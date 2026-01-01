Окунётесь в наследие 3 империй, пройдёте по улочкам, где чувствуется дыхание истории,
Описание тура
Организационные детали
Прилетать в Стамбул рекомендовано в обеденное время, а вылетать в послеобеденное или вечернее.
Очерёдность посещений объектов может быть изменена.
Программа тура по дням
Стамбул - столица 3 империй
После встречи в аэропорту — трансфер в отель и заселение в номера. Затем отправимся на пешеходную прогулку по историческому центру Стамбула. Увидим площадь Султанахмет, на которой находятся такие достопримечательности, как Египетская, Змеевидная и колонна Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Осмотрим древний Ипподром и мечеть Султанахмет (Голубую мечеть) — один из самых великолепных архитектурных памятников Стамбула.
Пройдемся по дворцовому саду Гюльхане, наслаждаясь пестротой листвы и красотой аллей. Дойдём до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный Восточный экспресс. Посмотрим на знаменитый мост через Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.
Вечером — ужин в видовом ресторане.
Азиатская часть Стамбула, переезд в Анкару
Позавтракав, выезжаем в Анкару, осмотрев по пути достопримечательности азиатской части Стамбула. Увидим современную мечеть Чамлыджа — архитектурный комплекс, получивший статус самого крупного в мире среди аналогичных сооружений; мраморный дворец Бейлярбей — шедевр барокканского архитектурного стиля, над которым возвышается Первый мост на проливе Босфор; телебашню в форме закрытого тюльпана со смотровой площадкой и захватывающим видом на город (за доплату вы сможете на неё подняться).
По дороге остановимся на обед, а по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Знакомство с Анкарой, переезд в Каппадокию, экскурсия по долинам и Аванос
Сегодня осмотрим интересные локации столицы: древнюю крепость и Старый город, знаменитый Мавзолей Ататюрка и музей «Панорама республики». После отправимся в Каппадокию. По пути посетим Тузгёлю — одно из самых больших озёр Турции, дно которого полностью покрыто натуральной солью.
По прибытии вас ждёт экскурсия и завораживающие пейзажи региона. Мы побываем в долине Любви с уникальными ландшафтом и каменными образованиями, долине Дервент, также известной как долина Воображения, с необычными скальными формированиями, многие из которых напоминают животных. Посмотрим на скалы Три Красавицы, похожие на гигантские грибы. Посетим долину Голубей и полюбуемся панорамным видом на крепость Учхисар. Заглянем в город Аванос, знаменитый гончарным искусством и ковроткачеством.
Затем — заселение в отель, ужин, свободное время. А после ужина состоится поездка на вечернюю программу «Турецкая ночь» (за доплату). Фольклорная феерия оставит в памяти красочные впечатления.
Каппадокия - страна прекрасных лошадей
Продолжим знакомство с Каппадокией. Сегодня вы сможете увидеть её не только с земли, но и с высоты во время полёта на воздушном шаре. В лучах рассвета перед вами откроются долины и десятки шаров в небе; часовой полёт позволит рассмотреть места, недоступные пешком (за доплату).
После завтрака посетим музей под открытым небом Гёреме (за доплату) — объект ЮНЕСКО с высеченными в скалах церквями и фресками. Он считался одним из крупнейших христианских центров, где насчитывалось более 400 храмов. Затем сделаем панорамную остановку в долине и спустимся в подземный город, где в 1-4 веках н. э. последователи Иисуса Христа скрывались от гонений.
Вечером будет возможность посетить церемонию сема — танец кружащихся дервишей, имеющий символическое значение в суфизме (за доплату). Возвращение в отель, ужин, свободное время.
Конья, прибытие в Памуккале
После раннего завтрака отправимся в Памуккале. По пути посетим караван-сарай Султанхан — памятник сельджукской архитектуры 11-13 веков, и город Конья, известный со времён Хеттского царства и упоминаемый в Новом Завете. Здесь находится музей Мевляны — центр ордена дервишей с гробницей поэта-суфия Джалаладдина Руми. По дороге предусмотрены остановки и обед.
По прибытии в Памуккале — заселение в отель с термальными источниками, ужин, свободное время.
Памуккале - природный и исторический памятник
После завтрака посетим Иераполис — древний город с крепостными стенами, некрополем, театром римского периода, воротами Домициана, римскими банями (ныне археологический музей), а также мартириумом и церковью святого Филиппа. Затем осмотрим травертины Памуккале — белоснежные террасы, образованные отложением солей кальция из термальных источников. Иераполис и травертины включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Будет возможность искупаться в термальном бассейне Клеопатры с температурой воды 37℃ (за доплату). Также побываем на текстильной фабрике и в винном погребе, где вас ждёт дегустация. Возвращение в отель, ужин, свободное время.
Бурса
В этот день мы отправимся в Бурсу — первую столицу Османской империи. В городе посетим мавзолей султана Османа и его сына Орхана, где у гробницы несёт службу почётный караул в одежде 14 века. Затем увидим часовую башню Топхане, первоначально служившую пожарной, и Великую мечеть Улу-Джами 14 века с 20 куполами и 2 минаретами, расположенную рядом с рынком Козахан и Гранд-базаром.
Заселение в отель, ужин, свободное время.
Трансфер в аэропорт
После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт Стамбула. До новых встреч!
Стоимость тура
|€1190
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт для прилетающих рекомендованными рейсами
- Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
- Сопровождение организатором тура
- Профессиональный русскоговорящий гид-экскурсовод с лицензией и опытом работы более 20 лет
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно
- Обеды и все напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- Экскурсии и билеты вне программы
- Чаевые гидам и водителям (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - €350 за весь период