1 отзыв оставили туристы

Почему Каракей — идеальное место для портретной фотосессии? Здесь памятники Османской империи соседствуют с современными граффити! Вы увидите необычные студии и бутики молодых дизайнеров, зайдете в атмосферные кафе и пабы, а также встретите представителей творческой богемы. Мы насладимся свободным духом хипстерского Стамбула и отыщем колоритные фото-локации.
Описание фото-прогулки
Прошлое и будущее в Каракёе
Каракёй — разрыв шаблона о Турции, Стамбуле и его жителях в целом. Здесь древние постройки украшает повсеместный стрит-арт, над улочками растянуты не бельевые веревки, а знаменитые зонтики, а за каждым углом скрывается очередная художественная мастерская или аутентичное кафе. Здешний воздух пропитан непередаваемой атмосферой свободы и независимости. Мы обойдем все улочки этого района и выберем лучшие места для стильной портретной фотосессии. Интерьеры необычных кафе послужат нам дополнительной фото-точкой, а чашечка ароматного турецкого кофе идеально дополнит образ.
Организационные детали
- В течение 3-14 дней после экскурсии вы получите 25 фото в ретуши и 80 фотографий в цветокоррекции
- Съёмка проходит на полнокадровую профессиональную камеру Canon
- Я опытный фотограф, поэтому помогу вам в подборе образа и позировании
- Напитки и еда в кафе не входят в стоимость, посещение заведений по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперёд, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень Крутая фотосессия! Наталья очень приятный человек и классный фотограф!
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
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А
С Натальей было очень комфортно. Фотографии классные и вовремя!
Несмотря на то, что у Натальи все дни значились как занятые, мы списались, и она смогла найти для нас окошко.
Я перепутала сначала
Несмотря на то, что у Натальи все дни значились как занятые, мы списались, и она смогла найти для нас окошко.
Я перепутала сначала
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Н
Не смотря на то, что я выбрала не самое удачное время для съемки обед, яркое солнце, мы нашли хорошие локации и сделали очень крутые фото. Несколько я получила в тот
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