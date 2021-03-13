Из Стамбула - на живописные Принцевы острова

Провести идиллический день на цветущем острове Бююкада и перенестись в начало прошлого столетия

4.8
19 отзывов
Индивидуальная
Бююкада — место, где вы забудете о шумных мегаполисах и современных технологиях.

Здесь нет машин на бензине, спешки, торговых центров и толп людей.

Зато есть бескрайнее море, яркое солнце, зеленые холмы, сосны, уютные улицы, деревянные замки и поместья.

Я помогу не упустить на острове главное, найти все знаковые места и тайные уголки, провести день весело и душевно!
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Умиротворенная атмосфера острова

Бююкада с первых минут поразит вас спокойствием, тишиной и чистым морским воздухом — здесь нет выхлопных газов, местные жители передвигаются на велосипедах и электромобилях. Всюду сосны, аккуратные пряничные домики и синяя водная гладь. Одним словом, идиллия! Вы погуляете по уютным живописным улочкам, отыщете колоритные фотогеничные уголки, отведаете вкуснейшее мороженое и узнаете, как менялась местная жизнь на протяжении столетий.

Бююкада сквозь века

Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны. Рассмотрите бывший греческий приют — самое большое деревянное строение в Европе — и узнаете, почему в нем никто не живет с 1964 года. Кроме того, увидите дом Троцкого, могилу Голицына и насладитесь панорамой острова и азиатского берега Стамбула с лучших смотровых площадок.

