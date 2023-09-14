читать дальше скатов, акул, даже копибары 2 есть. За время отведенное на экскурсию как раз успеваешь вдоволь насладиться морской фауной и после зайти на обед. Порции большие, голодными точно не останетесь.

Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по нему 2 часа. Полно