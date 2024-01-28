Ирина — ваш гид в Стамбуле

Привет! Меня зовут Ирина, я организатор уникальных туров по Турции. Уже 10 лет я живу в этой удивительной стране, и она стала моим вторым домом. Я по уши влюблена в Турцию — её культуру, еду, людей и природу. Путешествия для меня — это не только возможность увидеть новые места, но и способ расслабиться и насладиться жизнью. Я с большим удовольствием покажу вам историю, местный колорит и великолепные места, на которые редко ступала нога туриста.

Задать вопрос