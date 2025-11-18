Мои заказы

Морская прогулка по Босфору с аудиогидом

Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
На морской прогулке по Босфору каждый найдет что-то интересное. Выбирайте удобное время и отправляйтесь в путешествие по историческим местам Стамбула. Галатский мост, дворцы Долмабахче и Чираган, мечеть Ортакёй - это лишь часть маршрута. Аудиогид расскажет о значении Босфора для древних цивилизаций и его роли сегодня. Чай и кофе на борту добавят комфорта вашему путешествию
4.8
236 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🕌 Увидеть знаменитые дворцы и мечети
  • 📚 Узнать историю Босфора с аудиогидом
  • 🌉 Полюбоваться видами мостов и крепостей
  • ☕ Бесплатный чай и кофе на борту
  • ⏰ Выбор удобного времени для прогулки
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом© Азиз
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом© Азиз
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом© Азиз

Что можно увидеть

  • Галатский мост
  • Галатская башня
  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Чираган
  • Дворец Бейлербейи
  • Дворец Кючюксу
  • Мечеть Ортакёй
  • Девичья башня
  • Крепость Румелихисар
  • Крепость Анадолухисар

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как Босфор стал ключевым торговым и стратегическим маршрутом.
  • Почему османы строили дворцы на воде.
  • Что связывает крепости на противоположных берегах.
  • Как изменилась роль пролива в современной Турции.

Организационные детали

На борту можно взять чай и кофе бесплатно.
Также вы можете захватить еду и напитки на свой вкус
  • Перед экскурсией вам нужно зарегистрироваться в нашем офисе (адрес придёт после бронирования)
  • Если вы не можете найти место, свяжитесь с нами через Whats
    • App
  • Экскурсионное сопровождение в виде аудиогида (QR-код, ведущий на сайт с информацией, ничего скачивать не нужно)
  • Мы можем организовать для вас трансфер из отелей в центре Стамбула (районы Бейоглу и Фатих)

    • ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€10
    Дети до 7 лет€7
    С ТРАНСФЕРОМ ИЗ ОТЕЛЯ В ОДНУ СТОРОНУ€17
    С трансферои из отеля детям до 7 лет€13
    Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В нашем офисе на ул. Рагып Гюмюшпала
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Азиз
    Азиз — Организатор в Стамбуле
    Провёл экскурсии для 1584 туристов
    Для нас большая честь работать в этой отрасли с 2005 года, активно предлагая самые качественные туры в Стамбуле и за его пределами, а также по всей Турции и за её
    читать дальше

    пределами. Наше агентство имеет пять филиалов в Стамбуле, а сотрудники готовы помогать вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю во время вашего путешествия. Наши турлидеры свободно владеют английским, арабским, французским, русским и испанским языками. Они знают историю и культуру города, могут дать рекомендации относительно популярных туристических достопримечательностей.

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на последних 30 из 236 отзывов
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    217
    4
    12
    3
    3
    2
    3
    1
    1

    Фотографии от путешественников

    П
    Полушкина
    18 ноя 2025
    10.11.2025 прогулка по Босфору - все замечательно, кроме передачи информации по ходу движения. Наверху еще кое-как слышно, внизу совсем не слышно.
    Можно было бы сделать погромче.
    Iuliia
    Iuliia
    7 ноя 2025
    С удовольствием прокатнулись по Босфору, послушали краткие сведения о достопримечательностях, которые встречались на пути!
    А
    Ангелина
    6 ноя 2025
    Пишу отзыв с сильным опозданием😁
    Всё отлично. Чай и кофе можно взять в любой момент прогулки, он входит с стоимость. Моя любимая часть пребывания в Стамбуле - эта прогулка. Спасибо большое людям, которые занимаются организацией!!! Очень удобное время, а днём в будний день ещё и мало людей. Покатались с комфортом
    полина
    полина
    4 ноя 2025
    Прекрасная экскурсия, отличная организация.
    А
    Алиночка
    3 ноя 2025
    Очень красиво!
    K
    Kirill
    2 ноя 2025
    Самая лучшая прогулка на судне по проливу Босфор! Завлекающая в историю города атмосфера; рассказчик, словно Гомер, поведовал о многих интересных исторических моментах. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим внукам и правнукам!!!
    Е
    Екатерина
    31 окт 2025
    Удобно бронировать, все прислали заранее. Немного запутались пока шли и написали в мессенджер, нас подождали. Народу было не так уж и много - сама экскурсия на 3 языках дублируется. Угощали чаем, кофе. Стамбул прекрасен с воды. Экскурсию рекомендую.
    Н
    Наумцев
    30 окт 2025
    Отличная погода и прогулка. Спасибо Дарье за белую встречу
    Н
    Надежда
    29 окт 2025
    Отличное путешествие по Босфору!!! Обслуживание на высоте)))Рекомендую!!!
    Е
    Екатерина
    28 окт 2025
    Аудиогид был не в наушниках, а в колонке. Рассказывали на 5-ти языках одну и ту же информацию, пока дошли до русского, мы уже успевали проплыть достопримечательность. Вдобавок, было очень плохо
    читать дальше

    слышно из-за ветра и шума моря. В общем, мы не рекомендуем, просто проплыть на кораблике и посмотреть на здания — да. Но как таковой экскурсии не было.
    Что понравилось: нас привезли обратно в отель, это было приятно, так как думали, что трансфер оплачен только в одну сторону

    Азиз
    Азиз
    Ответ организатора:
    Спасибо за ваш отзыв! Мы сожалеем, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.

    Хотим уточнить, что перед каждой поездкой всем гостям
    читать дальше

    отправляется информация с инструкцией по использованию онлайн-аудиогида. Он работает через браузер телефона и GPS, без необходимости что-либо скачивать, и содержит подробные комментарии более чем о 30 достопримечательностях на обеих сторонах Босфора.

    Похоже, вы воспользовались только громкоговорителем с краткими комментариями, который служит дополнительным сопровождением и не заменяет полный аудиогид.

    Мы рады, что вам понравился обратный трансфер до отеля, который включён для всех гостей, и благодарим за отзыв — он помогает нам улучшать информирование, чтобы будущие путешественники не пропускали важные детали.

    Е
    Елена
    26 окт 2025
    Очень хорошо организовано, даже подождали 5минут когда я опаздывала!)) Очень красивые виды вокруг в сопровождении рассказа на разных языках
    Наталья
    Наталья
    25 окт 2025
    Прогулка понравилась! Невероятно красивые виды и фотографии😍
    Валерия
    Валерия
    24 окт 2025
    Все хорошо, только хотелось бы получить защиту от дождя
    А
    Анастасия
    21 окт 2025
    Прогулка очень понравилась! Два часа чистого кайфа, виды невероятные! Всем советую обязательно
    П
    Петр
    21 окт 2025
    Это по факту турбюро, работа поставлена на отлично: легко в режиме онлайн поменяли дату и время прогулки без доп. формальностей, все четко по времени без задержек, на корабле дают бесплатный чай-кофе, что очень кстати в холодное время года. Рекомендую скачивать аудиогид, поскольку в колонки дают на русском совсем немного информации о достопримечательностях. Красиво, познавательно, атмосферно.

