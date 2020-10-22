Ежедневно в 09:30

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Стамбульский океанариум «Аквариум» — одно из самых впечатляющих мест в Турции! 22 тысячи квадратных метров, наполненные самыми необычными морскими и океаническими обитателями.

Вас поразит уникальная концепция интерьеров, отображенная в виде семнадцати тематических зон. Стеклянные потолки позволяют любоваться акулами, скатами и множеством самых экзотических рыбок. Не пытайтесь запомнить всех, ведь тут проживает более пятнадцати тысяч экземпляров!

Вы увидите морских созданий со всего мира, а дети смогут отдохнуть в разнообразных игровых зонах на всей территории аквариума.