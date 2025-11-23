За занавесками Стамбула: аудиогид по районам Джихангир и Каракёй

Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть Стамбул глазами местного жителя. В своём ритме вы погуляете по тихим улочкам, заглянете в церкви и уютные кафе.
Попробуете пахлаву и кофе в кондитерских, насладитесь морскими видами и атмосферой города вдали от туристических троп.
Попробуете пахлаву и кофе в кондитерских, насладитесь морскими видами и атмосферой города вдали от туристических троп.
Описание аудиогида
- Пристань Каракёй — портовый район с шумом кораблей, запахом моря и булыжными улицами.
- Лавка ароматов Rebul — историческая парфюмерия 1895 года.
- Супная Çorba Evi, бывший монастырь, где ежедневно подают двадцать видов супов.
- Храм апостола Андрея, тихое место с сохранившимися росписями.
- Церковь Пантелеймона — русская церковь эмигрантов, домашняя и действующая.
- Лавка Galata Fish Mekan — классика уличной кухни: балык-дюрюм с рыбой, лавашем и луком.
- Лавка Sisu Handmade с керамикой, украшениями и характером — сюда приятно заглянуть даже без покупок.
- Кондитерская Nadir Güllü, где подают настоящую пахлаву и чай.
- Хамам Кылыч Али-Паша, шедевр Мимара Синана — можно заглянуть внутрь и позже вернуться на сеанс.
- Французская улица с балконами и вывесками.
- Антикварная галерея для любителей старины.
- Кафе с историей Melekler Kahvesi, где фотографии артистов, сцена и дух театра соседствуют с отличным кофе.
- Площадь Таксим — финальная точка маршрута, с метро и фуникулёром.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для оплаты оставшейся суммы. Когда вы внесёте окончательную сумму, я отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Проходить маршрут можно с детьми.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 621 туриста
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
23 ноя 2025
Впервые воспользовалась такой услугой как прогулка с аудиогидом и поэтому сразу хочу описать впечатления. Мне все понравилось, очень удобно, гуляла в своем темпе, останавливалась в понравившихся местах, голос приятный, подача
Н
Никита
6 ноя 2025
Спасибо большое. Все просто супер. Очень понравился формат прогулки с аудиогидом, все удобно, информация подается понятно.
Мария сбросила подробную инструкцию как пользоваться аудиогидом и карту со скидками в ресторанах. Все было
Мария сбросила подробную инструкцию как пользоваться аудиогидом и карту со скидками в ресторанах. Все было
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
2 дек в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Два лица Стамбула. Балат и Фенер
Откройте для себя самобытные районы Балат и Фенер, прогуливаясь по их улочкам и наслаждаясь уникальной атмосферой старого Стамбула
Начало: В районе Эминоню у Галатского моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €180 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По крышам и трущобам Стамбула
Старинные рынки, заброшенные османские здания и крыши с шикарными видами на нетривиальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
1 дек в 09:30
€90 за всё до 4 чел.