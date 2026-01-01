После встречи в аэропорту — трансфер в отель и заселение в номера. Затем отправимся на пешеходную прогулку по историческому центру Стамбула. Увидим площадь Султанахмет, на которой находятся такие достопримечательности, как Египетская, Змеевидная и колонна Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Осмотрим древний Ипподром и мечеть Султанахмет (Голубую мечеть) — один из самых великолепных архитектурных памятников Стамбула.

Пройдемся по дворцовому саду Гюльхане, наслаждаясь пестротой листвы и красотой аллей. Дойдём до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный Восточный экспресс. Посмотрим на знаменитый мост через Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.

Вечером — ужин в видовом ресторане.