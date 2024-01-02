Утро особенно доброе, если вы встречаете его в Стамбуле! Сегодня будем знакомиться с древним оживлённым городом, где встречаются Европа и Азия, и увидим главные достопримечательности его исторической части.

Вас ждут собор Святой Софии (Айя-София) и мечеть Султанахмет (Голубая мечеть), цистерна Базилика — старинное подземное водохранилище, которое теперь функционирует как музей. Посетим Топкапы — старейший османский дворец Стамбула, который в течение 400 лет служил резиденцией и офисом для турецких султанов.

Побываем на Ипподроме — античной площади, где сохранились постройки различных времён: Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина и Немецкий фонтан, открытый в 1901 году. Посмотрим на соседствующий с ней дворец Ибрагима-паши, построенный в 16-м веке.

И конечно, обязательно заглянем на пёстрый и шумный Гранд-Базар — старинный крытый рынок. Здесь можно потренироваться торговаться с продавцами, что стало уже местной традицией.