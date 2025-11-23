За занавесками Стамбула: аудиогид по районам Джихангир и Каракёй

читать дальше

информации тоже. Так же понравилось, что в маршруте были конкретные точки, куда зайти и что посмотреть и попробовать. Мне понравились историческая парфюмерная, места где вкусный суп и пахлава.

Отдельно хочу поблагодарить Марию за то, что она была на связи и подсказывала мне все что непонятно.

Рекомендую к покупке всем, кто любит гулять и много ходить пешком, я была впервые в Стамбуле, боялпсь заблудиться, в итоге гуляла весь день одна, мне все было понятно и интересно