Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Приглашаю вас в путешествие по местам, где вы погрузитесь в атмосферу Византии, переживёте эпоху Османской империи и пройдёте по следам республиканских времён. Вы погуляете по древним улочкам, осмотрите церкви, исторические пассажи и старинные постройки. Познакомитесь с наследием живших здесь народов. Откроете колоритные уголки города. И оцените богатство культурного многообразия в Стамбуле.
Микрорайон Бейоглу, Таксим — современный и культурный центр европейской части Стамбула. Здесь всегда жизнь бьёт ключом, на улицах можно найти множество ресторанов, кафе, магазинов и театров. И конечно, он славится историей и богатой архитектурой. Но главная загадка лежит в его маленьких улочках, которые витиевато спускаются к Босфору и стамбульскому порту.
Вместе мы исследуем этот район, который раньше даже имел свою крепость. Погуляем по знаменитой улице Истикляль. Поговорим о древних эпохах и цивилизациях, которые оставили след в жизни города. А также обсудим повседневную культуру местных жителей.
Маршрут
Вы увидите Дом культуры и оперный театр, памятник Ататюрку, мечеть и цистерну, сохранившуюся с галлийских времён.
Посетите греческую православную церковь Айя Триада, зайдёте в Цветочный пассаж и лицей Галатасарай.
Побываете в галереях современного искусства.
Осмотрите красивейший католический храм, который был римским амфитеатром.
Нанесёте визит в исторический отель Pera Palace, где творила Агата Кристи. И это далеко не всё!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит шумные улицы и новые впечатления, кому интересна история и культура, а также тем, кто любит открывать колоритные места и пробовать необычные блюда.
Организационные детали
Протяжённость пешеходного маршрута — 5 км, позаботьтесь об удобной одежде и обуви
Дополнительные расходы: по желанию напитки и питание (в районе, где мы будем гулять, можно найти заведения на любой бюджет)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dina — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 72 туристов
Как страстный житель Стамбула я глубоко понимаю и ценю богатую культуру и историю этого невероятного города. Я познакомлю вас с достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть, a также с некоторыми менее читать дальше
известными жемчужинами, которые действительно символизируют очарование Стамбула.
Я общительная и веселая, в совершенстве владею турецким и английским, интересуюсь историей и архитектурой, увлекаюсь музыкой, йогой, парусным спортом, прогулками в лесу и ездой на велосипеде.