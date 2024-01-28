Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун
Остров Бургазада — одно из самых спокойных мест в архипелаге Принцевых островов. Такие волшебные локации называют местами силы, и они идеально подходят для ретрита. В программе — цигун, медитация, дыхание, гвозди.
Эти практики позволят вам наладить диалог с собственным я, осознать психологические блоки, мешающие достигать целей, и зарядиться мотивацией.
Эти практики позволят вам наладить диалог с собственным я, осознать психологические блоки, мешающие достигать целей, и зарядиться мотивацией.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€125
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка по острову. Это место не перегружено туризмом — а значит, здесь можно спокойно насладиться невероятными панорамами и яркими красками природы. А ещё вы зайдёте на территорию закрытого монастыря.
- Ретрит-практики — древнекитайское учение цигун, медитация, дыхательные упражнения и гвоздестояние (по желанию). Практики подбираются индивидуально. Вы создадите намерения, которые обречены сбыться. А все приёмы в дальнейшем сможете использовать самостоятельно.
Организационные детали
- До острова нужно добраться на пароме. Цена билета — примерно 50 лир/чел.
- Дорога из города до острова займёт около 2 часов в обе стороны.
- В случае плохой погоды я предложу перенести экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пристани Кадыкёй или Кабаташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Стамбуле
Привет! Меня зовут Ирина, я организатор уникальных туров по Турции. Уже 10 лет я живу в этой удивительной стране, и она стала моим вторым домом. Я по уши влюблена в Турцию — её культуру, еду, людей и природу. Путешествия для меня — это не только возможность увидеть новые места, но и способ расслабиться и насладиться жизнью. Я с большим удовольствием покажу вам историю, местный колорит и великолепные места, на которые редко ступала нога туриста.
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