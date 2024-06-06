🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 5 часов 83 отзыва Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле Начало: На площади Таксим 50 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню € 157 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 83 отзыва Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней Начало: В районе начала экскурсии 128 € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города Начало: В районе метро Osmanbey 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 29% скидка Мини-группа 4 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали» Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни Начало: В районе Ускюдар Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00 48 € 34 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Популярное предложение Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием Начало: Ваш отель € 410 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа 100 отзывов Прогулка-квест по уникальному Кадыкёю: погрузитесь в атмосферу Стамбула Откройте для себя тайны Кадыкёя: от исторических уголков до богемного Мода - путешествие, полное открытий Начало: На пристани района Кадыкёй € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 29 отзывов Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района Начало: На пристани Ускюдар € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом Начало: Лобби вашего отеля € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 252 отзыва Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Круиз 7 часов 73 отзыва Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Стамбул: взгляд с высоты и воды Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Азиатский Стамбул за 1,5 часа Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным Начало: В вашем отеле € 58 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Любовь к Стамбулу со второго взгляда Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся Начало: По договоренности с туристами 250 € 238 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 125 отзывов Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках € 150 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Три грани Азиатского Стамбула Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день Начало: На пристани Эминёню 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 5 часов 166 отзывов Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе Начало: В районе Сиркеджи Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00 43 € 37 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день» Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории Начало: У вашего отеля € 219 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю € 123 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Стамбул: азиатская половина Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского Начало: По договорённости € 220 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя 198 € 179 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие Начало: У метро Ускюдар 265 € 226 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле € 199 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула Начало: Уточняется при бронировании экскурсии Расписание: Ежедневно в 11:00 € 200 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест Начало: На пристани Эминеню € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста... 221 € 177 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Контрасты Стамбула Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Гастро-приключение в азиатском Стамбуле Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей Начало: у причала в районе Еминоню € 200 за всё до 5 чел.

🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Стамбул: исследуйте два континента за день Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй Начало: Недалеко от площади Султанахмет 224 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Истории старого Ускюдара Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети € 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Многоликий Стамбул Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии € 175 за всё до 2 чел.