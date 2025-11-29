Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь настоящим турецким завтраком на борту уютной яхты во время двухчасового круиза по Босфору. Захватывающие виды, вкусные блюда и забота бортпроводника — всё для идеального утра в Стамбуле!

Hagi Mayilov Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇬🇧 английский

🇩🇪 немецкий

итальянский

pt

🇷🇺 русский

испанский

турецкий

французский Длитель­ность 2 часа На чём проводится На яхте Когда каждый день в 10:15 €75 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание водной прогулки Утренняя прогулка по Босфору Добро пожаловать на утреннюю прогулку по Босфору, где вас ждет не только завораживающий вид, но и настоящий турецкий завтрак на яхте! Мы начнем маршрут по Мраморному морю и отправимся вдоль побережья Европы и Азии, наслаждаясь самыми красивыми панорамами Стамбула. Во время круиза вы увидите с воды знаменитые достопримечательности: Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Девичью башню, Галатскую башню, дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи, а также крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары. Наш маршрут проходит до второго моста через Босфор — моста Мехмета Фатиха, после чего мы возвращаемся обратно в порт отправления. Уют и комфорт на борту: Вас будет сопровождать вежливый борт-проводник, который позаботится о вашем комфорте — как настоящий официант. Он подаст завтрак, поможет с напитками и сделает ваше утро на яхте особенно приятным. Также вы можете скачать аудиогид-приложение, которое расскажет вам интересные факты и легенды о местах, мимо которых мы проплываем.

каждый день в 10:15 Выбрать дату