ежедневно в 08:00

Что вас ждет

Чтобы попасть первую столицу Османской империи, мы пересечем Мраморное море на пароме.

На легендарную гору Улудаг, также известную как гора Олимпос, мы поднимемся по канатной дороге. В тех редких случаях, когда канатная дорога не работает из-за погодных условий или если возникают длинные очереди, мы поедем к 600-летнему платану Инкая и остановимся на кофе-брейк по дороге в Улудаг.

В городе Бурса мы посетим мечеть Улу Камии — достопримечательность ранней османской архитектуры с монументальной исламской каллиграфией, Зеленую мечеть, официально известную как мечеть Йешил и осмотрим снаружи Зеленый мавзолей.

Вы сделаете паузу в течение дня, чтобы попробовать кебаб «Александр Великий» и прогуляться по старому шелковому рынку Крытого базара. Бурса была крупнейшим центром торговли шелком во времена Византийской империи и важным пунктом на легендарном торговом пути Шелкового пути.

На обратном пути полюбуемся живописными пейзажами пышных лесов, благодаря которым Бурса получила прозвище «Зеленая Бурса».

Важно знать

Меры по борьбе с Covid-19:

необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой,

Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.

Во время экскурсии курение запрещено.

Экскурсии проводится для группы от 6 человек.

После бронирования вам необходимо будет связаться с местным поставщиком на английском языке, чтобы узнать точное время и наличие бесплатного трансфера.

Трансфер доступен только для отелей Стамбула, расположенных в центре города. При подтверждении бронирования поставщик порекомендует вам альтернативные места встречи для недоступных отелей.

Бесплатный трансфер предоставляется с 08:00 до 09:00 (в зависимости от расположения вашего отеля) и занимает от 45 до 60 минут.

В стоимость экскурсии включено:

бесплатный трансфер от/до отелей в центре Стамбула,

услуги англоязычного гида,

обед.

Туристы оплачивают самостоятельно