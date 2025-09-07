Чтобы отдохнуть от многолюдного и суетливого Стамбула, поедем на кораблике по Босфору до северной части города. В районе Сарыер вы полюбуетесь деревянными особняками прошлого века, побываете в музее ковров. Пройдёте по ухоженной набережной и понаблюдаете за жизнью в стамбульском предместье. В этой поездке вы откроете очаровательный нетуристический уголок Стамбула.

Описание водной прогулки

По Босфору на кораблике (1,5 часа)

Мы встретим вас на причале и отправимся по Босфору в направлении северной окраины Стамбула. По пути вы полюбуетесь городом с воды и увидите достопримечательности с нового ракурса. Поскольку кораблик — часть сети общественного транспорта, гид не будет проводить путевую экскурсию, и вы сможете в тишине насладиться пейзажами.

Прогулка по району Сарыер

Мы будем гулять по старинным улочкам, рассматривать образцы деревянной городской архитектуры

Зайдём в кафе, где цены куда демократичнее стамбульских

Побываем в музее ковров и пройдём по набережной

Мы расскажем о жизни в Сарыере и с радостью ответим на все вопросы

Вы узнаете, какие сериалы снимаются в этом кинематографичном районе Стамбула и, возможно, встретите съёмочную группу за работой

У вас будет свободное время, чтобы побродить по городу в своё удовольствие

Возвращение к причалу

На обратном пути вы можете выйти на причале Эминёню или на любом другом, где вам будет удобно.

Организационные детали

Билеты на кораблик в обе стороны включены в стоимость

Кофе и перекус в кафе (по желанию) не входит в стоимость