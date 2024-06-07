1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
«От дворца Топкапы вы проплывете по волнам пролива, любуясь Стамбулом и наслаждаясь завтраком от шеф-повара из региона Хатайя, чья самобытная кухня знакома многим гурманам»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
«Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический завтрак на яхте на двоих
Начало: Причал
«Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепёшка с начинкой»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии
«Во время завтрака гид составит вам компанию и расскажет захватывающие истории об Османской и Византийской империи, становлении Турецкой Республики и её современности»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Вы начнете день с шикарного вида на Босфор и бухту Золотой Рог и завтрака, традиционно включающего местные сыры, оливки, мед, варенье и ароматный чай»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«А еще отведаем традиционный местный завтрак, приготовленный из деревенских натуральных продуктов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€437 за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
«В дополнение к этому, гости смогут погрузиться в атмосферу традиционного турецкого завтрака «Серпме», наслаждаясь его вкусами на фоне морской красоты»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- KKristina29 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
- IIgor1 мая 2024Экскурсию проводил гид Дмитрий. Помимо вкусного завтрака с красивым видом был очень содержательный и интересный рассказ. Ответил на все интересующие нас вопросы. Вместо запланированных 1,5 часов потратил на нас 3 часа. Однозначно рекомендую.
- ККонстантин22 апреля 2024Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм
- ККсения12 апреля 2024Спасибо Кристи за отличную программу!
- VValentina12 апреля 2024Прогулка очень понравилась! Кристи очень милая и интересная))) У нас было полное погружение в местный коларит. Вкусный завтрак за приятной беседой и прекрасными видами с Босфора
- ГГюля11 апреля 2024В принципе,все хорошо. Помогло быть лучше. Гид Турал отличный парень. Но есть вопросы к самим туркам - сервис неважный,-неорганизованно несутся
- ААнастасия27 марта 2024Нам не очень повезло с погодой. Было холодно, ветрено, воняло бензином
- ДДиана26 марта 2024Очень понравился завтрак на Босфоре, дружелюбная команда, все удобства, трансфер в обе стороны был предоставлен., все было очень пунктуально, завтрак
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С завтраком»
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