Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день

Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму

5
2 отзыва
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Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный.

Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.

Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Город-сказка, город-мечта

Среди важнейших памятников Стамбула есть мечети и башни, дворцы и храмы, парки и музеи. И это только в старой части города! Пока родители стремятся обойти как можно больше мест, дети устают и начинают скучать. Я устрою для вас семейную прогулку по городу — лёгкую, интересную и познавательную. Увидите, как в глазах детей зажжётся любопытство, а вопросы так и будут сыпаться!

Чем удивит детей Стамбул

  • Галатская башня — увидим, откуда был совершён самый первый полёт на самодельных крыльях. Я расскажу, как учёному Хезарфену Ахмету Челеби пришло в голову перелететь через Босфор и почему за этот подвиг султан сначала наградил его, а потом отправил в ссылку.
  • Железная церковь — обсудим, как появился единственный православный храм, целиком собранный из металлических конструкций, и что общего между ним и Ярославлем.
  • Греческий лицей — выясним, какие предметы необходимо было освоить, чтобы стать министром или визирем, и сколько длился учебный день у османских школьников.
  • Музей иллюзий — почувствуем, как обманчиво может быть увиденное, и научимся глубже всматриваться в окружающий мир.
  • Водная прогулка по Босфору — посмотрим на город, раскинувшийся по обоим берегам, покормим чаек и попадём из Европы в Азию за 15 минут.
  • Аквариум — откроем удивительный мир морей и океанов и познакомимся с разнообразными обитателями глубин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в комбинированном формате. Трансфер между локациями можно организовать на общественном транспорте или арендованном автомобиле (за отдельную плату)
  • Входные билеты оплачиваются отдельно:
    — Галатская башня — 100 лир/чел.
    — Водная прогулка по Босфору — от 30 лир/чел.
    — Музей иллюзий — от 250 лир/чел.
    — Аквариум — от 95 лир/чел.
  • Я буду сопровождать вас во всех объектах по программе, кроме Аквариума (его вы осмотрите самостоятельно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
2 авг 2023
Экскурсию "Стамбул для детей" провёл для нас гид Саид. Нам очень понравилось! Были учтены наши пожелания по маршруту, дети (8 и 10 лет) получали ответы на все их самые каверзные вопросы. В экскурсии были рассказаны и исторические факты (интересно взрослым) и легенды (интересно детям), всё это на позитиве, с юмором и очень приветливо! Саид дал нам множество рекомендаций, помогал в коммуникации на турецком языке и показал лучшие локации еды, сувениров и местных сладостей! По окончании экскурсии Саид проводил нас до знакомого нам маршрута и рассказал, как без проблем добраться до нужного нам пункта назначения. Мы остались очень довольны!!! Большое спасибо!
Е
12 июля 2023
Отличная прогулка с Лилей, она очень приятный человек, интересный рассказчик и готова помочь и ответить на любые проблемы и вопросы. Рекомендую!

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Босфор
Популярные места
Галатская башня
Мечети и Соборы
Религиозные
Для детей
Водные развлечения
Старый город

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