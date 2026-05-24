Сразу скажу, что все детали организатором передавались в полной мере. У меня было много вопросов и на все вопросы я получала ответы молниеносно.

Добирались до корабля самостоятельно, с пересадками на трамвае. Обратно, кстати, тоже успели в 23.30 уехать на трамваях до Султанахмета.

Корабль нашли без проблем. Нас встретили и провели к столу, на котором уже стояла закуска. Мы пришли к 20.00. К 21.00 корабль отчалил с порта и сразу началась шоу-программа. Горячее принесли примерно в это же время.

У нас был билет с безлимитным алкоголем. Официант объяснил, что ты выбираешь один вид напитка, то есть нельзя выбрать вино, пиво и водку одним разом) Мы несколько раз заказывали себе пиво и нам все приносили без каких-либо вопросов.

Программа насыщенная. Ребята реально стараются, хоть и понятно, что это тебе не сцена большого театра 😁 после выступлений, подходят к столикам и им можно дать кэш. Но, опять же хочешь давай, хочешь нет. Без претензий. Также работают фотографы, но мы отказались фотографироваться. Хотя многие потом покупали фотокниги, сделанные для них. Значит для некоторых это актуально.

Насчет выбора места – возле окна брать не советую. Если палуба закрытая, город вы не увидите через окно в ночное время. Лучше выйти на открытую площадку. Там реально красиво. А вот доплатить за выбор места ближе к сцене, если хочешь насладиться программой, это хорошая опция 👍 По еде у нас вопросов нет. Мы, в принципе, были не на голодный желудок. Поэтому нам всего хватило. Наелись 😋 По стоимости все совпало. На сайте цена указана в евро,мы оплачивали в перерасчёте на доллары, сдачу дали лирами. Все четко 👌 Корабль получился интернациональным - и турки и африканцы и европейцы. Круто получилось. За другими людьми понаблюдать всегда интересно 🤔 По итогу, что хочу сказать… Ночной Стамбул с воды - прекрасно. Данная экскурсия как готовый для вечернего времяпровождения вариант - идеально.

Эльман как организатор, заботившийся о качестве своих услуг и о своих туристах – великолепно ⭐