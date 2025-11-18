Морская прогулка по Босфору с аудиогидом

На морской прогулке по Босфору каждый найдет что-то интересное. Выбирайте удобное время и отправляйтесь в путешествие по историческим местам Стамбула. Галатский мост, дворцы Долмабахче и Чираган, мечеть Ортакёй - это лишь часть маршрута. Аудиогид расскажет о значении Босфора для древних цивилизаций и его роли сегодня. Чай и кофе на борту добавят комфорта вашему путешествию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Что вас ожидает Вы увидите: Галатский мост и Галатскую башню.

Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу.

Мечеть Ортакёй и Девичью башню.

Мосты через Босфор и крепости Румелихисар и Анадолухисар.

Побережье Ускюдара и другие символы города. Вы узнаете: Как Босфор стал ключевым торговым и стратегическим маршрутом.

Почему османы строили дворцы на воде.

Что связывает крепости на противоположных берегах.

Как изменилась роль пролива в современной Турции. Организационные детали На борту можно взять чай и кофе бесплатно.

Также вы можете захватить еду и напитки на свой вкус Перед экскурсией вам нужно зарегистрироваться в нашем офисе (адрес придёт после бронирования) Если вы не можете найти место, свяжитесь с нами через Whats