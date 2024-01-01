Встречаем Новый Год 2025 в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Стамбуле, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Музыкальные теплоходы
2 отзыва
5 часов
Круиз
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Яркое и запоминающееся событие Встретить незабываемый Новый год 2024 в Стамбуле вам поможет впечатляющий тур по Босфору»
Расписание: Только 31 декабря в 21:00
31 дек в 21:00
353 за человека
Встретить Новый год на Босфоре
Музыкальные теплоходы
5 отзывов
5 часов
Круиз
Встретить Новый год на Босфоре
Праздничный круиз на фоне Стамбула, ужин, национальные танцы и шоу фейерверков
Начало: У вашего отеля (в историческом центре города)
«Давайте встретим Новый год большой компанией в городе на двух континентах»
295 за человека
Новогодний круиз по Босфору с возможностью ужина
5 часов
Круиз
Новогодний круиз по Босфору с возможностью ужина
«Оказавшись на борту, отправляйтесь в плавание и приготовьтесь к празднованию Нового года 2025 года»
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
31 дек в 21:00
от 120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
  2. Встретить Новый год на Босфоре
  3. Новогодний круиз по Босфору с возможностью ужина
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 353. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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