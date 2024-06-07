Е Елена Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋

K Kristina Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком читать дальше для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺 Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка

I Iana Морская прогулка по Босфору с завтраком читать дальше русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на

I Igor Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог Экскурсию проводил гид Дмитрий. Помимо вкусного завтрака с красивым видом был очень содержательный и интересный рассказ. Ответил на все интересующие нас вопросы. Вместо запланированных 1,5 часов потратил на нас 3 часа. Однозначно рекомендую.

К Константин Морская прогулка по Босфору с завтраком Хорошая прогулка на караблике. Очень большое количество туристов на корабле, но в целом жить можно. Остановки долгие, на азиатской части делать толком нечего. За такую цену норм

К Ксения Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Спасибо Кристи за отличную программу!

V Valentina Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Прогулка очень понравилась! Кристи очень милая и интересная))) У нас было полное погружение в местный коларит. Вкусный завтрак за приятной беседой и прекрасными видами с Босфора

Г Гюля Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком читать дальше официанты взад и вперёд. Непонятно, кто кого обслуживает! Полчаса просили у них хлеб. Была живая музыка -это плюс, не бог весть что, но старалась девушка - респект. Можно сходить на эту экскурсию, но чуть-чуть не дотягивает на эту сумму. В принципе,все хорошо. Помогло быть лучше. Гид Турал отличный парень. Но есть вопросы к самим туркам - сервис неважный,-неорганизованно несутся

А Анастасия Морская прогулка по Босфору с завтраком Нам не очень повезло с погодой. Было холодно, ветрено, воняло бензином