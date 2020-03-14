308 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Золотой Рог: наследие двух империй

Путешествие по Стамбулу начнётся с Золотого Рога, на берегах которого — постройки Византийской и Османской эпох города. Я расскажу о жизни греческих районов и памятниках ушедшего Константинополя. Покажу холм Пьера Лоти и объясню, чем был знаменит этот писатель. Мечеть Сулеймание поразит величественным видом, а её история и легенды откроют тайны султанов.

Босфор: Стамбул многогранный

Вдоль европейской части пролива нас ждут красивейшие объекты из разных столетий. Вы поймёте, кто жил во дворце Долмабахче в прошлом и что хранится в нём сейчас. Узнаете, чем интересен район Арнавуткёй и дворец Чыраган. Полюбуетесь мечетью Ортакёй и разберётесь, почему её построили у самой воды. После — остановка у крепости Румели Хисар. Здесь вы рассмотрите орудия османских времён и прогуляетесь по берегу, откуда открывается потрясающий вид на Стамбул.

Бейлербейи: азиатская часть города

После отдыха мы проедем под мостом Фатиха Мехмеда, чтобы исследовать азиатский Стамбул. Дворец Бейлербейи — некогда летняя резиденция султана Абдул-Азиза — сегодня открыт для посещений. Я поделюсь, почему и когда построили дворец и какие сплетни окружали его владельца, а при желании, вы прогуляетесь по покоям султана.

Кроме того, мы отправимся к Девичьей башне, чтобы сделать фотографии. Проедем вдоль античного района Ускюдар, и конечно, поговорим о турецких традициях и образе жизни местных.