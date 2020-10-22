Океанариум «Аквариум»

Посещение океанариума с обедом

5
1 отзыв
Групповая
Посещение океанариума с обедом.

До океанариума "Аквариум" и обратно Вас везут на автобусе.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Океанариум «Аквариум»
Океанариум «Аквариум»
Океанариум «Аквариум»
Океанариум «Аквариум»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Стамбульский океанариум «Аквариум» — одно из самых впечатляющих мест в Турции! 22 тысячи квадратных метров, наполненные самыми необычными морскими и океаническими обитателями.

Вас поразит уникальная концепция интерьеров, отображенная в виде семнадцати тематических зон. Стеклянные потолки позволяют любоваться акулами, скатами и множеством самых экзотических рыбок. Не пытайтесь запомнить всех, ведь тут проживает более пятнадцати тысяч экземпляров!

Вы увидите морских созданий со всего мира, а дети смогут отдохнуть в разнообразных игровых зонах на всей территории аквариума.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
22 окт 2020
Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по нему 2 часа. Полно скатов, акул, даже копибары 2 есть. За время отведенное на экскурсию как раз успеваешь вдоволь насладиться морской фауной и после зайти на обед. Порции большие, голодными точно не останетесь.
Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеЗоопарки и океанариумы🍤ГастрономическиеС обедом

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
3.5 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
BREEZES
4.2
10 отзывов
Стамбульский «Аквариум» - трансфер и обед включены
Вы отправитесь в путешествие сквозь весь подводный мир нашей планеты
29 за 1 человека
Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
3 часа
Входной билет
Алейна
4.8
16 отзывов
Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
Приглашаем вас посетить океанариум, в котором обитают акулы, тунцы и другие подводные гиганты
30 за 1 человека
Поездка в стамбульский «Аквариум»
3.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Айна
4.6
16 отзывов
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Погрузиться в мир морской фауны в одном из лучших океанариумов мира
29 за 1 человека
Поездка в стамбульский Океанариум
3 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Сали
3.5
2 отзыва
Поездка в стамбульский Океанариум
Увидеть морских обитателей со всего мира (трансфер, билеты и обед включены в стоимость)
30 за 1 человека
На двух континентах - Первое посещение Стамбулa
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
İstanbul
5
4 отзыва
На двух континентах - Первое посещение Стамбулa
Стамбул - удивительный город
70 за 1 человека
Путешествие в Трою с русскоязычным гидом (завтрак и обед включен)
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Sally
3.9
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Путешествие в Трою с русскоязычным гидом (завтрак и обед включен)
Вспомните имена античных героев и богов, знакомые с детства, ведь мы отправляемся туда, где они оставили свой след
99 за 1 человека
От Европы до Азии с посещением дворца Топкапы и прогулкой по Босфору
5 часов
Групповая
BREEZES
4.2
14 отзывов
От Европы до Азии с посещением дворца Топкапы и прогулкой по Босфору
Наблюдать за тем, как причудливо в Стамбуле европейское смешивается с азиатским, лучше всего с борта катера
45 за 1 человека
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
14 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Sally
5
1 отзыв
Путешествие в Зеленую Бурсу (Русский гид, Завтрак, обед включены)
65 за 1 человека
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
TourAltinkum
Нет отзывов
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
60 за 1 человека
Стамбул и Каппадокия - двухдневный тур с перелетом
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
BreezesTour
Нет отзывов
Стамбул и Каппадокия - двухдневный тур с перелетом
В этой экскурсии совмещено посещение двух знаменитых, совершенно разных мест
от 330 за 1 человека
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сали
Нет отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны, весёлое времяпрепровождение в парке и комплексный обед
60 за 1 человека
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
3 часа
Групповая
Sally
4.8
10 отзывов
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
В рамках фестиваля Тюльпанов с 1 по 30 апреля мы включаем в программу «Панорама Босфора», посещение одного из крупнейших
30 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