Проплыть между двух континентов и посмотреть на Стамбул с воды
Недаром Босфор по-турецки звучит как «боаз», что означает «горло». Он — само дыхание Стамбула, солёное, наполненное криками чаек и шумом волн.
Во время водной прогулки вы увидите старинные виллы, мечети, башни и крепости, Европу и Азию, которые соединяются гигантскими живописными мостами. А ещё пообедаете на корабле и закупитесь турецкими сладостями.
Во время водной прогулки вы увидите старинные виллы, мечети, башни и крепости, Европу и Азию, которые соединяются гигантскими живописными мостами. А ещё пообедаете на корабле и закупитесь турецкими сладостями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Город с воды
Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. На нашей прогулке вы увидите Девичью башню, крепость Румелихисар, одну из самых красивых мечетей города — Ортакёй, элитные районы Бебек и Арнавуткёй, дворцы Чыраган и Долмабахче. В азиатской части города мы сделаем остановку: у вас будет полчаса на самостоятельную прогулку и посещение магазинчиков с турецкими сладостями.
Обед на корабле
Во время путешествия вас ждёт комплексный обед (без напитков). В меню:
- Основные блюда: турецкий суп мерджимек, запечёная курица или котлеты на гриле
- Гарнир: рис или картофель
- Десерт: турецкие сладости
Организационные детали
- Экскурсия проходит на двухпалубном корабле и длится 2 часа. Также у вас будет полчаса свободного времени для прогулки по азиатской стороне. Время указано без учёта трансфера.
- В стоимость включены услуги русскоговорящего и англоговорящего гидов, обед и трансфер из вашего отеля (районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракёй, Лалели, Аксарай). Если ваш отель находится за пределами этих районов, нужно подъехать в Султанахмет.
- Экскурсия заканчивается на Египетском рынке
ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 4865 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сали. У меня собственное агентство с лицензией Министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем всё о Турции: об истории, традициях и кухне. Поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
31 июля 2023
Безобразная организация тура от самого начала до самого конца! Из отеля забрали не на машине, как предлагалось, а пришлось идти с сопровождающим по жаре и ждать на улице 40 минут.
Экскурсия начплась не в 12.30,а в 14.00
Длилась не 3 часа, я два часа.
Не было часовой прогулки по азиатской части Стамбула… Подплыли к берегу, объявили, чтобы мы не выходили, развернулись и отправились назад!
Не рекомендую!!!
Экскурсия начплась не в 12.30,а в 14.00
Длилась не 3 часа, я два часа.
Не было часовой прогулки по азиатской части Стамбула… Подплыли к берегу, объявили, чтобы мы не выходили, развернулись и отправились назад!
Не рекомендую!!!
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