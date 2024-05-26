Экскурсии с обедом

Найдено 6 экскурсий в категории «С обедом» в Стамбуле, цены от €32, скидки до 21%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
«Обед а-ля-карт в панорамном ресторане»
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
«В ходе экскурсии мы предлагаем поближе познакомиться с турецкими традициями и пообедать блюдами национальной кухни»
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Мир султанов - правда и вымыслы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
175 за всё до 2 чел.
На двух континентах (с обедом)
Групповая
9.5 часов
5 отзывов
На двух континентах (с обедом)
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
94 за человека
Живая история (с обедом)
Групповая
9.5 часов
3 отзыва
Живая история (с обедом)
«Самое время остановится на обед в одном из ресторанов национальной турецкой кухни»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
94 за человека
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
21%
Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«Обед после рыбы: После успешной ловли наслаждайтесь свежей рыбой в нашем уютном ресторане»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 6350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
  • S
    Snezhana
    18 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Интересная экскурсия. Правда была плохая погода, поэтому было не совсем комфортно. Впечатления уже не те.
  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Живая история (с обедом)
    Замечательная экскурсия!!! Но обед был ужасный
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Прогулка по Босфору с обедом
    Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.
  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Понравилось,были всей семьёй,и дети с удовольствием смотрели. Елена лучший гид,всё рассказала,ответила на все наши вопросы. Экскурсия супер!
  • K
    Krajtal-Elena
    4 апреля 2024
    Путешествие в Трою с аудиогидом на русском языке (обед включен)
    Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
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    я попросила чек, мне его выдали на сумму 100 долларов, причем, после экскурсии. Когда я указала им на неточность, включили непонимайку про 10 долларов и сдачу .

  • Л
    Лидия
    23 ноября 2022
    Мир султанов - правда и вымыслы
    Мне очень понравилась экскурсия. Душевно, по дружески, очень комфортно. Гид чутко реагирует на запросы своих подопечных. Чувствовала себя в заботливых руках. Очень рекомендую.
  • А
    Александра
    1 июля 2022
    Мир султанов - правда и вымыслы
    Нам очень понравилась экскурсовод. Вероника Это было посещение Стамбула, осталось очень приятное впечатление. обязательно вернёмся к ней в следующее посещение Стамбула! Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    23 января 2022
    Мир султанов - правда и вымыслы
    Так как в Стамбуле мы не первый раз, то хотелось экскурсию не по основным достопримечательностям. Выбрали эту экскурсию и ничуть
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    не пожалели. Мы увидели совсем другой Стамбул, спокойный и не туристический! Вероника провела нас интересным маршрутом и благодаря ей мы узнали много нового из истории города, а так же о современной жизни людей. Очень рекомендую Веронику, надеюсь, что мы с ней обязательно еще встретимся, так как планируем еще не раз вернуться в Стамбул.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С обедом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
  2. Прогулка по Босфору с обедом
  3. Мир султанов - правда и вымыслы
  4. На двух континентах (с обедом)
  5. Живая история (с обедом)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "С обедом" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 32 до 410 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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