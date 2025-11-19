Босфор — это сердце Стамбула, где Европа и Азия встречаются в сверкающей глади воды.
Именно с палубы корабля город предстаёт во всей своей красе: дворцы и минареты, старинные особняки и гигантские мосты оживают в отражении волн. Наша прогулка — это водное путешествие в сердце города. Вы не просто увидите знаковые достопримечательности, а прочувствуете их характер и историю.
Описание водной прогулки
- Великолепные дворцы и крепости: вы увидите монументальный дворец Долмабахче, суровые стены крепости Румели Хисар и изящный павильон Кючюксу
- Живописные панорамы: перед вами откроются виды на башню Галата, роскошные особняки ялы, выстроившиеся у самой воды, и грандиозные мосты, соединяющие два континента
- Колоритные районы: маршрут пролегает мимо живописных кварталов Ортакёй и Арнавуткёй, где жизнь бьёт ключом
- Остановка в Азии: мы сделаем часовую остановку на азиатском берегу. Здесь вы сможете прогуляться по набережной, выпить чашку ароматного кофе и ощутить особый, более неторопливый ритм жизни
Выберите своё путешествие
Мы предлагаем три формата, каждый — с уникальной атмосферой.
- Утренний круиз: почувствуйте, как город просыпается. Вас ждёт мягкий бриз и чистый воздух
- Дневной тур: идеальный шанс исследовать город и его яркие солнечные панорамы
- Вечерняя прогулка: волшебное время, когда закат окрашивает небо, а огни мостов и набережных начинают мерцать
Организационные детали
- Прогулка проходит на современном двухпалубном корабле вместимостью до 140 человек. Есть просторная открытая палуба и комфортабельный закрытый салон
- На борту имеются спасательные жилеты для всех пассажиров. Работу обеспечивает профессиональный экипаж и опытный капитан
- Мы готовы принять гостей с багажом, а также предусмотрели возможность размещения инвалидных и детских колясок
- Прогулка может быть отменена только по двум причинам: из-за неблагоприятных погодных условий или в связи с проведением государственных мероприятий на акватории Босфора
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 140 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анар — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 254 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 40, и я долгое время работал консьержем в пятизвёздочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!
Входит в следующие категории Стамбула
