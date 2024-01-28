Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Групповая экскурсия в Стамбуле

Перезагрузить разум на живописном острове с мастером цигун

Остров Бургазада — одно из самых спокойных мест в архипелаге Принцевых островов. Такие волшебные локации называют местами силы, и они идеально подходят для ретрита. В программе — цигун, медитация, дыхание, гвозди.

Эти практики позволят вам наладить диалог с собственным я, осознать психологические блоки, мешающие достигать целей, и зарядиться мотивацией.
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ретрит-путешествие из Стамбула на Бургазаду в мини-группе
Ближайшие даты:
28
янв
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€125
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка по острову. Это место не перегружено туризмом — а значит, здесь можно спокойно насладиться невероятными панорамами и яркими красками природы. А ещё вы зайдёте на территорию закрытого монастыря.
  • Ретрит-практики — древнекитайское учение цигун, медитация, дыхательные упражнения и гвоздестояние (по желанию). Практики подбираются индивидуально. Вы создадите намерения, которые обречены сбыться. А все приёмы в дальнейшем сможете использовать самостоятельно.

Организационные детали

  • До острова нужно добраться на пароме. Цена билета — примерно 50 лир/чел.
  • Дорога из города до острова займёт около 2 часов в обе стороны.
  • В случае плохой погоды я предложу перенести экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пристани Кадыкёй или Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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