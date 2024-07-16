7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
28 мар в 08:00
$1 100 за человека
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
5 окт в 12:00
155 000₽ за человека
7 дней
В Турцию за впечатлениями: трип по Стамбулу и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору, посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
97 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛина16 июля 2024Отличные маршруты, успели посмотреть максимум в сжатые сроки. Очень удобно, что не нужно продумывать логистику самому - этим занимается опытный
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 7 дней»
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