3 часа
Билеты
Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦ
Начало: ресепнш вашего отеля
«дополнительно гид расскажет об океанариуме»
Расписание: 9.30-13.00 Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
4.5 часа
Групповая
Океанариум «Аквариум»
«Стамбульский океанариум «Аквариум» — одно из самых впечатляющих мест в Турции»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 12:30
€32 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
«В океанариуме есть 18 тематических зон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖеня14 сентября 2023Входной билет в океанариум в СтамбулеКрутое место большой океанариум, стоит сходить
- VViktor14 сентября 2023Входной билет в океанариум в СтамбулеЭто было хорошо, как и ожидалось. Туннель был потрясающим.
- EEmel14 сентября 2023Входной билет в океанариум в СтамбулеОчень красивый аквариум, отличные впечатления
- ВВалерия14 ноября 2022Стамбульский «Аквариум» - трансфер и сопровождение включеныВ аквариуме очень понравилась тропическая зона, а также попали на кормление скатов. Вообще рыб много, интересно построен сам аквариум. Ребенок
- SSddsdasd13 марта 2022Стамбульский океанариум + шопинг в ТЦОкеанариумы так себе)) одни рыбы, только пингвин удивил.
- ННадежда22 октября 2020Всем советую посетить этот океанариум, детям уж тем более безумно понравится. Мы с подругой ходили по нему 2 часа. Полно
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Океанариум»
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