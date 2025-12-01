Мои заказы

Новогодняя ночь на Босфоре с грандиозной шоу-программой

Встретьте Новый год на борту корабля в проливе Босфор.

Вас ждет праздничный ужин, безлимитные напитки и грандиозная шоу-программой с национальными танцами, живой музыкой и специальным новогодним представлением.
Описание водной прогулки

Новогодняя ночь на Босфоре:

  • праздничный круиз с ужином и шоу.
  • Встретьте наступающий год на борту роскошного корабля, совершающего прогулку по проливу Босфор в самом сердце Стамбула. Этот специальный новогодний круиз создан для того, чтобы праздник стал по-настоящему незабываемым. Вы сможете наблюдать за праздничной иллюминацией города с воды, ощутить атмосферу всеобщего ликования и сделать первые минуты нового года волшебными.
  • Праздничное застолье и безлимитное обслуживание.
  • Ваш вечер начнется с праздничного ужина, который подается в формате шведского стола или наборного меню. Вы сможете выбрать основное блюдо по вкусу: рыбу, мясо, курицу или вегетарианскую опцию. Ужин дополняют разнообразные холодные и горячие закуски, сезонные салаты, а в завершение — традиционные турецкие сладости, чай и кофе. На протяжении всего круиза действует безлимитное обслуживание напитками, включая местные и импортные алкогольные напитки, а также безалкогольные варианты.
  • Грандиозная развлекательная программа.
  • Кульминацией вечера станет насыщенная шоу-программа, которая будет идти на протяжении всего круиза. Вы увидите завораживающее вращение дервишей, энергичные турецкие народные танцы и лихой танец ножей. Яркие костюмы и ритмы кавказских танцев, а также изящный танец живота подарят незабываемые впечатления. Особенным моментом станет специальное новогоднее выступление Санта-Клауса или Деда Мороза, которое создаст праздничное настроение для гостей любого возраста. Вечер сопровождает живая музыка и выступление саксофониста, а после полуночи начинается дискотека, которая продлится до самого утра.
  • Встреча Нового года на воде.
Главным событием вечера, конечно, станет обратный отсчет и встреча нового года. В момент боя курантов вы окажетесь на палубе корабля с бокалом шампанского в руках, под праздничный салют и в окружении панорамных видов на освещенные дворцы, мечети и мосты Стамбула. Это вид на город, который запомнится на всю жизнь. Важная информация:
  • Основная программа на корабле стартует в 22:00 и завершается около 02:00 ночи.
  • При заказе трансфера: сбор гостей из отелей производится с 20:00 до 21:00.
  • Без трансфера: необходимо самостоятельно прибыть на место встречи к 21:15–21:30.

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дервиши
  • Турецкие народные танцы
  • Танец ножей
  • Кавказские танцы
  • Танец живота
  • Новогоднее выступление Санта-Клауса
  • Живая музыка
  • Саксофонист
  • Дискотека до 02:00
Что включено
  • Безлимитные алкогольные напитки (местные и импортные)
  • Праздничный ужин
  • Грандиозная шоу-программа
  • Дискотека после полуночи
Что не входит в цену
  • Заказ трансфера до причала (по желанию)
  • Личные расходы
  • Алкогольные напитки (по желанию)
Место начала и завершения?
Кабаташ, Станция скоростного городского транспорта · Бейоглу, F1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

