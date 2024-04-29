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очень обширны и глубоки, при этом он доносит простым, но красивым языком. Поражает его увлеченность турецкой культурой и историей. В общем, больше трёх часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Закончилась экскурсия в аутентичном кафе с потрясающим видом, где Али приобщил нас к культуре потребления турецкого кофе! 👍👍