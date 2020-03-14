308 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии

Kurban
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Kurban – ваш гид
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды.

Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню.

Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
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У этой экскурсии308 отзывов
4.69
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Что вас ожидает

Золотой Рог: наследие двух империй
Путешествие по Стамбулу начнётся с Золотого Рога, на берегах которого — постройки Византийской и Османской эпох города. Я расскажу о жизни греческих районов и памятниках ушедшего Константинополя. Покажу холм Пьера Лоти и объясню, чем был знаменит этот писатель. Мечеть Сулеймание поразит величественным видом, а её история и легенды откроют тайны султанов.

Босфор: Стамбул многогранный
Вдоль европейской части пролива нас ждут красивейшие объекты из разных столетий. Вы поймёте, кто жил во дворце Долмабахче в прошлом и что хранится в нём сейчас. Узнаете, чем интересен район Арнавуткёй и дворец Чыраган. Полюбуетесь мечетью Ортакёй и разберётесь, почему её построили у самой воды. После — остановка у крепости Румели Хисар. Здесь вы рассмотрите орудия османских времён и прогуляетесь по берегу, откуда открывается потрясающий вид на Стамбул.

Бейлербейи: азиатская часть города
После отдыха мы проедем под мостом Фатиха Мехмеда, чтобы исследовать азиатский Стамбул. Дворец Бейлербейи — некогда летняя резиденция султана Абдул-Азиза — сегодня открыт для посещений. Я поделюсь, почему и когда построили дворец и какие сплетни окружали его владельца, а при желании, вы прогуляетесь по покоям султана.

Кроме того, мы отправимся к Девичьей башне, чтобы сделать фотографии. Проедем вдоль античного района Ускюдар, и конечно, поговорим о турецких традициях и образе жизни местных.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • На частном корабле бесплатно будет работать фотограф, который после экскурсии вышлет вам снимки по WhatsApp или Facebook
  • Экскурсия, начинающаяся в 16:30, длится 3 часа, в неё не входит посещение музеев в крепости Румели Хисар и дворца Бейлербейи

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля и обратно, чай и кофе включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в музей крепости Румели Хисар — 15 лир с человека, посещение дворца Бейлербейи — 40 лир
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Kurban
Kurban
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308 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
В целом, экскурсия неплохая, но без особого восторга. Курбан - хороший организатор, но гид довольно посредственный. Информация неглубокая, впринципе все то же самое легко можно почерпнуть из Википедии.
14 марта 2020
Хорошая экскурсия для тех кто не хочет много ходить и хочет полюбоваться на Стамбул с Босфора)
14 марта 2020
Курбан, ты супер! Только позитив!!!
13 марта 2020
Спасибо большое, Курбан, за отличную экскурсию! Классный маршрут. Узнали много интересных фактов и получили море позитива! Тот редкий случай, когда гид действительно увлечён своим делом. Спасибо за все твои советы и подсказки. Желаю удачи!
13 марта 2020
Курбан-отличный гид со знанием своего дела и истории своего государства. Экскурсия очень понравилась, так что берите-не пожалеете.
13 марта 2020
Отличная экскурсия для первого дня в Стамбуле, сразу становится многое понятно о городе, его истории и жителях. Прекрасный гид, очень интересная подача, подробное описание всех достопримечательностей! Если у вас не много времени на изучение города, вы сразу определитесь с интересными местами именно для вас!
12 марта 2020
Экскурсия понравилась, в чем большая заслуга Курбана. Очень знающий, коммуникабельный и позитивный человек. Всю дорогу заботливо предлагал чай-кофе, тёплые пледы, шутил с нами. Во время часовой остановки очень вкусно пообедали в кафе по совету гида. В общем впечатление самое наилучшее. Удачи Курбану и многочисленных клиентов!
12 марта 2020
All ok
11 марта 2020
Экскурсия и гид очень понравились. Было приятно, что за нами подъехали прямо к гостинице , хотя она маленькая и стоить на неприметной улочке. Помимо экскурсии, Байрат, если я правильно помню имя гида, дал очень много нужной и полезной информации, помог сориентироваться в метро и городе. Спасибо большое. Не жалею ни о единой минутки, что были проведены на этой экскурсии. Единственное, что рекомендую, следить за погодой, т.к. в солнечную погоду- это великолепно, а в дождливую, очень холодно.
11 марта 2020
Огромное спасибо экскурсовода Курбану. Очень эрудированный и практичный человек. Знает очень много о Стамбуле и Турции. Грамотно проводит экскурсию, с удовольствием отвечает на вопросы.
Ещё 298 отзывов

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