Приглашаем на прогулку по знаменитому Босфору — месту, где соединяются Европа и Азия, прошлое и настоящие.
С борта комфортабельной яхты вы увидите дворцы Османской империи, особняки турецких богачей, мосты, мечети и живописные берега Стамбула. Насладитесь морским бризом, турецким чаем или кофе и атмосферой восточной сказки на воде.
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- роскошные дворцы Османской эпохи — Долмабахче, Бейлербейи и Чираган
- Девичью башню — один из самых романтичных символов Стамбула
- босфорские мосты, соединяющие Европу и Азию
- виллы, где живут самые обеспеченные жители Турции
- локации из турецких сериалов
- живописные рыбацкие деревушки, зелёные холмы и панорамы города с воды
И узнаете:
- почему элитные районы до сих пор называют деревнями
- где проходят самые романтичные предложения руки и сердца
- для какого султана приготовили знаменитый рахат-лукум и какая мечеть была построена в его честь
- где проводились стамбульские переговоры между Россией и Украиной
- почему турки любят поздние завтраки у воды
На борту для вас — турецкий чай, кофе, вода. Также вы можете принести свои фрукты, закуски и шампанское.
Организационные детали
- В стоимость входит чай или кофе
- Можете взять с собой свои продукты и шампанское
- Можно организовать обед или ужин с доплатой €35 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро Haliç
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3876 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
16 ноя 2025
Час на яхте на закате с гидом и живым рассказом - это почти волшебство).
Долго искали подходящий вариант путешествия по Босфору, этот оказался очень удачным. Серкан прекрасный гид: понятный русский язык,
