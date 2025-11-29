Насладитесь настоящим турецким завтраком на борту уютной яхты во время двухчасового круиза по Босфору. Захватывающие виды, вкусные блюда и забота бортпроводника — всё для идеального утра в Стамбуле!
Описание водной прогулкиУтренняя прогулка по Босфору Добро пожаловать на утреннюю прогулку по Босфору, где вас ждет не только завораживающий вид, но и настоящий турецкий завтрак на яхте! Мы начнем маршрут по Мраморному морю и отправимся вдоль побережья Европы и Азии, наслаждаясь самыми красивыми панорамами Стамбула. Во время круиза вы увидите с воды знаменитые достопримечательности: Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Девичью башню, Галатскую башню, дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербейи, а также крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары. Наш маршрут проходит до второго моста через Босфор — моста Мехмета Фатиха, после чего мы возвращаемся обратно в порт отправления. Уют и комфорт на борту: Вас будет сопровождать вежливый борт-проводник, который позаботится о вашем комфорте — как настоящий официант. Он подаст завтрак, поможет с напитками и сделает ваше утро на яхте особенно приятным. Также вы можете скачать аудиогид-приложение, которое расскажет вам интересные факты и легенды о местах, мимо которых мы проплываем.
каждый день в 10:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя-София
- Мечеть Сулеймание
- Девичья башня
- Галатская башня
- Дворцы Топкапы, Долмабахче и Бейлербей
- Наш маршрут проходит до Бебек и обратно, после чего мы возвращаемся обратно в порт отправления
Что включено
- Двухчасовая прогулка по Босфору на пароме
- Неограниченный традиционный турецкий завтрак «Серпме»
- Безлимитные напитки
- Живая музыка
- Сопровождение на русском языке
- Аудиогид-приложение (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Ресторана «Би Балык»
Завершение: Где посадка
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
