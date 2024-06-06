Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Стамбула

Найдено 33 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Стамбуле, цены от €9, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Отсюда начинается улица Истикляль, стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
211 отзывов
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
50 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
«Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц, сбегающих к набережной»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы пройдёте по самой дорогой улице Турции для коммерческой аренды, окажетесь в обители брендов и увидите одни из самых дорогих ресторанов страны»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв»
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Я покажу вам самые значимые постройки и расскажу об историческом значении улицы и революционных изменениях, которые она пережила»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
63 отзыва
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
«Istiklal Caddesi — знаменитая пешеходная улица, где проявляются все контрасты города, и одно из его главных must-see мест»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
50 за человека
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Константинополь: прогулка через туннель времени
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Константинополь: прогулка через туннель времени
Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула
Начало: На площади Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
200140 за всё до 4 чел.
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«А после выйдете на самую оживленную улицу города Истикляль и по ней будете продолжать свой маршрут до самого конца нашей прогулки»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9.60 за человека
Стамбул для любопытных
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160144 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«Вы убедитесь в этом, когда увидите улицу баров, на которой царит атмосфера нескончаемого праздника»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
«Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
70 за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
«Я расскажу о местной улице Красных фонарей и местах, куда вечером побаивается заходить даже полиция»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150143 за всё до 4 чел.
Винтажный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Винтажный Стамбул
По мощёным улицам бывшего Константинополя под крики чаек и звон старины
Начало: около башни Галата
«Здесь, на одной из уютных улиц Джахангира, мы выпьем настоящий турецкий кофе и понаблюдаем за неспешной жизнью горожан»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
50 за экскурсию
Искусство фотографии: теория и практика
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Искусство фотографии: теория и практика
Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула
Начало: В районе Бейоглу
«Урок пройдён — время выходить на улицу и отрабатывать те правила и закономерности, которые вы узнали»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 284 за всё до 10 чел.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
«Трамвай «ностальжик» — ретро-вагончик отвезёт нас по старинным улицам мимо российского консульства и Галатской башни»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
«А затем на трамвае поедем вдоль Золотого Рога в районы Фенер и Балат, чьи улицы когда-то населяли богатые римляне и иудеи»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
200 за всё до 6 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
«На улице Истикляль — «Турецком Арбате» — посетим католическую церковь Антуана Падуанского»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Пройдёмся по шумной улице Истикляль и поговорим о белой эмиграции»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
«Византийское наследие проглядывает среди храмов, дворцов, улиц и площадей»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
143129 за всё до 4 чел.
Стамбул: город воспоминаний
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: город воспоминаний
Раскрыть поэтичную красоту Босфора, колоритных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
Начало: по месту вашего проживания
«Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12090 за всё до 4 чел.
Стамбул: за кулисами большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: за кулисами большого города
Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Начало: в районе Beyoğlu (Taksim или Tophane)
«Мы пройдём по улице с французской атмосферой»
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
125 за всё до 4 чел.
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Начало: У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı)
«Погуляем по знаменитой улице Истикляль»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
65 за человека
Трио Стамбула
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
«Вы понаблюдаете за жизнью местных, пройдёте по гастрономической улице и рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры на примере необычных достопримечательностей:»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
65 за человека
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
Прогуляться по колоритному району и узнать о закулисье жизни в Турции от местной жительницы
«Дойдём до Девичьей башни и улицы Кузгунджук»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
    читать дальше

    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
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    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

  • Л
    Люба
    28 мая 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
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    узнать город глубже. Моим гидом была Назгуль, забрала меня из отеля и мы отправились изучать европейскую часть Стамбула, попутно гид рассказала о всех частях города - их особенностях и как в них добраться. Объяснила как из моей гостиницы можно на транспорте добраться до интересных мне мест. За 2 часа я много узнала об исторической и культурной жизни в Стамбуле, мы заходили на аутентичные улочки и перекусили в местном стрит фуде. Я получила много полезных знаний на весь мой срок пребывания в Стамбуле и полюбила город

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Константинополь: прогулка через туннель времени
    Экскурсия была индивидуальной, построенной под наш запрос. Гид Ольга очень спокойная и обладает глубокими знаниями. Мы получили много новой для нас информации . Рекомендую для людей интересующихся историей.
  • T
    Tatiana
    26 мая 2024
    Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
    Огромное спасибо Жесиму за экскурсию! Мы были только вдвоём, получилась индивидуальная экскурсия, мы очень довольны! Много интересной исторической информации, без спешки, помощь в любых вопросах!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Стамбул великолепный, атмосферный и живой
  2. Истикляль - часть русской и турецкой истории
  3. По крышам и трущобам Стамбула
  4. Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
  5. Стамбул с разных ракурсов
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 33 экскурсии от 9 до 400 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 881 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Стамбула. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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