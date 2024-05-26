1 чел.
По популярности
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Шоу: в развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
Билеты
1 час
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша
Начало: В районе Сиркеджи
«Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€39 за билет
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля (туда-обратно), ужин и шоу включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
Билеты
1 час
Шоу танцующих дервишей Мевлеви: билет на незабываемое представление
Искусство дервишей оживает в Стамбуле. Наследие ЮНЕСКО и духовное великолепие в каждом движении
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: вторник, четверг, суббота и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от €25 за билет
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
«Обратите внимание, что это не экскурсия и не аутентичный ритуал, а шоу-программа»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€25 за билет
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на автомобиле по залитому светом Стамбулу и полюбуйтесь побережьем ночного Босфора, а затем прибудьте в первоклассный ресторан, где вас будет ждать ужин с шоу»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€135 за билет
Билеты
1 час
Билет на шоу танцующих дервишей
Начало: HOCAPAŞA MAH. Ebusuud Cd. No 14 Fatih
Расписание: Каждый день в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€39 за билет
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Ночные виды города и не только Приглашаем Вас насладится ночными видами города и пролива на «Черной Жемчужине Босфора» в сопровождении живой музыки и профессиональной команды шоу анимации»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Групповая
4 часа
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Увлекательная шоу-программа познакомит вас с традициями страны»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€49 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Во время путешествия ваш взор будет услаждать авторское шоу «Турецкая ночь», в программу которого входят юмористическое выступление Ашук и Машук, танцы различных регионов Турции и танец живота в исполнении настоящей восточной красавицы»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Билеты
1 час
Шоу вращающихся дервишей
«Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€33 за билет
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
«Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 мая 2024Я очень хорошо чувствовала движение энергии, как она закручивается. Исполнители читали молитву и погружали в транс, теряешь чувство времени. Рекомендую практикующим людям, точно оценят!
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- MMaria17 мая 2024Посмотрели ночной Стамбул с борта корабля, проплывали дворцы и красивые мосты, ужинали. Ужин был довольно простой, но вкусный, мясо и
- ТТатьяна16 мая 2024Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
- ЕЕкатерина15 мая 2024Рекомендую заказывать шоу именно здесь, при входе билеты стоят дороже. Все понравилось, нас проводили до самого зала, все организовали. Спасибо!
- ААнна11 мая 2024Своеобразно, но сходить можно
- ЕЕвгений10 мая 2024Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
- OOlga9 мая 2024Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
- DDiana8 мая 2024Все отлично!
- ДДарья7 мая 2024Вас действительно посадят на лучшие места - в первый ряд. Текст программы - только турецкий или английский. Аутентичное представление -
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Билеты на шоу»
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