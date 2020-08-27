1 отзыв оставили туристы

Прошлое и будущее в Каракёе Каракёй — разрыв шаблона о Турции, Стамбуле и его жителях в целом. Здесь древние постройки украшает повсеместный стрит-арт, над улочками растянуты не бельевые веревки, а знаменитые зонтики, а за каждым углом скрывается очередная художественная мастерская или аутентичное кафе. Здешний воздух пропитан непередаваемой атмосферой свободы и независимости. Мы обойдем все улочки этого района и выберем лучшие места для стильной портретной фотосессии. Интерьеры необычных кафе послужат нам дополнительной фото-точкой, а чашечка ароматного турецкого кофе идеально дополнит образ.
Организационные детали
В течение 3-14 дней после экскурсии 🧭 вы получите 25 фото в ретуши и 80 фотографий в цветокоррекции
Я опытный фотограф, поэтому помогу вам в подборе образа и позировании
Напитки и еда в кафе не входят в стоимость, посещение заведений по желанию
Начало и место завершения
🚩 на причале Каракёй
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Не смотря на то, что я выбрала не самое удачное время для съемки обед, яркое солнце, мы нашли хорошие локации и сделали очень крутые фото. Несколько я получила в тот же день. Это очень ценно, особенно когда ты в Стамбуле проездом на 1 день. Еще хочу отметить, что съемка происходит максимально естественно, без какого либо давления со стороны фотографа, что для меня важно. От предложенных кафе я осталась в восторге. В одном пили чудесный кофе, в другом чай с круассанами. Вкусно и фотогенично. Советую!