Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер

Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Чтобы отдохнуть от многолюдного и суетливого Стамбула, поедем на кораблике по Босфору до северной части города. В районе Сарыер вы полюбуетесь деревянными особняками прошлого века, побываете в музее ковров. Пройдёте по ухоженной набережной и понаблюдаете за жизнью в стамбульском предместье. В этой поездке вы откроете очаровательный нетуристический уголок Стамбула.
4 отзыва
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:15

Описание водной прогулки

По Босфору на кораблике (1,5 часа)
Мы встретим вас на причале и отправимся по Босфору в направлении северной окраины Стамбула. По пути вы полюбуетесь городом с воды и увидите достопримечательности с нового ракурса. Поскольку кораблик — часть сети общественного транспорта, гид не будет проводить путевую экскурсию, и вы сможете в тишине насладиться пейзажами.

Прогулка по району Сарыер

  • Мы будем гулять по старинным улочкам, рассматривать образцы деревянной городской архитектуры
  • Зайдём в кафе, где цены куда демократичнее стамбульских
  • Побываем в музее ковров и пройдём по набережной
  • Мы расскажем о жизни в Сарыере и с радостью ответим на все вопросы
  • Вы узнаете, какие сериалы снимаются в этом кинематографичном районе Стамбула и, возможно, встретите съёмочную группу за работой
  • У вас будет свободное время, чтобы побродить по городу в своё удовольствие

Возвращение к причалу

На обратном пути вы можете выйти на причале Эминёню или на любом другом, где вам будет удобно.

Организационные детали

  • Билеты на кораблик в обе стороны включены в стоимость
  • Кофе и перекус в кафе (по желанию) не входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:15

Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29161 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Г
Галина
7 сен 2025
Аружан очень интересно все рассказала 😍
Я в восторге. Замечательная девушка.
Е
Екатерина
1 сен 2025
Идеальная прогулка для тех, кто приехал в Стамбул ненадолго. Увидеть колоритные местные улочки в не самом туристическом месте - топ!
Гид Аружан по пути на пароме рассказала ооочень много всего интересного. Осталась более чем довольна! Обязательно вернусь еще и свяжусь с Аружан) 👍🏻
Е
Елизавета
26 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Это было очень классно целое мини-путешествие, чтобы посмотреть отдаленные уголки Стамбула. В Сариере можно поглядеть на жизнь местных без толп туристов, по дороге в Сариер на
читать дальше

корабле увидеть роскошные домики. Назгуль рассказала и про историю Султанов, и про историю Сариера, и про современную жизнь местных, что было очень интересно.

В конце осмотра Сариера зашли в кофейню с хорошим кофе и невероятным видом. Спасибо большое Назгуль за экскурсию🤍

П
Павел
28 мар 2025
Классное путешествие! Назгуль, спасибо Вам! Было очень интересно! Вы- прирожденный рассказчик:)

Входит в следующие категории Стамбула

