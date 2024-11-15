Предлагаем необыкновенное приключение, в ходе которого вы увидите крупнейшую мечеть Стамбула — Сулеймание, прогуляетесь по улочкам города и попробуете местные блюда.

Описание экскурсии

Необыкновенное приключение в Стамбуле

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Стамбулу, где вы сможете насладиться красотой и атмосферой этого удивительного города. В программе нашего тура — посещение крупнейшей мечети Стамбула, Сулеймание, а также возможность прогуляться по живописным улочкам и попробовать местные блюда.

Что вас ждет в программе:

Мечеть Сулеймание: величественный архитектурный шедевр, который не оставит вас равнодушными.

величественный архитектурный шедевр, который не оставит вас равнодушными. Усыпальница Сулеймана и Хюррем: место, полное истории и красоты (обратите внимание, что в понедельник она закрыта).

место, полное истории и красоты (обратите внимание, что в понедельник она закрыта). Мечеть Рустема паши: одна из самых красивых мечетей города, известная своими изысканными плитками.

одна из самых красивых мечетей города, известная своими изысканными плитками. Египетский рынок: здесь вы сможете попробовать рахат-лукум и кофе, насладиться атмосферой восточного базара.

здесь вы сможете попробовать рахат-лукум и кофе, насладиться атмосферой восточного базара. Залив Золотой Рог: живописное место, которое стоит увидеть.

живописное место, которое стоит увидеть. Мост Галата: символ города, соединяющий разные берега.

символ города, соединяющий разные берега. Пролив Босфор: уникальное место, где встречаются два континента.

уникальное место, где встречаются два континента. Галата порт: лучший порт 2022 года, где можно насладиться морскими пейзажами.

лучший порт 2022 года, где можно насладиться морскими пейзажами. Галата башня: насладитесь ее великолепием снаружи.

Дополнительные возможности:

Вы можете заказать кофе-брейк и обед в ресторане османской кухни — по желанию. Также предусмотрена пешая прогулка с гидом, который расскажет вам много интересного о городе.

Если вас более 4-х человек, пожалуйста, уточняйте стоимость тура. Мы рады предложить вам уникальный опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы!