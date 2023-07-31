Недаром Босфор по-турецки звучит как «боаз», что означает «горло». Он — само дыхание Стамбула, солёное, наполненное криками чаек и шумом волн. Во время водной прогулки вы увидите старинные виллы, мечети, башни и крепости, Европу и Азию, которые соединяются гигантскими живописными мостами. А ещё пообедаете на корабле и закупитесь турецкими сладостями.

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Описание

Что вас ожидает

Город с воды

Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. На нашей прогулке вы увидите Девичью башню, крепость Румелихисар, одну из самых красивых мечетей города — Ортакёй, элитные районы Бебек и Арнавуткёй, дворцы Чыраган и Долмабахче. В азиатской части города мы сделаем остановку: у вас будет полчаса на самостоятельную прогулку и посещение магазинчиков с турецкими сладостями.

Обед на корабле

Во время путешествия вас ждёт комплексный обед (без напитков). В меню:

Основные блюда : турецкий суп мерджимек, запечёная курица или котлеты на гриле

: турецкий суп мерджимек, запечёная курица или котлеты на гриле Гарнир : рис или картофель

: рис или картофель Десерт: турецкие сладости

Организационные детали