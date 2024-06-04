Сулеймание

Найдено 70 экскурсий в категории «Сулеймание» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4539 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
6335 за человека
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
245 за всё до 4 чел.
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Великолепный век Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
По следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Стамбул по-новому
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
35 за человека
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
🚶 Пешая
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
10 отзывов
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Сегодня в 10:15
11 июня в 10:15
3930 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2018 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4639 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7568 за человека
Константинополь: прогулка через туннель времени
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Константинополь: прогулка через туннель времени
Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула
Начало: На площади Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
200140 за всё до 4 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
3532 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
256 за всё до 3 чел.
В поисках символов Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189142 за всё до 10 чел.
Волшебный поцелуйчик Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Волшебный поцелуйчик Стамбула
Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации
Расписание: С пн. по вскр. с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 5 чел.
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
190 за всё до 4 чел.
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
18 отзывов
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6962 за человека
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
90 за человека
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
299225 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
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    фактах и историях, интересных сыну. Между тем, рассказ и повествование были наполнены информацией академического толка. Время пролетело незаметно! Мы очень благодарны Федаи!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
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    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
    Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
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    познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных фактов и ответил на все интересующие нас вопросы. А также хочется отметить, что Ислам довольно приятный человек, интеллигентный, тактичный, доброжелательный, что тоже не маловажно. Рекомендую обратиться к Исламу и выбрать его в качестве вашего гида в Стамбуле!

    Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Нам безумно понравилась экскурсия, которую провел Чагатай. Все было очень информативно и самое главное с интересными фактами, которые запомнятся на
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    всю оставшуюся жизнь. Чагатай прекрасный экскурсовод, который знает и любит свое дело. Благодарим его за проведенную экскурсию. Я рекомендую всем обратиться в это агентство если Вы хотите узнать больше о Стамбуле.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Стамбула
    Очень понравилась экскурсия. Информативно, но не перегружено. Ной грамотно строит рассказ о Стамбуле так, что не устаешь и не отвлекаешься. А бонусом еще интересные ракурсы для фотографий и видео. 5 из 5 - рекомендую!
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Прекрасная прогулка на яхте! Напитки и фрукты идут в стоимость билета. Мы в восторге.
  • Т
    Тамара
    3 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была очень внимательна к нам:
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    помимо красивых закатов нас ждали фрукты, орешки, вода, чай-кофе. Команда катера постоянно уточняла, не нужно ли что-то еще, была готова оперативно принести дополнительно чай/воду. Сами предлагали помощь с фотографией, показывали красивые локации. Мехе (если правильно помню имя) даже рассказал нам немного о локациях, которые мы видели. Большое спасибо, было красиво и вкусно:)

    Были вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда былаБыли вчера на прогулке по Босфору на закате (19-21:00). Удобный катер на 16 человек, команда была

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Сулеймание»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
  2. Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
  3. Топовые места Стамбула в мини-группе
  4. Стамбул: самое главное за 5 часов
  5. Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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