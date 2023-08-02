Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Для детей Стамбул — это окно в другой мир, загадочный и непривычный.
Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.
Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Словно в ярком калейдоскопе, здесь сливаются воедино колоритные улочки, вкусная еда и свежий морской воздух. Я составлю для вас небанальный маршрут, чтобы дети не заскучали.
Добавлю увлекательные рассказы о городе и покажу лучшие достопримечательности, которые дополнят ваш семейный отдых.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Город-сказка, город-мечта
Среди важнейших памятников Стамбула есть мечети и башни, дворцы и храмы, парки и музеи. И это только в старой части города! Пока родители стремятся обойти как можно больше мест, дети устают и начинают скучать. Я устрою для вас семейную прогулку по городу — лёгкую, интересную и познавательную. Увидите, как в глазах детей зажжётся любопытство, а вопросы так и будут сыпаться!
Чем удивит детей Стамбул
- Галатская башня — увидим, откуда был совершён самый первый полёт на самодельных крыльях. Я расскажу, как учёному Хезарфену Ахмету Челеби пришло в голову перелететь через Босфор и почему за этот подвиг султан сначала наградил его, а потом отправил в ссылку.
- Железная церковь — обсудим, как появился единственный православный храм, целиком собранный из металлических конструкций, и что общего между ним и Ярославлем.
- Греческий лицей — выясним, какие предметы необходимо было освоить, чтобы стать министром или визирем, и сколько длился учебный день у османских школьников.
- Музей иллюзий — почувствуем, как обманчиво может быть увиденное, и научимся глубже всматриваться в окружающий мир.
- Водная прогулка по Босфору — посмотрим на город, раскинувшийся по обоим берегам, покормим чаек и попадём из Европы в Азию за 15 минут.
- Аквариум — откроем удивительный мир морей и океанов и познакомимся с разнообразными обитателями глубин.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в комбинированном формате. Трансфер между локациями можно организовать на общественном транспорте или арендованном автомобиле (за отдельную плату)
- Входные билеты оплачиваются отдельно:
— Галатская башня — 100 лир/чел.
— Водная прогулка по Босфору — от 30 лир/чел.
— Музей иллюзий — от 250 лир/чел.
— Аквариум — от 95 лир/чел.
- Я буду сопровождать вас во всех объектах по программе, кроме Аквариума (его вы осмотрите самостоятельно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, я — Лилия. Уже 2 года вожу экскурсии по Стамбулу и открою для вас его неповторимость и многогранность. Покажу известные места и нетуристические улочки вдали от музеев и дворцов. С удовольствием поделюсь увлекательными историями — своими и города.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
2 авг 2023
Экскурсию "Стамбул для детей" провёл для нас гид Саид. Нам очень понравилось! Были учтены наши пожелания по маршруту, дети (8 и 10 лет) получали ответы на все их самые каверзные вопросы. В экскурсии были рассказаны и исторические факты (интересно взрослым) и легенды (интересно детям), всё это на позитиве, с юмором и очень приветливо! Саид дал нам множество рекомендаций, помогал в коммуникации на турецком языке и показал лучшие локации еды, сувениров и местных сладостей! По окончании экскурсии Саид проводил нас до знакомого нам маршрута и рассказал, как без проблем добраться до нужного нам пункта назначения. Мы остались очень довольны!!! Большое спасибо!
Е
Евгений
12 июля 2023
Отличная прогулка с Лилей, она очень приятный человек, интересный рассказчик и готова помочь и ответить на любые проблемы и вопросы. Рекомендую!
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