Посетите невероятные шоу в Стамбуле

Найдено 13 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Шоу: в развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Билеты
1 час
41 отзыв
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
39 за билет
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
64 отзыва
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 25 за билет
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Билеты
1 час
19 отзывов
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
«Обратите внимание, что это не экскурсия и не аутентичный ритуал, а шоу-программа»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
25 за билет
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Билеты
3.5 часа
1 отзыв
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
135 за билет
Билет на шоу танцующих дервишей
Билеты
1 час
15 отзывов
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
39 за билет
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Ночные виды города и не только Приглашаем Вас насладится ночными видами города и пролива на «Черной Жемчужине Босфора» в сопровождении живой музыки и профессиональной команды шоу анимации»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 60 за человека
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Увлекательная шоу-программа познакомит вас с традициями страны»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
49 за человека
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
2 отзыва
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Во время путешествия ваш взор будет услаждать авторское шоу «Турецкая ночь», в программу которого входят юмористическое выступление Ашук и Машук, танцы различных регионов Турции и танец живота в исполнении настоящей восточной красавицы»
Расписание: Ежедневно в 19:30
50 за человека
Шоу вращающихся дервишей
Билеты
1 час
Шоу вращающихся дервишей
«Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
33 за билет
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
«Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином»
Расписание: Ежедневно в 19:30
63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • M
    Maria
    17 мая 2024
    Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
    Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
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    фрикадельки были приготовлены хорошо, к закускам тоже никаких вопросов:) Было приятно, что у всех гостей был свой отдельный столик. Не очень понравилась шоу-программа, большинство танцев были откровенно слабоваты. Также немного неловко было, когда танцовщица по одной приглашала девушек присоединиться, это нравилось не всем, судя по лицам, но многие были и довольны. Атмосфера дискотеки была вполне приятная, как будто на летнем курорте, так что тут тоже вопросов нет:) Снятие звезды именно за слабую танцевальную программу.

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Билет на шоу танцующих дервишей
    Своеобразно, но сходить можно
  • Е
    Евгений
    10 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
  • O
    Olga
    9 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
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    заказывал их хиты, для нас из Беларуси- Руки вверх крошка моя)))). Можно потанцевать при желании. Не понравилась организация трансфера: всех гостей забирают из гостиниц (при возможности подьехать), нам пришлось сидеть на ресепшене 1 час, со слов гида кто-то первый опаздал и сдвинулась время, а забрали нас самыми последними. На обратном пути могли нас высадить первыми, но опять развезли всех, нас последними, и когда уже автобус не мог из-за ремонта дороги подьехать ближе- мы просто вышли и пошли пешком, не критично, просто шел дождь. Мы были втроем (три подруги), и у одной подружки было ДР. Ей с музыкой преподнесли коктейль с бенгальским огнем, это было приятно. Но тортик именно ей и не достался(по меню должны были дать всем десерт). Мелочь-но обидно. Вообщем положительные впечатления. Звезду сняли за тортик(((шутка, за трансфер и ожидание

  • D
    Diana
    8 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Все отлично!
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Шоу дервишей в зале старинного хамама
    Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
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    для тех, кто понимает куда пришёл и зачем. Остальным может быть скучно. Доплату перед мероприятием вас попросят сделать строго наличными (никакие карты не принимают - иностранные, российские - без разницы. Только нал)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Билеты на шоу»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
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  3. Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
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  5. Билет на шоу танцующих дервишей
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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