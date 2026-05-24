Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула

Провести вечер среди огней Стамбула, музыки и восточной атмосферы
Вы увидите Стамбул, пожалуй, с самой красивой стороны — с воды, в сиянии и под живую музыку.

Вас ждёт прогулка по Босфору между Европой и Азией, ужин с традиционными турецкими блюдами и атмосферная шоу-программа с танцем дервишей. Отличный вариант для романтического вечера, отдыха с друзьями или знакомства с ночным Стамбулом.
5
3 отзыва
Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула

Описание экскурсии

20:00 — посадка на теплоход

Она начинается за 10–15 минут до отправления. Вас разместят за индивидуальными столиками.

20:30 — начало круиза по Босфору

Теплоход пройдёт вдоль азиатского и европейского берегов Стамбула. Вы увидите город с воды — освещённые дворцы, исторические резиденции, набережные и мосты между Европой и Азией.

Ужин на борту

В течение вечера вам подадут традиционные турецкие блюда и мезе (набор закусок).

Шоу-программа

Вы посмотрите выступления с живой музыкой, танцем дервишей, восточными и национальными танцами.

Истории о Босфоре

Услышите о дворцах османских султанов, проливе Босфор и о том, какую роль он играет в жизни современного Стамбула.

23:30 — возвращение к причалу

После круиза теплоход возвращается к месту отправления. По выбранному тарифу возможен трансфер в центральные районы города.

Организационные детали

  • В стоимость включены шоу-программа и ужин (традиционные закуски, салат, основное блюдо на выбор — мясо, курица или рыба, десерт) и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
  • В тариф «Алкогольное меню» включены 2 бокала напитков
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 19:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€34
Дети до 7 лет€27
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Порт Galataport İstanbul / Karaköy, рядом с теплоходом Vocania Golden Bosphorus или у вашего отеля (если выбран тариф с трансфером)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Изначально у нас был запланирован один корабль, но, в день экскурсии с нами связался Эльман с информацией о том, что возникли технические проблемы и мы проведём вечер на другом корабле.
Сразу скажу, что все детали организатором передавались в полной мере. У меня было много вопросов и на все вопросы я получала ответы молниеносно.
Добирались до корабля самостоятельно, с пересадками на трамвае. Обратно, кстати, тоже успели в 23.30 уехать на трамваях до Султанахмета.
Корабль нашли без проблем. Нас встретили и провели к столу, на котором уже стояла закуска. Мы пришли к 20.00. К 21.00 корабль отчалил с порта и сразу началась шоу-программа. Горячее принесли примерно в это же время.
У нас был билет с безлимитным алкоголем. Официант объяснил, что ты выбираешь один вид напитка, то есть нельзя выбрать вино, пиво и водку одним разом) Мы несколько раз заказывали себе пиво и нам все приносили без каких-либо вопросов.
Программа насыщенная. Ребята реально стараются, хоть и понятно, что это тебе не сцена большого театра 😁 после выступлений, подходят к столикам и им можно дать кэш. Но, опять же хочешь давай, хочешь нет. Без претензий. Также работают фотографы, но мы отказались фотографироваться. Хотя многие потом покупали фотокниги, сделанные для них. Значит для некоторых это актуально.
Насчет выбора места – возле окна брать не советую. Если палуба закрытая, город вы не увидите через окно в ночное время. Лучше выйти на открытую площадку. Там реально красиво. А вот доплатить за выбор места ближе к сцене, если хочешь насладиться программой, это хорошая опция 👍 По еде у нас вопросов нет. Мы, в принципе, были не на голодный желудок. Поэтому нам всего хватило. Наелись 😋 По стоимости все совпало. На сайте цена указана в евро,мы оплачивали в перерасчёте на доллары, сдачу дали лирами. Все четко 👌 Корабль получился интернациональным - и турки и африканцы и европейцы. Круто получилось. За другими людьми понаблюдать всегда интересно 🤔 По итогу, что хочу сказать… Ночной Стамбул с воды - прекрасно. Данная экскурсия как готовый для вечернего времяпровождения вариант - идеально.
Эльман как организатор, заботившийся о качестве своих услуг и о своих туристах – великолепно ⭐

Ответ организатора:
Спасибо Ирина за такой теплый отзыв, Благоддарим вас🙏🌷
Василий
16.05 Мы купили тур на корабле по Босфору, остались очень довольны, хорошие места, понятные условия оплаты, программа насыщенная и интересная и всё это по лучшей цене!
Эльман вы лучший, спасибо!
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв🙏 Благодарю☺️💪🏻
И
прекрасная ночь на Босфоре вместо обычного ужина в ресторане! Всё было вкусно, шоу интересное, дискотека зажигательная, вечер удался! мы брали поездку с трансфером, очень удобно - привезли, увезли, не надо ни о чем думать. Замечательный вечер!
Ответ организатора:
Спасибо Иирина за такой теплый отзыв, Благоддарим вас🙏🌷
