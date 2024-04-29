Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Стамбулу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Стамбуле, цены от €126, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Такой разный Стамбул
Пешая
32 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
«Зимой рейд на пароме не прекращается, и вы можете уютно расположиться на отапливаемой нижней палубе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
350 за всё до 3 чел.
По Босфору - на собственной яхте
На яхте
На яхте по Босфору
10 отзывов
2 часа
Водная прогулка
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
«Зимой яхта укрывается прозрачным тентом, а на борту есть пледы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
400 за всё до 10 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пешая
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
179126 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Такой разный Стамбул
    Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания
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    очень обширны и глубоки, при этом он доносит простым, но красивым языком. Поражает его увлеченность турецкой культурой и историей. В общем, больше трёх часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Закончилась экскурсия в аутентичном кафе с потрясающим видом, где Али приобщил нас к культуре потребления турецкого кофе! 👍👍

    Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    По Босфору - на собственной яхте
    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
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    на выбор, доставка из ресторана под Галатским мостом прямо на палубу во время короткой остановки. Прекрасный маршрут, все в оговоренное время, удобная оплата переводом в рублях, все закрывающие документы для отчетности юрлицу предоставлены. Наши рекомендации и наилучшие пожелания организаторам!

    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность
  • V
    Viktor
    7 августа 2023
    По Босфору - на собственной яхте
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2022
    Такой разный Стамбул
    Было интересно, классные не тур-места для фоток, ооочень вкусные мидии! Замечательная прогулка(доп. плата, по желанию) на яхте по Босфору!
  • Г
    Гаражина
    4 января 2022
    Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
    Все прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Такой разный Стамбул
  2. По Босфору - на собственной яхте
  3. Тысячелетние декорации Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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