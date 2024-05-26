О Олег Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь» Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.

S Snezhana Прогулка по Босфору с обедом Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!

Н Наталья Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь» Интересная экскурсия. Правда была плохая погода, поэтому было не совсем комфортно. Впечатления уже не те.

Э Элеонора Живая история (с обедом) Замечательная экскурсия!!! Но обед был ужасный

С Сергей Прогулка по Босфору с обедом Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.

М Марина Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь» Понравилось,были всей семьёй,и дети с удовольствием смотрели. Елена лучший гид,всё рассказала,ответила на все наши вопросы. Экскурсия супер!

K Krajtal-Elena Путешествие в Трою с аудиогидом на русском языке (обед включен) читать дальше я попросила чек, мне его выдали на сумму 100 долларов, причем, после экскурсии. Когда я указала им на неточность, включили непонимайку про 10 долларов и сдачу . Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда

Л Лидия Мир султанов - правда и вымыслы Мне очень понравилась экскурсия. Душевно, по дружески, очень комфортно. Гид чутко реагирует на запросы своих подопечных. Чувствовала себя в заботливых руках. Очень рекомендую.

А Александра Мир султанов - правда и вымыслы Нам очень понравилась экскурсовод. Вероника Это было посещение Стамбула, осталось очень приятное впечатление. обязательно вернёмся к ней в следующее посещение Стамбула! Спасибо большое.