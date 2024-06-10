A Ainur Бурса - первая столица Османской империи читать дальше жарким, совсем не устали и не изнывали от жары, что очень важно поскольку экскурсия занимает целый день. Замечательная гид Нина провела экскурсию так что мы не заметили как прошел день, приятная в общении девушка и интересный рассказчик. Впервые побывали в Бурсе, совсем не пожалели, приятное и познавательное отвлечение от многолюдного и шумного Стамбула. Данную экскурсию однозначно рекомендую! Экскурсия замечательная, маршрут хорошо продуман и организован, очень комфортное перемещение разнообразное, и на пароме, и в машине, хотя день выдался

А Анна Бурса - первая столица Османской империи Спасибо большое Нине, за прекрасно проведенный день и отличный рассказ о Бурсе. Очень давно хотели посмотреть этот город и в этот раз нам повезло и с гидом и с погодой. Дети тоже в восторге от проведенного дня. Еще раз спасибо!

О Олеся Бурса - первая столица Османской империи По организации- все во время! Без задержек. В Бурсу плыли на корабле. Экскурсовод интересно рассказывала о истории города. Было очень познавательно.

О Ольга Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском Прекрасный тур, нам все понравилось, хоть и погода немного подвела.

М Михелина Обзорная экскурсия по Бурсе на целый день из Стамбула на английском Отличный путеводитель, полный большого количества информации. В туре было несколько хороших остановок, но было много простоев и ожидания. Экскурсию можно было бы провести быстрее.