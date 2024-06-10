1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€2 500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Посетить первую столицу Османской империи и почувствовать атмосферу древнего восточного города
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
5 июля в 07:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAinur10 июня 2024Экскурсия замечательная, маршрут хорошо продуман и организован, очень комфортное перемещение разнообразное, и на пароме, и в машине, хотя день выдался
- ААнна14 мая 2024Спасибо большое Нине, за прекрасно проведенный день и отличный рассказ о Бурсе. Очень давно хотели посмотреть этот город и в этот раз нам повезло и с гидом и с погодой. Дети тоже в восторге от проведенного дня. Еще раз спасибо!
- ООлеся10 мая 2024По организации- все во время! Без задержек. В Бурсу плыли на корабле. Экскурсовод интересно рассказывала о истории города. Было очень познавательно.
- ООльга8 сентября 2023Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английскомПрекрасный тур, нам все понравилось, хоть и погода немного подвела.
- ММихелина1 сентября 2023Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английскомОтличный путеводитель, полный большого количества информации. В туре было несколько хороших остановок, но было много простоев и ожидания. Экскурсию можно было бы провести быстрее.
- ИИрина6 июля 2023Путешествие в зелёную БурсуУдобный сайт, единственный предоставил эту экскурсию с русскоговорящими гидом. Понравилось все! Трансфер вовремя, автобус удобный, гид очаровательный и с турецким
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бурса»
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