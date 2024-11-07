4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
7 дней
Новогодние каникулы в Турции: манящий Стамбул и притягательная Каппадокия
Прокатиться на пароме и старинном трамвае и встретить рассвет с видом на парящие в небе шары
Начало: Стамбул, вечер
2 янв в 19:00
€1 100 за человека
8 дней
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
26 ноя в 10:00
4 янв в 10:00
€1 270 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В январе»
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