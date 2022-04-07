► самым новым дворцом в Турции, Долмабахче, который своим величием равняется на лучшие дворцы Европы, если не превосходит их;
► уникальным для этого региона Чыраган-Палас, дворец в европейском стиле. Сегодня в нем располагается пятизвездочный отель;
► спускающейся к самой воде мечетью Ортакей, великолепным строением в стиле османского барокко;
► первым висячим мостом над проливом Босфор. Мост мучеников или Босфорский мост прекрасен в любое время суток;
► старинной Румельской крепостью, одной из главных достопримечательностей Стамбула;
► дворцом Бейлербейи, прекрасным образцом османского необарокко.
- сделайте отличные снимки во время вашей прогулки.