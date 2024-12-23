ежедневно в 08:00

Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском

Посетите Бурсу - первую столицу Османской империи и четвертый по величине город Турции, который часто называют «зеленой

В группе
до 25 чел.
Посетите Бурсу — первую столицу Османской империи и четвертый по величине город Турции, который часто называют «зеленой Бурсой» из-за ее многочисленных парков и лесов.

Мы поднимимся на гору Олимпос по канатной дороге, посетим Великую мечеть и Зеленую мечеть, поторгуемся на старом Шелковом рынке и пересечем Мраморное море на пароме.
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
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Что вас ждет

Чтобы попасть первую столицу Османской империи, мы пересечем Мраморное море на пароме.
На легендарную гору Улудаг, также известную как гора Олимпос, мы поднимемся по канатной дороге. В тех редких случаях, когда канатная дорога не работает из-за погодных условий или если возникают длинные очереди, мы поедем к 600-летнему платану Инкая и остановимся на кофе-брейк по дороге в Улудаг.
В городе Бурса мы посетим мечеть Улу Камии — достопримечательность ранней османской архитектуры с монументальной исламской каллиграфией, Зеленую мечеть, официально известную как мечеть Йешил и осмотрим снаружи Зеленый мавзолей.
Вы сделаете паузу в течение дня, чтобы попробовать кебаб «Александр Великий» и прогуляться по старому шелковому рынку Крытого базара. Бурса была крупнейшим центром торговли шелком во времена Византийской империи и важным пунктом на легендарном торговом пути Шелкового пути.
На обратном пути полюбуемся живописными пейзажами пышных лесов, благодаря которым Бурса получила прозвище «Зеленая Бурса».
Важно знать

Меры по борьбе с Covid-19:

  • необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой,
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
  • Во время экскурсии курение запрещено.
  • Экскурсии проводится для группы от 6 человек.
  • После бронирования вам необходимо будет связаться с местным поставщиком на английском языке, чтобы узнать точное время и наличие бесплатного трансфера.
  • Трансфер доступен только для отелей Стамбула, расположенных в центре города. При подтверждении бронирования поставщик порекомендует вам альтернативные места встречи для недоступных отелей.
  • Бесплатный трансфер предоставляется с 08:00 до 09:00 (в зависимости от расположения вашего отеля) и занимает от 45 до 60 минут.

В стоимость экскурсии включено:

  • бесплатный трансфер от/до отелей в центре Стамбула,
  • услуги англоязычного гида,
  • обед.
Туристы оплачивают самостоятельно
  • напитки за обедом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • бесплатный трансфер от/до отелей в центре Стамбула
  • услуги англоязычного гида
  • обед.
Что не входит
  • напитки.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Экскурсия проводится на АНГЛИЙСКОМ языке.
  • Меры по борьбе с Covid-19:
  • необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой.
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
  • Во время экскурсии курение запрещено.
  • Экскурсии проводится для группы от 6 человек.
  • После бронирования вам необходимо позвонить местному поставщику, чтобы узнать точное время и наличие бесплатного трансфера.
  • Трансфер доступен только для отелей Стамбула, расположенных в центре города. При подтверждении бронирования поставщик порекомендует вам альтернативные места встречи для недоступных отелей.
  • Бесплатный трансфер предоставляется с 08:00 до 09:00 (в зависимости от расположения вашего отеля) и занимает от 45 до 60 минут.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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