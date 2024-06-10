Экскурсии из Стамбула в Бурсу

Найдено 3 экскурсии в категории «Бурса» в Стамбуле, цены от €90. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
22 отзыва
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Начало: Ваш отель в Стамбуле
Расписание: Каждый день утром
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Мини-группа
11 часов
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Посетить первую столицу Османской империи и почувствовать атмосферу древнего восточного города
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
5 июля в 07:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Ainur
    10 июня 2024
    Бурса - первая столица Османской империи
    Экскурсия замечательная, маршрут хорошо продуман и организован, очень комфортное перемещение разнообразное, и на пароме, и в машине, хотя день выдался
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    жарким, совсем не устали и не изнывали от жары, что очень важно поскольку экскурсия занимает целый день. Замечательная гид Нина провела экскурсию так что мы не заметили как прошел день, приятная в общении девушка и интересный рассказчик. Впервые побывали в Бурсе, совсем не пожалели, приятное и познавательное отвлечение от многолюдного и шумного Стамбула. Данную экскурсию однозначно рекомендую!

  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Бурса - первая столица Османской империи
    Спасибо большое Нине, за прекрасно проведенный день и отличный рассказ о Бурсе. Очень давно хотели посмотреть этот город и в этот раз нам повезло и с гидом и с погодой. Дети тоже в восторге от проведенного дня. Еще раз спасибо!
  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Бурса - первая столица Османской империи
    По организации- все во время! Без задержек. В Бурсу плыли на корабле. Экскурсовод интересно рассказывала о истории города. Было очень познавательно.
  • О
    Ольга
    8 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
    Прекрасный тур, нам все понравилось, хоть и погода немного подвела.
  • М
    Михелина
    1 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском
    Отличный путеводитель, полный большого количества информации. В туре было несколько хороших остановок, но было много простоев и ожидания. Экскурсию можно было бы провести быстрее.
  • И
    Ирина
    6 июля 2023
    Путешествие в зелёную Бурсу
    Удобный сайт, единственный предоставил эту экскурсию с русскоговорящими гидом. Понравилось все! Трансфер вовремя, автобус удобный, гид очаровательный и с турецким
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    колоритом, внимательный, с юмором. Маршрут хорошо продуман, мы не устали не от дороги ни от информации. Обед вкусный, сытный и красивый! Бурса великолепна и снизу и с высоты птичьего полета!!! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бурса»

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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Бурса" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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