5 часов
Круиз
Круиз по Босфору в новогоднюю ночь
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Яркое и запоминающееся событие Встретить незабываемый Новый год 2024 в Стамбуле вам поможет впечатляющий тур по Босфору»
Расписание: Только 31 декабря в 21:00
31 дек в 21:00
€353 за человека
5 часов
Круиз
Встретить Новый год на Босфоре
Праздничный круиз на фоне Стамбула, ужин, национальные танцы и шоу фейерверков
Начало: У вашего отеля (в историческом центре города)
«Давайте встретим Новый год большой компанией в городе на двух континентах»
€295 за человека
5 часов
Круиз
Новогодний круиз по Босфору с возможностью ужина
«Оказавшись на борту, отправляйтесь в плавание и приготовьтесь к празднованию Нового года 2025 года»
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
31 дек в 21:00
от €120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 января 2024Все было так как заявлено, сотрудники были на связи с начала и до самого окончания экскурсии, большое спасибо им
- ДДмитрий1 января 2023Отлично. Весело и не обычно!!!
- ННаталья4 января 2022Все прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.
- ССергей9 января 2020Всё хорошо, кроме одного. Автобус был плохой. В салоне пахло выхлопными газами.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 353. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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