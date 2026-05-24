Вы увидите Стамбул, пожалуй, с самой красивой стороны — с воды, в сиянии и под живую музыку.
Вас ждёт прогулка по Босфору между Европой и Азией, ужин с традиционными турецкими блюдами и атмосферная шоу-программа с танцем дервишей. Отличный вариант для романтического вечера, отдыха с друзьями или знакомства с ночным Стамбулом.
Описание экскурсии
20:00 — посадка на теплоход
Она начинается за 10–15 минут до отправления. Вас разместят за индивидуальными столиками.
20:30 — начало круиза по Босфору
Теплоход пройдёт вдоль азиатского и европейского берегов Стамбула. Вы увидите город с воды — освещённые дворцы, исторические резиденции, набережные и мосты между Европой и Азией.
Ужин на борту
В течение вечера вам подадут традиционные турецкие блюда и мезе (набор закусок).
Шоу-программа
Вы посмотрите выступления с живой музыкой, танцем дервишей, восточными и национальными танцами.
Истории о Босфоре
Услышите о дворцах османских султанов, проливе Босфор и о том, какую роль он играет в жизни современного Стамбула.
23:30 — возвращение к причалу
После круиза теплоход возвращается к месту отправления. По выбранному тарифу возможен трансфер в центральные районы города.
Организационные детали
- В стоимость включены шоу-программа и ужин (традиционные закуски, салат, основное блюдо на выбор — мясо, курица или рыба, десерт) и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
- В тариф «Алкогольное меню» включены 2 бокала напитков
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 19:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€34
|Дети до 7 лет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Порт Galataport İstanbul / Karaköy, рядом с теплоходом Vocania Golden Bosphorus или у вашего отеля (если выбран тариф с трансфером)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Изначально у нас был запланирован один корабль, но, в день экскурсии с нами связался Эльман с информацией о том, что возникли технические проблемы и мы проведём вечер на другом корабле.
Эльман
Ответ организатора:
Спасибо Ирина за такой теплый отзыв, Благоддарим вас🙏🌷
16.05 Мы купили тур на корабле по Босфору, остались очень довольны, хорошие места, понятные условия оплаты, программа насыщенная и интересная и всё это по лучшей цене!
Эльман вы лучший, спасибо!
Эльман
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв🙏 Благодарю☺️💪🏻
И
прекрасная ночь на Босфоре вместо обычного ужина в ресторане! Всё было вкусно, шоу интересное, дискотека зажигательная, вечер удался! мы брали поездку с трансфером, очень удобно - привезли, увезли, не надо ни о чем думать. Замечательный вечер!
Эльман
Ответ организатора:
Спасибо Иирина за такой теплый отзыв, Благоддарим вас🙏🌷
