Елена и Сали проводит ещё 6 экскурсий

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Поездка в стамбульский Океанариум

Увидеть морских обитателей со всего мира (трансфер, билеты и обед включены в стоимость)

Елена и Сали
Елена и Сали – экскурсионное агентство из Стамбула
15 тысяч видов ждут вас в 17 тематических зонах — от Черного моря 🌊 до Южной Америки! Мы отвезем вас в ультрасовременный океанариум Стамбула, где вы рассмотрите крошечных рыбок и огромных акул, скатов и пингвинов, а также многочисленные морские растения.

Благодаря стеклянным потолкам и развлечениям Аквариума вы ощутите атмосферу настоящего океана.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €30 за человека

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Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум

Что вас ожидает

  • Один из лучших океанариумов мира. Само здание впечатлит вас масштабами конструкции и оригинальной концепцией интерьеров. Кроме того, Istanbul Akvaryum является официальным членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов, гордится техническим оснащением и инициативами по сохранению морской фауны.
  • Волшебный морской мир. Вы как будто окажетесь под водой: проходя под сводами, увидите проплывающих акул, скатов и множество разноцветных рыбок. Встретите забавных пингвинов из Антарктики, полюбуетесь коралловыми рифами и заглянете в тропический лес 🌳. Детей также порадуют игровые и познавательные развлечения.

Организационные детали

В поездке с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды.

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель 🏨 находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Входные билеты 🎫 в океанариум
  • Комплексный обед с напитком
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум
Поездка в стамбульский Океанариум

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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