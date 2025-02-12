Старый город Стамбула и прогулка по Босфору

Прикоснуться к истории, увидеть главные достопримечательности и полюбоваться городом с воды
Добро пожаловать в сердце старинного Стамбула! Мы начнём с площади Султанахмет, где оживут легенды прошлого.

Полюбуемся убранством Голубой мечети, прикоснёмся к истории Айя-Софии, осмотрим таинственную Цистерну Базилику и пройдёмся по парку Гюльхане.

И конечно, прокатимся по Босфору и оценим захватывающие виды на дворцы, мосты и легендарные башни города.
5
3 отзыва
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Султанахмет. Осмотрим все знаковые сооружения главной площади Старого города: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.

Голубая мечеть. Вы насладитесь великолепными интерьерами шестиминаретной мечети, увидите фрески и старинные керамические плитки.

Айя-София. Вы прикоснётесь к удивительной истории мечети, где когда-то проходили коронации императоров и которая совсем недавно была христианским храмом.

Цистерна Базилика. Мы покажем старинные колонны, поддерживающие подземное водохранилище, и расскажем о горгоне Медузе, ставшей его символом.

Гюльхане — главный парк дворца Топкапы. Придворные садовники выращивали здесь цветы для обитательниц гарема, отчего парк и получил своё название «Дом роз».

Вокзал Сиркеджи. Первый вокзал Стамбула — и то самое место, где снимали фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“».

Прогулка по Босфору. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и несколько районов Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. А мы расскажем обо всех достопримечательностях.

Организационные детали

  • Айя-Софию мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Цистерну Базилику — 1300 лир за человека
  • Прогулка по Босфору — 250 лир за человека
Остались вопросы?

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Арсений
12 фев 2025
Просто отличный получился тур! Адэм замечательный гид, очень много и интересно нам рассказывал и про историю в целом, и про дома и достопримечательности, мимо которых мы проходили, и по ускоренной
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программе провел нас в цистерны. Когда из-за погодных условий нам пришлось скорректировать курс (на Босфоре), предложил взамен несколько вариантов, а еще любезно научил нас ездить на общественном транспорте в Стамбуле - такие вещи в незнакомом городе всегда очень напрягают, поэтому было очень приятно. Уже посоветовал всем своим друзьям и надеюсь в следующую поездку снова воспользоваться услугами! Спасибо большое!

Н
26 янв 2025
Данную экскурсию проводил Адем.
Если вы хотите знать об Истамбуле все и больше, то вам к этому экскурсоводу. За все 5+.)))
Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.Данную экскурсию проводил Адем.
Валерия
3 янв 2025
Экскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. Посещение Цистерны Базилика впечатлило своей таинственностью и историей без ожидания в очередях! Организация тура была на высшем уровне: всё прошло оперативно и без задержек. Рекомендую для тех, кто хочет быстро и качественно познакомиться с основными достопримечательностями города ❤️❤️❤️
Экскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. ПосещениеЭкскурсия по Стамбулу оставила исключительно положительные впечатления. Посещение Голубой мечети позволило насладиться её величественной архитектурой. Посещение

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