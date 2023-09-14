Экскурсии в Океанариум Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Океанариум» в Стамбуле, цены от €32. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
18 отзывов
3 часа
Билеты
Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
Начало: ресепнш вашего отеля
«дополнительно гид расскажет об океанариуме»
Расписание: 9.30-13.00 Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за билет
Океанариум «Аквариум»
1 отзыв
4.5 часа
Групповая
Океанариум «Аквариум»
«Стамбульский океанариум «Аквариум» — одно из самых впечатляющих мест в Турции»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 12:30
32 за человека
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
«В океанариуме есть 18 тематических зон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женя
    14 сентября 2023
    Входной билет в океанариум в Стамбуле
    Крутое место большой океанариум, стоит сходить
  • V
    Viktor
    14 сентября 2023
    Входной билет в океанариум в Стамбуле
    Это было хорошо, как и ожидалось. Туннель был потрясающим.
  • E
    Emel
    14 сентября 2023
    Входной билет в океанариум в Стамбуле
    Очень красивый аквариум, отличные впечатления
  • В
    Валерия
    14 ноября 2022
    Стамбульский «Аквариум» - трансфер и сопровождение включены
    В аквариуме очень понравилась тропическая зона, а также попали на кормление скатов. Вообще рыб много, интересно построен сам аквариум. Ребенок
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    конечно в дмком восторге. Так что с детьми точно стоит посетить. Обед очень вкусный и достойный. Тем кто планировал совершить покупки тоже эта экскурсия подойдёт, так как аквариум в торговом центре.

  • S
    Sddsdasd
    13 марта 2022
    Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
    Океанариумы так себе)) одни рыбы, только пингвин удивил.
  • Н
    Надежда
    22 октября 2020
    Океанариум «Аквариум»
    Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по нему 2 часа. Полно
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    скатов, акул, даже копибары 2 есть. За время отведенное на экскурсию как раз успеваешь вдоволь насладиться морской фауной и после зайти на обед. Порции большие, голодными точно не останетесь.

    Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили поВсем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Океанариум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Голубая мечеть
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Босфорский мост
  10. Египетский базар
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Океанариум" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 135. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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