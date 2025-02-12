Полюбуемся убранством Голубой мечети, прикоснёмся к истории Айя-Софии, осмотрим таинственную Цистерну Базилику и пройдёмся по парку Гюльхане.
И конечно, прокатимся по Босфору и оценим захватывающие виды на дворцы, мосты и легендарные башни города.
Описание экскурсии
Султанахмет. Осмотрим все знаковые сооружения главной площади Старого города: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.
Голубая мечеть. Вы насладитесь великолепными интерьерами шестиминаретной мечети, увидите фрески и старинные керамические плитки.
Айя-София. Вы прикоснётесь к удивительной истории мечети, где когда-то проходили коронации императоров и которая совсем недавно была христианским храмом.
Цистерна Базилика. Мы покажем старинные колонны, поддерживающие подземное водохранилище, и расскажем о горгоне Медузе, ставшей его символом.
Гюльхане — главный парк дворца Топкапы. Придворные садовники выращивали здесь цветы для обитательниц гарема, отчего парк и получил своё название «Дом роз».
Вокзал Сиркеджи. Первый вокзал Стамбула — и то самое место, где снимали фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“».
Прогулка по Босфору. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и несколько районов Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. А мы расскажем обо всех достопримечательностях.
Организационные детали
- Айя-Софию мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в Цистерну Базилику — 1300 лир за человека
- Прогулка по Босфору — 250 лир за человека
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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