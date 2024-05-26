1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
«Обед а-ля-карт в панорамном ресторане»
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
«В ходе экскурсии мы предлагаем поближе познакомиться с турецкими традициями и пообедать блюдами национальной кухни»
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€175 за всё до 2 чел.
Групповая
9.5 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€94 за человека
Групповая
9.5 часов
Живая история (с обедом)
«Самое время остановится на обед в одном из ресторанов национальной турецкой кухни»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€94 за человека
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Мини-группа
4 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«Обед после рыбы: После успешной ловли наслаждайтесь свежей рыбой в нашем уютном ресторане»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 63€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег26 мая 2024Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
- SSnezhana18 мая 2024Спасибо за экскурсию и организацию! Из отеля забрали на автобусе, во время плавания сопровождал гид, покормили обедом! Очень повезло с погодой, можно было насладиться видами Стамбула во всех красках!
- ННаталья17 мая 2024Интересная экскурсия. Правда была плохая погода, поэтому было не совсем комфортно. Впечатления уже не те.
- ЭЭлеонора14 мая 2024Замечательная экскурсия!!! Но обед был ужасный
- ССергей13 мая 2024Аудиогид отсутствовал. Комментарии были по громкоговорящей сети! Обратился к экипажу немного уменьшить громкость, но это оказалось невозможно из-за неисправности оборудования.
- ММарина10 апреля 2024Понравилось,были всей семьёй,и дети с удовольствием смотрели. Елена лучший гид,всё рассказала,ответила на все наши вопросы. Экскурсия супер!
- KKrajtal-Elena4 апреля 2024Путешествие в Трою с аудиогидом на русском языке (обед включен)Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
- ЛЛидия23 ноября 2022Мне очень понравилась экскурсия. Душевно, по дружески, очень комфортно. Гид чутко реагирует на запросы своих подопечных. Чувствовала себя в заботливых руках. Очень рекомендую.
- ААлександра1 июля 2022Нам очень понравилась экскурсовод. Вероника Это было посещение Стамбула, осталось очень приятное впечатление. обязательно вернёмся к ней в следующее посещение Стамбула! Спасибо большое.
- ЕЕлена23 января 2022Так как в Стамбуле мы не первый раз, то хотелось экскурсию не по основным достопримечательностям. Выбрали эту экскурсию и ничуть
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С обедом»
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