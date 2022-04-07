Морская обзорная прогулка на катере по Босфору и заливу Золотой рог – это отличная возможность отдохнуть после насыщенного экскурсиями дня. Во время прогулки на катере с его борта вы сможете увидеть главные достопримечательности Стамбула, великолепные дворцы, древние замки, знаменитые холмы и парки, а также изумительные приморские резиденции разных веков. Вы сможете полюбоваться:

► самым новым дворцом в Турции, Долмабахче, который своим величием равняется на лучшие дворцы Европы, если не превосходит их;

► уникальным для этого региона Чыраган-Палас, дворец в европейском стиле. Сегодня в нем располагается пятизвездочный отель;

► спускающейся к самой воде мечетью Ортакей, великолепным строением в стиле османского барокко;

► первым висячим мостом над проливом Босфор. Мост мучеников или Босфорский мост прекрасен в любое время суток;

► старинной Румельской крепостью, одной из главных достопримечательностей Стамбула;

► дворцом Бейлербейи, прекрасным образцом османского необарокко.

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полюбуйтесь на Босфор и Золотой рог;

насладитесь чарующими видами границы Европы и Азии;

посмотрите на главные достопримечательности Стамбула с борта катера, а также Босфорский мост;

сделайте отличные снимки во время вашей прогулки.

- сделайте отличные снимки во время вашей прогулки.