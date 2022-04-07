Обзорная прогулка на катере по Золотому рогу и Босфору (2 ч.)

Морская обзорная прогулка на катере по Босфору и Золотому рогу

Групповая
Морская обзорная прогулка на катере по Босфору и Золотому рогу.

Программа для самостоятельного посещения.

Ассистент встретится с вами возле собора Святой Софии (смотрите фотографию места встречи в форме бронирования) и проводит на борт катера.

Дорога от места встречи до причала - ориентировочно 10 мин.
Обзорная прогулка на катере по Золотому рогу и Босфору (2 ч.)
Обзорная прогулка на катере по Золотому рогу и Босфору (2 ч.)
Обзорная прогулка на катере по Золотому рогу и Босфору (2 ч.)
Обзорная прогулка на катере по Золотому рогу и Босфору (2 ч.)

Что вас ожидает 🤩

  • Пролив Босфор
  • Виды с моря дворца Топкапы и собора Св. Софии
  • Вид с моря мечети Султанахмет
  • Вид с моря на Галатский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Морская обзорная прогулка на катере по Босфору и заливу Золотой рог – это отличная возможность отдохнуть после насыщенного экскурсиями дня. Во время прогулки на катере с его борта вы сможете увидеть главные достопримечательности Стамбула, великолепные дворцы, древние замки, знаменитые холмы и парки, а также изумительные приморские резиденции разных веков. Вы сможете полюбоваться:

► самым новым дворцом в Турции, Долмабахче, который своим величием равняется на лучшие дворцы Европы, если не превосходит их;

► уникальным для этого региона Чыраган-Палас, дворец в европейском стиле. Сегодня в нем располагается пятизвездочный отель;

► спускающейся к самой воде мечетью Ортакей, великолепным строением в стиле османского барокко;

► первым висячим мостом над проливом Босфор. Мост мучеников или Босфорский мост прекрасен в любое время суток;

► старинной Румельской крепостью, одной из главных достопримечательностей Стамбула;

► дворцом Бейлербейи, прекрасным образцом османского необарокко.

Забронируйте ваш билет на обзорную прогулку на катере по Золотому рогу и Босфору онлайн:

  • полюбуйтесь на Босфор и Золотой рог;
  • насладитесь чарующими видами границы Европы и Азии;
  • посмотрите на главные достопримечательности Стамбула с борта катера, а также Босфорский мост;
  • сделайте отличные снимки во время вашей прогулки.

- сделайте отличные снимки во время вашей прогулки.

Программа

Пролив Босфор, виды дворца Топкапы и собора Святой Софии, мечети Султанахмет, Галатской башни, Галатский мост, панорамные виды Стамбула со стороны Босфора и залива Золотой рог.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 16:00, 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 16:00, 12:30

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