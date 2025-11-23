Мои заказы

За занавесками Стамбула: аудиогид по районам Джихангир и Каракёй

Пройти по аутентичным локациям, остановиться у старинных лавок и зайти в уютные кафе (без гида)
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть Стамбул глазами местного жителя. В своём ритме вы погуляете по тихим улочкам, заглянете в церкви и уютные кафе.

Попробуете пахлаву и кофе в кондитерских, насладитесь морскими видами и атмосферой города вдали от туристических троп.
5
2 отзыва
Описание аудиогида

  • Пристань Каракёй — портовый район с шумом кораблей, запахом моря и булыжными улицами.
  • Лавка ароматов Rebul — историческая парфюмерия 1895 года.
  • Супная Çorba Evi, бывший монастырь, где ежедневно подают двадцать видов супов.
  • Храм апостола Андрея, тихое место с сохранившимися росписями.
  • Церковь Пантелеймона — русская церковь эмигрантов, домашняя и действующая.
  • Лавка Galata Fish Mekan — классика уличной кухни: балык-дюрюм с рыбой, лавашем и луком.
  • Лавка Sisu Handmade с керамикой, украшениями и характером — сюда приятно заглянуть даже без покупок.
  • Кондитерская Nadir Güllü, где подают настоящую пахлаву и чай.
  • Хамам Кылыч Али-Паша, шедевр Мимара Синана — можно заглянуть внутрь и позже вернуться на сеанс.
  • Французская улица с балконами и вывесками.
  • Антикварная галерея для любителей старины.
  • Кафе с историей Melekler Kahvesi, где фотографии артистов, сцена и дух театра соседствуют с отличным кофе.
  • Площадь Таксим — финальная точка маршрута, с метро и фуникулёром.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для оплаты оставшейся суммы. Когда вы внесёте окончательную сумму, я отправлю вам аудиогид с точками на карте.
  • Проходить маршрут можно с детьми.
  • Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 621 туриста
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дарья
23 ноя 2025
Впервые воспользовалась такой услугой как прогулка с аудиогидом и поэтому сразу хочу описать впечатления. Мне все понравилось, очень удобно, гуляла в своем темпе, останавливалась в понравившихся местах, голос приятный, подача
читать дальше

информации тоже. Так же понравилось, что в маршруте были конкретные точки, куда зайти и что посмотреть и попробовать. Мне понравились историческая парфюмерная, места где вкусный суп и пахлава.
Отдельно хочу поблагодарить Марию за то, что она была на связи и подсказывала мне все что непонятно.
Рекомендую к покупке всем, кто любит гулять и много ходить пешком, я была впервые в Стамбуле, боялпсь заблудиться, в итоге гуляла весь день одна, мне все было понятно и интересно

Н
Никита
6 ноя 2025
Спасибо большое. Все просто супер. Очень понравился формат прогулки с аудиогидом, все удобно, информация подается понятно.
Мария сбросила подробную инструкцию как пользоваться аудиогидом и карту со скидками в ресторанах. Все было
читать дальше

четко, понятно. Гуляли весь день, увидели много таких мест, в которые сами никогда бы не зашли. Ели очень вкусный суп и балык экмек по рекомендации аудиогида.
Прогулкой доволен, обязательно порекомендую знакомым обращаться.

Входит в следующие категории Стамбула

