Встретьте Новый год на борту корабля в проливе Босфор.
Вас ждет праздничный ужин, безлимитные напитки и грандиозная шоу-программой с национальными танцами, живой музыкой и специальным новогодним представлением.
Вас ждет праздничный ужин, безлимитные напитки и грандиозная шоу-программой с национальными танцами, живой музыкой и специальным новогодним представлением.
Описание водной прогулки
Новогодняя ночь на Босфоре:
- праздничный круиз с ужином и шоу.
- Встретьте наступающий год на борту роскошного корабля, совершающего прогулку по проливу Босфор в самом сердце Стамбула. Этот специальный новогодний круиз создан для того, чтобы праздник стал по-настоящему незабываемым. Вы сможете наблюдать за праздничной иллюминацией города с воды, ощутить атмосферу всеобщего ликования и сделать первые минуты нового года волшебными.
- Праздничное застолье и безлимитное обслуживание.
- Ваш вечер начнется с праздничного ужина, который подается в формате шведского стола или наборного меню. Вы сможете выбрать основное блюдо по вкусу: рыбу, мясо, курицу или вегетарианскую опцию. Ужин дополняют разнообразные холодные и горячие закуски, сезонные салаты, а в завершение — традиционные турецкие сладости, чай и кофе. На протяжении всего круиза действует безлимитное обслуживание напитками, включая местные и импортные алкогольные напитки, а также безалкогольные варианты.
- Грандиозная развлекательная программа.
- Кульминацией вечера станет насыщенная шоу-программа, которая будет идти на протяжении всего круиза. Вы увидите завораживающее вращение дервишей, энергичные турецкие народные танцы и лихой танец ножей. Яркие костюмы и ритмы кавказских танцев, а также изящный танец живота подарят незабываемые впечатления. Особенным моментом станет специальное новогоднее выступление Санта-Клауса или Деда Мороза, которое создаст праздничное настроение для гостей любого возраста. Вечер сопровождает живая музыка и выступление саксофониста, а после полуночи начинается дискотека, которая продлится до самого утра.
- Встреча Нового года на воде.
Главным событием вечера, конечно, станет обратный отсчет и встреча нового года. В момент боя курантов вы окажетесь на палубе корабля с бокалом шампанского в руках, под праздничный салют и в окружении панорамных видов на освещенные дворцы, мечети и мосты Стамбула. Это вид на город, который запомнится на всю жизнь. Важная информация:
- Основная программа на корабле стартует в 22:00 и завершается около 02:00 ночи.
- При заказе трансфера: сбор гостей из отелей производится с 20:00 до 21:00.
- Без трансфера: необходимо самостоятельно прибыть на место встречи к 21:15–21:30.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дервиши
- Турецкие народные танцы
- Танец ножей
- Кавказские танцы
- Танец живота
- Новогоднее выступление Санта-Клауса
- Живая музыка
- Саксофонист
- Дискотека до 02:00
Что включено
- Безлимитные алкогольные напитки (местные и импортные)
- Праздничный ужин
- Грандиозная шоу-программа
- Дискотека после полуночи
Что не входит в цену
- Заказ трансфера до причала (по желанию)
- Личные расходы
- Алкогольные напитки (по желанию)
Место начала и завершения?
Кабаташ, Станция скоростного городского транспорта · Бейоглу, F1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Основная программа на корабле стартует в 22:00 и завершается около 02:00 ночи
- При заказе трансфера: сбор гостей из отелей производится с 20:00 до 21:00
- Без трансфера: необходимо самостоятельно прибыть на место встречи к 21:15-21:30
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, TRY
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Сегодня в 11:00
21 дек в 11:00
€10 за человека
Водная прогулка
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
12 дек в 09:15
€39 за человека
Круиз
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
Начало: От отеля или на причале, если без трансфера
Расписание: ежедневно в 19:30
€30 за человека