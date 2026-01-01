По Золотому кольцу Турции: Стамбул и столица, Каппадокия и Памуккале, Конья и Бурса

Осмотреть главные архитектурные и природные достопримечательности и поговорить о богатом прошлом
За одно путешествие вы увидите более 5 городов и осмотрите османские мечети, римские руины, белоснежные травертины и скальные поселения.

Окунётесь в наследие 3 империй, пройдёте по улочкам, где чувствуется дыхание истории,
читать дальше

и окажетесь в локациях, о которых знают только местные.

Мы заглянем на текстильную фабрику и в винный погреб, спустимся в подземный город, а желающие смогут полюбоваться танцем кружащихся дервишей, имеющим символическое значение в суфизме.

Всё это — в сопровождении лицензированного русскоязычного гида с 20-летним опытом, который раскроет для вас Турцию глубже привычных маршрутов.

Описание тура

Организационные детали

Прилетать в Стамбул рекомендовано в обеденное время, а вылетать в послеобеденное или вечернее.
Очерёдность посещений объектов может быть изменена.

Программа тура по дням

1 день

Стамбул - столица 3 империй

После встречи в аэропорту — трансфер в отель и заселение в номера. Затем отправимся на пешеходную прогулку по историческому центру Стамбула. Увидим площадь Султанахмет, на которой находятся такие достопримечательности, как Египетская, Змеевидная и колонна Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Осмотрим древний Ипподром и мечеть Султанахмет (Голубую мечеть) — один из самых великолепных архитектурных памятников Стамбула.

Пройдемся по дворцовому саду Гюльхане, наслаждаясь пестротой листвы и красотой аллей. Дойдём до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный Восточный экспресс. Посмотрим на знаменитый мост через Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.

Вечером — ужин в видовом ресторане.

2 день

Азиатская часть Стамбула, переезд в Анкару

Позавтракав, выезжаем в Анкару, осмотрев по пути достопримечательности азиатской части Стамбула. Увидим современную мечеть Чамлыджа — архитектурный комплекс, получивший статус самого крупного в мире среди аналогичных сооружений; мраморный дворец Бейлярбей — шедевр барокканского архитектурного стиля, над которым возвышается Первый мост на проливе Босфор; телебашню в форме закрытого тюльпана со смотровой площадкой и захватывающим видом на город (за доплату вы сможете на неё подняться).

По дороге остановимся на обед, а по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

3 день

Знакомство с Анкарой, переезд в Каппадокию, экскурсия по долинам и Аванос

Сегодня осмотрим интересные локации столицы: древнюю крепость и Старый город, знаменитый Мавзолей Ататюрка и музей «Панорама республики». После отправимся в Каппадокию. По пути посетим Тузгёлю — одно из самых больших озёр Турции, дно которого полностью покрыто натуральной солью.

По прибытии вас ждёт экскурсия и завораживающие пейзажи региона. Мы побываем в долине Любви с уникальными ландшафтом и каменными образованиями, долине Дервент, также известной как долина Воображения, с необычными скальными формированиями, многие из которых напоминают животных. Посмотрим на скалы Три Красавицы, похожие на гигантские грибы. Посетим долину Голубей и полюбуемся панорамным видом на крепость Учхисар. Заглянем в город Аванос, знаменитый гончарным искусством и ковроткачеством.

Затем — заселение в отель, ужин, свободное время. А после ужина состоится поездка на вечернюю программу «Турецкая ночь» (за доплату). Фольклорная феерия оставит в памяти красочные впечатления.

4 день

Каппадокия - страна прекрасных лошадей

Продолжим знакомство с Каппадокией. Сегодня вы сможете увидеть её не только с земли, но и с высоты во время полёта на воздушном шаре. В лучах рассвета перед вами откроются долины и десятки шаров в небе; часовой полёт позволит рассмотреть места, недоступные пешком (за доплату).

После завтрака посетим музей под открытым небом Гёреме (за доплату) — объект ЮНЕСКО с высеченными в скалах церквями и фресками. Он считался одним из крупнейших христианских центров, где насчитывалось более 400 храмов. Затем сделаем панорамную остановку в долине и спустимся в подземный город, где в 1-4 веках н. э. последователи Иисуса Христа скрывались от гонений.

Вечером будет возможность посетить церемонию сема — танец кружащихся дервишей, имеющий символическое значение в суфизме (за доплату). Возвращение в отель, ужин, свободное время.

5 день

Конья, прибытие в Памуккале

После раннего завтрака отправимся в Памуккале. По пути посетим караван-сарай Султанхан — памятник сельджукской архитектуры 11-13 веков, и город Конья, известный со времён Хеттского царства и упоминаемый в Новом Завете. Здесь находится музей Мевляны — центр ордена дервишей с гробницей поэта-суфия Джалаладдина Руми. По дороге предусмотрены остановки и обед.

По прибытии в Памуккале — заселение в отель с термальными источниками, ужин, свободное время.

6 день

Памуккале - природный и исторический памятник

После завтрака посетим Иераполис — древний город с крепостными стенами, некрополем, театром римского периода, воротами Домициана, римскими банями (ныне археологический музей), а также мартириумом и церковью святого Филиппа. Затем осмотрим травертины Памуккале — белоснежные террасы, образованные отложением солей кальция из термальных источников. Иераполис и травертины включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Будет возможность искупаться в термальном бассейне Клеопатры с температурой воды 37℃ (за доплату). Также побываем на текстильной фабрике и в винном погребе, где вас ждёт дегустация. Возвращение в отель, ужин, свободное время.

7 день

Бурса

В этот день мы отправимся в Бурсу — первую столицу Османской империи. В городе посетим мавзолей султана Османа и его сына Орхана, где у гробницы несёт службу почётный караул в одежде 14 века. Затем увидим часовую башню Топхане, первоначально служившую пожарной, и Великую мечеть Улу-Джами 14 века с 20 куполами и 2 минаретами, расположенную рядом с рынком Козахан и Гранд-базаром.

Заселение в отель, ужин, свободное время.

8 день

Трансфер в аэропорт

После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт Стамбула. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт для прилетающих рекомендованными рейсами
  • Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
  • Сопровождение организатором тура
  • Профессиональный русскоговорящий гид-экскурсовод с лицензией и опытом работы более 20 лет
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно
  • Обеды и все напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Экскурсии и билеты вне программы
  • Чаевые гидам и водителям (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - €350 за весь период
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 15:00
Завершение: Стамбул, аэропорт, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 69 туристов
Всем привет! Нас зовут Елена и Лютфи, рады знакомству! Мы семейная пара, живём в Турции. Работаем в туризме более 25 лет. Путешествия для нас — стиль жизни, повод посмотреть на мир
читать дальше

немного иначе, поймать вдохновение и смело взглянуть за горизонт. Турция — это наша особая любовь, вдохновение и зона глубокой экспертизы. С радостью познакомим вас с нашей удивительной страной, раскроем её богатую историю и современную жизнь. Все привыкли к Турции, как к одному из курортных направлений. Мы же хотим расширить границы этих познаний и открыть для вас другую Турцию — величайшую страну-музей под открытым небом, богатую археологическими памятниками древних цивилизаций. Все наши туры составлены с учётом максимального удобства для наших гостей и проводятся профессиональными лицензированными гидами. Откройте мир с нами, получайте удовольствие от путешествий, ждём только вас!

