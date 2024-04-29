3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
«Зимой рейд на пароме не прекращается, и вы можете уютно расположиться на отапливаемой нижней палубе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€350 за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
«Зимой яхта укрывается прозрачным тентом, а на борту есть пледы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
179€126 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 апреля 2024Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания
- ООльга8 апреля 2024Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
- VViktor7 августа 2023Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
- ЮЮлия28 октября 2022Было интересно, классные не тур-места для фоток, ооочень вкусные мидии! Замечательная прогулка(доп. плата, по желанию) на яхте по Босфору!
- ГГаражина4 января 2022Круиз по Босфору в новогоднюю ночьВсе прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Зимние»
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