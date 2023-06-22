1 отзыв оставили туристы

читать дальше уменьшить же день. Это очень ценно, особенно когда ты в Стамбуле проездом на 1 день. Еще хочу отметить, что съемка происходит максимально естественно, без какого либо давления со стороны фотографа, что для меня важно. От предложенных кафе я осталась в восторге. В одном пили чудесный кофе, в другом чай с круассанами. Вкусно и фотогенично. Советую!

Не смотря на то, что я выбрала не самое удачное время для съемки обед, яркое солнце, мы нашли хорошие локации и сделали очень крутые фото. Несколько я получила в тот