Чтобы отдохнуть от многолюдного и суетливого Стамбула, поедем на кораблике по Босфору до северной части города. В районе Сарыер вы полюбуетесь деревянными особняками прошлого века, побываете в музее ковров. Пройдёте по ухоженной набережной и понаблюдаете за жизнью в стамбульском предместье. В этой поездке вы откроете очаровательный нетуристический уголок Стамбула.
Описание водной прогулки
По Босфору на кораблике (1,5 часа)
Мы встретим вас на причале и отправимся по Босфору в направлении северной окраины Стамбула. По пути вы полюбуетесь городом с воды и увидите достопримечательности с нового ракурса. Поскольку кораблик — часть сети общественного транспорта, гид не будет проводить путевую экскурсию, и вы сможете в тишине насладиться пейзажами.
Прогулка по району Сарыер
- Мы будем гулять по старинным улочкам, рассматривать образцы деревянной городской архитектуры
- Зайдём в кафе, где цены куда демократичнее стамбульских
- Побываем в музее ковров и пройдём по набережной
- Мы расскажем о жизни в Сарыере и с радостью ответим на все вопросы
- Вы узнаете, какие сериалы снимаются в этом кинематографичном районе Стамбула и, возможно, встретите съёмочную группу за работой
- У вас будет свободное время, чтобы побродить по городу в своё удовольствие
Возвращение к причалу
На обратном пути вы можете выйти на причале Эминёню или на любом другом, где вам будет удобно.
Организационные детали
- Билеты на кораблик в обе стороны включены в стоимость
- Кофе и перекус в кафе (по желанию) не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29161 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
7 сен 2025
Аружан очень интересно все рассказала 😍
Я в восторге. Замечательная девушка.
Е
Екатерина
1 сен 2025
Идеальная прогулка для тех, кто приехал в Стамбул ненадолго. Увидеть колоритные местные улочки в не самом туристическом месте - топ!
Гид Аружан по пути на пароме рассказала ооочень много всего интересного. Осталась более чем довольна! Обязательно вернусь еще и свяжусь с Аружан) 👍🏻
Е
Елизавета
26 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Это было очень классно целое мини-путешествие, чтобы посмотреть отдаленные уголки Стамбула. В Сариере можно поглядеть на жизнь местных без толп туристов, по дороге в Сариер на
П
Павел
28 мар 2025
Классное путешествие! Назгуль, спасибо Вам! Было очень интересно! Вы- прирожденный рассказчик:)
Входит в следующие категории Стамбула
