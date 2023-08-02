Экскурсию "Стамбул для детей" провёл для нас гид Саид. Нам очень понравилось! Были учтены наши пожелания по маршруту, дети (8 и 10 лет) получали ответы на все их самые каверзные вопросы. В экскурсии были рассказаны и исторические факты (интересно взрослым) и легенды (интересно детям), всё это на позитиве, с юмором и очень приветливо! Саид дал нам множество рекомендаций, помогал в коммуникации на турецком языке и показал лучшие локации еды, сувениров и местных сладостей! По окончании экскурсии Саид проводил нас до знакомого нам маршрута и рассказал, как без проблем добраться до нужного нам пункта назначения. Мы остались очень довольны!!! Большое спасибо!