🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции? Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ» € 245 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 93 отзыва Стамбул изнутри: путешествие по душе города Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: По договорённости с клиентом € 198 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 44 отзыва Великолепный век Стамбула Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci... € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 155 отзывов Ключ к сердцу Стамбула Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом Начало: Напротив Собора Св. Софии € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости 320 € 240 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов По следам сериала «Великолепный век» Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул по-новому Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию На улочках древнего города узнать историю становления великой империи Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Мини-группа 4.5 часа 10 отзывов Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ Расписание: во вторник и четверг в 10:15 39 € 30 за человека

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 5 часов 3 отзыва Древний Стамбул Начало: На ресепшн вашего отеля 75 € 68 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Константинополь: прогулка через туннель времени Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула Начало: На площади Чемберлиташ 200 € 140 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Увидеть Стамбул Начало: Мы заберем вас от вашего отеля Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу € 250 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов В поисках символов Стамбула Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: Возле собора Святой Софии 189 € 142 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Волшебный поцелуйчик Стамбула Начало: Стартуем с вашего отеля или с другой локации Расписание: С пн. по вскр. с 10:00 160 € 144 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Европейский восток. Стамбул - город двух континентов Начало: Отель туриста € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 55 отзывов Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе Начало: Собор Айя София (возле входа) Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00 € 190 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 18 отзывов Дворец Долмабахче и древний Стамбул Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника от 69 € 62 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 88 отзывов Прогулка по городу с русскоговорящим гидом Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время € 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 61 отзыв Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном 43 € 39 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии Начало: В вашем отеле (туристические районы) Расписание: Каждый день в 9.30 € 90 за человека