Морская прогулка по Босфору с аудиогидом

На морской прогулке по Босфору каждый найдет что-то интересное. Выбирайте удобное время и отправляйтесь в путешествие по историческим местам Стамбула. Галатский мост, дворцы Долмабахче и Чираган, мечеть Ортакёй - это лишь часть маршрута. Аудиогид расскажет о значении Босфора для древних цивилизаций и его роли сегодня. Чай и кофе на борту добавят комфорта вашему путешествию
5 причин купить эту прогулку
- 🕌 Увидеть знаменитые дворцы и мечети
- 📚 Узнать историю Босфора с аудиогидом
- 🌉 Полюбоваться видами мостов и крепостей
- ☕ Бесплатный чай и кофе на борту
- ⏰ Выбор удобного времени для прогулки
Что можно увидеть
- Галатский мост
- Галатская башня
- Дворец Долмабахче
- Дворец Чираган
- Дворец Бейлербейи
- Дворец Кючюксу
- Мечеть Ортакёй
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
- Крепость Анадолухисар
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Галатский мост и Галатскую башню.
- Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу.
- Мечеть Ортакёй и Девичью башню.
- Мосты через Босфор и крепости Румелихисар и Анадолухисар.
- Побережье Ускюдара и другие символы города.
Вы узнаете:
- Как Босфор стал ключевым торговым и стратегическим маршрутом.
- Почему османы строили дворцы на воде.
- Что связывает крепости на противоположных берегах.
- Как изменилась роль пролива в современной Турции.
Организационные детали
На борту можно взять чай и кофе бесплатно.
Также вы можете захватить еду и напитки на свой вкус
Перед экскурсией вам нужно зарегистрироваться в нашем офисе (адрес придёт после бронирования) Если вы не можете найти место, свяжитесь с нами через Whats
App
Экскурсионное сопровождение в виде аудиогида (QR-код, ведущий на сайт с информацией, ничего скачивать не нужно) Мы можем организовать для вас трансфер из отелей в центре Стамбула (районы Бейоглу и Фатих)
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€10
|Дети до 7 лет
|€7
|С ТРАНСФЕРОМ ИЗ ОТЕЛЯ В ОДНУ СТОРОНУ
|€17
|С трансферои из отеля детям до 7 лет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нашем офисе на ул. Рагып Гюмюшпала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Азиз — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1584 туристов
Для нас большая честь работать в этой отрасли с 2005 года, активно предлагая самые качественные туры в Стамбуле и за его пределами, а также по всей Турции и за её
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 236 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
П
Полушкина
18 ноя 2025
10.11.2025 прогулка по Босфору - все замечательно, кроме передачи информации по ходу движения. Наверху еще кое-как слышно, внизу совсем не слышно.
Iuliia
7 ноя 2025
С удовольствием прокатнулись по Босфору, послушали краткие сведения о достопримечательностях, которые встречались на пути!
А
Ангелина
6 ноя 2025
Пишу отзыв с сильным опозданием😁
полина
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, отличная организация.
А
Алиночка
3 ноя 2025
Очень красиво!
K
Kirill
2 ноя 2025
Самая лучшая прогулка на судне по проливу Босфор! Завлекающая в историю города атмосфера; рассказчик, словно Гомер, поведовал о многих интересных исторических моментах. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим внукам и правнукам!!!
Е
Екатерина
31 окт 2025
Удобно бронировать, все прислали заранее. Немного запутались пока шли и написали в мессенджер, нас подождали. Народу было не так уж и много - сама экскурсия на 3 языках дублируется. Угощали чаем, кофе. Стамбул прекрасен с воды. Экскурсию рекомендую.
Н
Наумцев
30 окт 2025
Отличная погода и прогулка. Спасибо Дарье за белую встречу
Н
Надежда
29 окт 2025
Отличное путешествие по Босфору!!! Обслуживание на высоте)))Рекомендую!!!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Аудиогид был не в наушниках, а в колонке. Рассказывали на 5-ти языках одну и ту же информацию, пока дошли до русского, мы уже успевали проплыть достопримечательность. Вдобавок, было очень плохо
Азиз
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы сожалеем, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.
Е
Елена
26 окт 2025
Очень хорошо организовано, даже подождали 5минут когда я опаздывала!)) Очень красивые виды вокруг в сопровождении рассказа на разных языках
Наталья
25 окт 2025
Прогулка понравилась! Невероятно красивые виды и фотографии😍
Валерия
24 окт 2025
Все хорошо, только хотелось бы получить защиту от дождя
А
Анастасия
21 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Два часа чистого кайфа, виды невероятные! Всем советую обязательно
П
Петр
21 окт 2025
Это по факту турбюро, работа поставлена на отлично: легко в режиме онлайн поменяли дату и время прогулки без доп. формальностей, все четко по времени без задержек, на корабле дают бесплатный чай-кофе, что очень кстати в холодное время года. Рекомендую скачивать аудиогид, поскольку в колонки дают на русском совсем немного информации о достопримечательностях. Красиво, познавательно, атмосферно.
