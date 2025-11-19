Анар — ваш гид в Стамбуле

Провёл экскурсии для 254 туристов

Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего города. Меня зовут Анар, я живу в Стамбуле уже 20 лет. Мне 40, и я долгое время работал консьержем в пятизвёздочных отелях. Сейчас занимаюсь организацией экскурсий в туристическом агентстве, сам также провожу прогулки. Я и наши гиды будем рады познакомить вас со Стамбулом и рассказать всё, что знаем о прошлом и настоящем города!