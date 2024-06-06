1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«Отсюда начинается улица Истикляль, стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Истикляль: путешествие по страницам русско-турецкой истории
Погрузитесь в историю Стамбула, пройдя по знаменитой улице Истикляль с профессиональным гидом
Начало: В районе Каракёй, у Галатского моста
«Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия»
Расписание: ежедневно в 18:00
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€50 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«На его территории много узких улиц, старинных зданий и похожих на трущобы жилых зданий»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Улица Истикляль и площадь Таксим — популярная туристическая зона Стамбула в старинном районе Бейоглу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
«Вы погуляете по лабиринту узких крутых улиц, сбегающих к набережной»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Вы пройдёте по самой дорогой улице Турции для коммерческой аренды, окажетесь в обители брендов и увидите одни из самых дорогих ресторанов страны»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв»
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Я покажу вам самые значимые постройки и расскажу об историческом значении улицы и революционных изменениях, которые она пережила»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
«Istiklal Caddesi — знаменитая пешеходная улица, где проявляются все контрасты города, и одно из его главных must-see мест»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€50 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Отправляемся в колоритный район Балат с разноцветными домами и лестницами, где на одной улице гармонично сочетаются мечеть, церковь и синагога»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
«На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: прогулка через туннель времени
Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула
Начало: На площади Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
200€140 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
«А после выйдете на самую оживленную улицу города Истикляль и по ней будете продолжать свой маршрут до самого конца нашей прогулки»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€9.60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«Вы убедитесь в этом, когда увидите улицу баров, на которой царит атмосфера нескончаемого праздника»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Индивидуальная
3 часа
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
«Предлагаю удалиться от суеты, заполняющей главные улицы и площади турецкой столицы»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:00
€70 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
«Я расскажу о местной улице Красных фонарей и местах, куда вечером побаивается заходить даже полиция»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винтажный Стамбул
По мощёным улицам бывшего Константинополя под крики чаек и звон старины
Начало: около башни Галата
«Здесь, на одной из уютных улиц Джахангира, мы выпьем настоящий турецкий кофе и понаблюдаем за неспешной жизнью горожан»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€50 за экскурсию
Фотопрогулка
4 часа
Искусство фотографии: теория и практика
Усвоить урок по основам фото и применить знания на колоритной улице Стамбула
Начало: В районе Бейоглу
«Урок пройдён — время выходить на улицу и отрабатывать те правила и закономерности, которые вы узнали»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €284 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
«Трамвай «ностальжик» — ретро-вагончик отвезёт нас по старинным улицам мимо российского консульства и Галатской башни»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
«А затем на трамвае поедем вдоль Золотого Рога в районы Фенер и Балат, чьи улицы когда-то населяли богатые римляне и иудеи»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
«На улице Истикляль — «Турецком Арбате» — посетим католическую церковь Антуана Падуанского»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Пройдёмся по шумной улице Истикляль и поговорим о белой эмиграции»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
«Византийское наследие проглядывает среди храмов, дворцов, улиц и площадей»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
143€129 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: город воспоминаний
Раскрыть поэтичную красоту Босфора, колоритных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
Начало: по месту вашего проживания
«Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
120€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: за кулисами большого города
Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Начало: в районе Beyoğlu (Taksim или Tophane)
«Мы пройдём по улице с французской атмосферой»
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула
Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Начало: У станции метро «Таксим» (Gezi Parkı)
«Погуляем по знаменитой улице Истикляль»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€65 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
«Вы понаблюдаете за жизнью местных, пройдёте по гастрономической улице и рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры на примере необычных достопримечательностей:»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€65 за человека
Индивидуальная
5 часов
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
Прогуляться по колоритному району и узнать о закулисье жизни в Турции от местной жительницы
«Дойдём до Девичьей башни и улицы Кузгунджук»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
- ЛЛюба28 мая 2024Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия была индивидуальной, построенной под наш запрос. Гид Ольга очень спокойная и обладает глубокими знаниями. Мы получили много новой для нас информации . Рекомендую для людей интересующихся историей.
- TTatiana26 мая 2024Огромное спасибо Жесиму за экскурсию! Мы были только вдвоём, получилась индивидуальная экскурсия, мы очень довольны! Много интересной исторической информации, без спешки, помощь в любых вопросах!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Стамбула. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод