Добро пожаловать в сердце старинного Стамбула! Мы начнём с площади Султанахмет, где оживут легенды прошлого. Полюбуемся убранством Голубой мечети, прикоснёмся к истории Айя-Софии, осмотрим таинственную Цистерну Базилику и пройдёмся по парку Гюльхане. И конечно, прокатимся по Босфору и оценим захватывающие виды на дворцы, мосты и легендарные башни города.

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Время начала: 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Султанахмет. Осмотрим все знаковые сооружения главной площади Старого города: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.

Голубая мечеть. Вы насладитесь великолепными интерьерами шестиминаретной мечети, увидите фрески и старинные керамические плитки.

Айя-София. Вы прикоснётесь к удивительной истории мечети, где когда-то проходили коронации императоров и которая совсем недавно была христианским храмом.

Цистерна Базилика. Мы покажем старинные колонны, поддерживающие подземное водохранилище, и расскажем о горгоне Медузе, ставшей его символом.

Гюльхане — главный парк дворца Топкапы. Придворные садовники выращивали здесь цветы для обитательниц гарема, отчего парк и получил своё название «Дом роз».

Вокзал Сиркеджи. Первый вокзал Стамбула — и то самое место, где снимали фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“».

Прогулка по Босфору. С воды вы увидите дворцы Долмабахче и Бейлербей, знаменитые мосты, легендарную Девичью башню и несколько районов Стамбула — Эминёню, Кадыкей, Каракей, Ускюдар. А мы расскажем обо всех достопримечательностях.

Организационные детали

Айя-Софию мы осматриваем снаружи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы