Предлагаем необыкновенное приключение, в ходе которого вы увидите крупнейшую мечеть Стамбула — Сулеймание, прогуляетесь по улочкам города и попробуете местные блюда.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Необыкновенное приключение в Стамбуле
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Стамбулу, где вы сможете насладиться красотой и атмосферой этого удивительного города. В программе нашего тура — посещение крупнейшей мечети Стамбула, Сулеймание, а также возможность прогуляться по живописным улочкам и попробовать местные блюда.
Что вас ждет в программе:
- Мечеть Сулеймание: величественный архитектурный шедевр, который не оставит вас равнодушными.
- Усыпальница Сулеймана и Хюррем: место, полное истории и красоты (обратите внимание, что в понедельник она закрыта).
- Мечеть Рустема паши: одна из самых красивых мечетей города, известная своими изысканными плитками.
- Египетский рынок: здесь вы сможете попробовать рахат-лукум и кофе, насладиться атмосферой восточного базара.
- Залив Золотой Рог: живописное место, которое стоит увидеть.
- Мост Галата: символ города, соединяющий разные берега.
- Пролив Босфор: уникальное место, где встречаются два континента.
- Галата порт: лучший порт 2022 года, где можно насладиться морскими пейзажами.
- Галата башня: насладитесь ее великолепием снаружи.
Дополнительные возможности:
Вы можете заказать кофе-брейк и обед в ресторане османской кухни — по желанию. Также предусмотрена пешая прогулка с гидом, который расскажет вам много интересного о городе.
Если вас более 4-х человек, пожалуйста, уточняйте стоимость тура. Мы рады предложить вам уникальный опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Сулеймание
- Усыпальница Сулеймана и Хюррем (в понедельник закрыто)
- Мечеть Рустема-паши
- Египетский рынок
- Залив Золотой Рог
- Мост Галата
- Пролив Босфор
- Галата порт
- Галата башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемберлиташ
Завершение: Галата башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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