На 7 дней – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Стамбуле, цены от $1 100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
На машине
1 отзыв
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
28 мар в 08:00
$1 100 за человека
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
На автобусе
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
5 окт в 12:00
155 000 за человека
В Турцию за впечатлениями: трип по Стамбулу и Каппадокии
Музыкальные теплоходы
7 дней
В Турцию за впечатлениями: трип по Стамбулу и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору, посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
97 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лина
    16 июля 2024
    Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
    Отличные маршруты, успели посмотреть максимум в сжатые сроки. Очень удобно, что не нужно продумывать логистику самому - этим занимается опытный
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    сопровождающий, который в зависимости от погодных условий и количества свободного времени корректирует программу, чтобы вместить в нее максимум. Это было очень комфортное путешествие в малочисленной группе, обязательно еще повторю) Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 7 дней»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
  2. Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
  3. В Турцию за впечатлениями: трип по Стамбулу и Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Цистерна Базилика
  6. Айя-София
  7. Дворец Топкапы
  8. Галатская башня
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 1 100 до 155 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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