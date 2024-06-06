Экскурсии по азиатской части Стамбула

Найдено 69 экскурсий в категории «Азиатская часть» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
157 за всё до 4 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
83 отзыва
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12890 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
100 отзывов
Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула
Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий
Начало: На пристани района Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
125 за всё до 3 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
252 отзыва
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 5 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250238 за всё до 4 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150 за человека
Три грани Азиатского Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
166 отзывов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
4337 за человека
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Стамбул: азиатская половина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
220 за всё до 3 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198179 за всё до 4 чел.
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265226 за всё до 4 чел.
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Контрасты Стамбула
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Начало: у причала в районе Еминоню
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Стамбул: два континента за 1 день
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: исследуйте два континента за день
Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
224180 за всё до 4 чел.
Истории старого Ускюдара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
По следам православной Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
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    и наш друг. Лена быстро скорректировала маршрут и показала нам именно то, что мы просили и хотели. Не буду раскрывать все секреты этого дня, но так интересно и увлекательно мы бы точно не провели день. Даже не сомневайтесь! Берите эту замечательную прогулку и наслаждайтесь! Лена, до встречи! Ждём теперь тебя осенью в Сочи!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
    Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
  • M
    Maxim
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу от всего сердца поблагодарить нашего гида! Интересно очень и душевно! И ещё спасибо за бесценные советы и рекомендации - не представляю как бы мы без вас справились. Обязательно веренёмся к вам!! Спасибо!
    Хочу от всего сердца поблагодарить нашего гида! Интересно очень и душевно!
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Азиатский Стамбул: полное погружение
    В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
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    Нас это устраивало. Поэтому оказалось полной неожиданностью то,что пришлось везде пользоваться общественным транспортом,что крайне неудобно и утомительно. Возможно,мы виноваты сами,увлеклись чтением отзывов,а сейчас экскурсия заявлена как пешеходная.

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу поблагодарить нашего гида Керима! Мы такого человека первый раз встречаем, если честно. Так было интересно! Вот всё сошлось -
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    и красота, и ум, и чувство юмора, и забота, и коммуникация. Мы будем скучать! Спасибо именно за ВАШ Стамбул! Он оказался восхитительный!

    Хочу поблагодарить нашего гида Керима! Мы такого человека первый раз встречаем, если честно. Так было интересно!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Азиатская часть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
  2. Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
  3. Неподражаемый Стамбул
  4. «Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
  5. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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