Елена и Сали проводит ещё 6 экскурсий

Один из лучших океанариумов мира. Само здание впечатлит вас масштабами конструкции и оригинальной концепцией интерьеров. Кроме того, Istanbul Akvaryum является официальным членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов, гордится техническим оснащением и инициативами по сохранению морской фауны.
Волшебный морской мир. Вы как будто окажетесь под водой: проходя под сводами, увидите проплывающих акул, скатов и множество разноцветных рыбок. Встретите забавных пингвинов из Антарктики, полюбуетесь коралловыми рифами и заглянете в тропический лес 🌳. Детей также порадуют игровые и познавательные развлечения.
Организационные детали
В поездке с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды.
Что включено в стоимость
Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель 🏨 находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
Входные билеты 🎫 в океанариум
Комплексный обед с напитком
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Экскурсия проводится ежедневно в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!