Организационные детали

  • Билет на паром (1$) не включен в стоимость экскурсии. На пароме есть возможность позавтракать: съесть симит (турецкий бублик) с айраном (национальный напиток, похожий на кефир).
  • По желанию на острове можно покататься на велосипедах (5-6$), а также отдохнуть на оборудованном пляже (7-8$)
  • Я всегда готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
2
3
1
2
1
И
13 мар 2021
Илья очень заботливый и ответственный гид. Он нам помогал и давал консультации не только по своей экскурсии, а и в целом о вопросах, которые у нас возникали. Такой человек очень необходим, когда ты первый раз находишься в новом месте, мы очень ему благодарны. Экскурсия на Принцевы острова была роскошна- природа, спокойствие, информация. Единственное, надо запасаться силами и удобной обувью- ходить придется много) С Ильей было весело- человек с хорошим знанием русского языка и чувством юмора. Виды на Принцевых островах - роскошные! Всем рекомендуем.
И
2 ноя 2020
В Стамбуле у нас с подругой было свободных 2 дня. Спонтанный поиск экскурсий и выбор пал на Принцевы Острова!
Нашим гидом был Илья! Всем рекомендую! Было все очень шикарно! Начиная с момента как Илья забрал нас от отеля и заканчивая поездкой по вечернему Стамбулу в отличный ресторан на берегу мраморного моря, где Илья забронировал для нас столик! Вся экскурсия проходила легко и весело. Илья очень внимателен и приятный человек. Экскурсии – это его хобби!) Бонусом для нас с подругой стало то, что Илья хороший фотограф и устроил нам настоящую фотосессию!
Мы с подругой остались в восторге. Приезжайте в Стамбул, заказывайте экскурсии с Ильей – не пожалеете! Илья мастер своего дела!
О
26 окт 2020
Посетили острова с чудесным экскурсоводом Ильей! Экскурсия была заявлена продолжительностью 7 часов Илья провел с нами практически целый день, не хотелось покидать это благостное место. Отличное знание истории островов и Турции, увлекательный рассказ красивым баритоном влюбляет в эту страну, что хочется вернуться и не раз именно в Стамбул и окрестности. Посмотреть историческую Турцию. Спасибо большое за прекрасно проведенное время. В следующий раз посетим другие ваши экскурсии!
Dmitry
18 окт 2020
Ильяс - отличный гид, хорошо владеющий русским языком, что приятно слушать и воспринимать информацию о Стамбуле и в целом о Турции. Открытый и лояльный ко всем вероисповеданиям и мировоззрению. В нашей компании в 8 человек - было абсолютно нескучно, интересно, и каждый получил максимум от проведенного времени на острове в компании Ильяса. Смело могу рекомендовать и советовать другим туристам и своим клиентам. Спасибо за дружескую атмосферу, интересные рассказы, отличные локации и хорошую логистику маршрута.
V
14 окт 2020
Уехать на день из хаотичного Стамбула и погрузиться в спокойную атмосферу с чистым воздухом и восхитительной природой - рекомендую всем. Мы с моей семьей прямо перегрузились всего за один день. И конечно это заслуга не только самого острова, но так же нашего гида- Ильи! Илья- Абсолютно позитивный человек, с ним интересно и легко. Он старается сделать все что бы гостям было комфортно. У него получается выполнить противоречивые пожелания всех в компании таким образом что все остаются довольны. Он любит свой город и отлично знает историю. Тактичный, приятный- очень рекомендую его всем! Вы не пожалеете что выбрали именно его и поймёте о чем я писала когда поедите с ним на экскурсию! 😊
А
8 окт 2020
Случайная экскурсия стала незабываемым приключением по Принцевым островам и Стамбулу! Илья очень интеллигентный, эрудированный и приятный собеседник. Лучшие экскурсии в этой поездке были с ним! Настолько внимательный, предприимчивый, всегда готов прийти на помощь. Все наши пожелания были учтены) Много смеялись, вкусно ели, побывали в таких местах, которых нет в туристических предложениях! Будем советовать друзьям и сами обращаться в следующие поездки! Желаю Илье приятных и благодарных клиентов!
М
3 окт 2020
Илья замечательний рассказчик
День пролетел незаметно спасибо!
В
26 сен 2020
Гидом был Илья! День рождения супруги решили провести на Принцевых островах и не пожалели ни на секунду!!!! Экскурсия великолепная! Впечатления потрясающие! Замечательная организация! Экскурсовод необычайно приятный, знающий человек, умеющий великолепно общаться и интересно рассказать не только об островах, но и о Стамбуле!!!!! Всем советую
С
10 янв 2020
Очень интересно! Очень живописно! Нам понравилось! Всем советуем!
В
3 дек 2019
Это трудно назвать экскурсией в традиционном нашем понимании. Это была встреча нас в аэропорту другом, как будто уже давно знакомым, и показ интересных мест, причём зачастую, настолько неожиданных, что Вау! Полный восторг! Рекомендуем, если вы хотите незаурядно и незабываемо провести день, о котором потом будет хотеться рассказать друзьям и самим вспоминать с удовольствием. А, да, еще классные фото!! С тех мест, куда вас отвезёт Илья, не забудьте сделать фото-они будут суперские! Илье-удачи и новых интересных идей в его работе!
П
28 окт 2019
В целом все прошло хорошо. Но если честно я считаю, что за экскурсию, где мы везде за себя платим сами-это дорого. Даже обещанный трансфер с отеля не состоялся и нам самим пришлось идти на пристань. Всем остальным туристам советую съездить туда самостоятельно и не брать экскурсию. К нашему гиду вопросов нет с его стороны все было хорошо.
Алина
18 окт 2019
Эта поездка подойдет для тех, кому необходимы просто прогулка с сопровождением и помощью в передвижении и покупке билетов на паром. Если Вы довольно самостоятельный путешественник и вас интересует именно историко-культурный контекст вопроса, а не просто прогулка, то лучше взять именно экскурсию с профессиональным гидом-рассказчиком (историком, исследователем этих мест).
Ирина
17 окт 2019
прекрасная экскурсия и замечательный гид. все очень понравилось. планировалось 7 часов - гид провел с нами 9 часов. все отлично - все здорово. спасибо
Елена
17 окт 2019
Экскурсии Ильи запоминаются навсегда… Илья профессионал в своем деле. Очень честный, отзывчивый и ответственный гид. С ним не придется скучать ни минуты. Не будет скучных лекций и сухих фактов! Будет интересное преподнесение исторических событий, а также красивых легенд. У Ильи свой стиль. Он умеет общаться с разными людьми и находит подход к каждому. Готов помочь в любых вопросах и ситуациях. Если вы собираетесь в Стамбул попросите Илью найти для вас время, вы не пожалеете!!!
Илья не просто откроет двери Стамбула, он откроет душу и гостеприимство этого удивительного города…
Н
29 сен 2019
Принцевы острова - замечательная экскурсия!!! Особенно понравился гид- Илья!!! Классный гид, высокий профессионал своего дела! И очень заботливый и эрудированный парень!!! Его чувство юмора и желание помочь нам очень пригодилось, тк у подруги сильно болела нога! Но, не смотря на обстоятельства, мы везде побывали и все узнали об этом острове! Спасибо Илье, за то, что не только подбадривал нас, но и тянул на себе, можно сказать!!! Поездка оказалась очень познавательной и приятной! Илья отвечал на все вопросы, рассказывал о быте, религии, о воспитании детей и тд! Самое главное- мой день рождения прошёл весело и атмосферно!!! Илья провёл с нами не 7, а 10 часов! И ни разу не посмотрел на часы!!! Респект ему!!! Теперь мы знаем, кого из гидов будем рекомендовать своим знакомым при поездке в Стамбул!
Ещё 4 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПринцевы острова🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Принцевы острова и район Кадыкей
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Чаглар
Нет отзывов
Принцевы острова и район Кадыкей
За один день мы посетим самый древний район Стамбула - Кадыкей и живописные Принцевы острова
180 за 1-10 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
5 отзывов
Из Стамбула - на Принцевы острова
Погулять по живописному острову Бююкада и узнать о нем множество интересных фактов
150 за 1-6 чел.
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Sally
3.3
6 отзывов
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова - это архипелаг неподалеку от берегов Стамбула в Мраморном море
40 за 1 человека
Принцевы острова - рай недалеко от Стамбула
6 часов
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
BREEZES
4.5
18 отзывов
Принцевы острова - рай недалеко от Стамбула
Индивидуальная прогулка-экскурсия на пароме по архипелагу Принцевы острова в окрестностях Стамбула
от 250 за 1-5 чел.
Экскурсия «Принцевы Острова»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
5
1 отзыв
Экскурсия «Принцевы Острова»
Если вы устали от бешеного ритма Стамбула - выделите один день для царства спокойствия
от 125 за 1-4 чел.
Король Принцевых островов
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
АдаЛида
4.9
75 отзывов
Король Принцевых островов
Открыть для себя Бююкада - самый многогранный уголок архипелага
120 за 1-6 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
6 часов
🚶 Пешая
Для красивых фото
Владислав
4.9
18 отзывов
Фотопрогулка по Принцевым островам
Провести безмятежный день на цветущих островах и узнать о местной жизни
160 за 1-2 чел.
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
7 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Стамбул
Нет отзывов
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
На улицах Стамбула прошлое смешалось с настоящим, а европейское - с азиатским
25 за 1 человека
На частной яхте - к Принцевым островам
7 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
Эмре
Нет отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
850 за 1-7 чел.
Билет на паром на Принцевы острова
5 часов
🚗 На машине
🚢 На пароме
Входной билет
Tez Tour
Нет отзывов
Билет на паром на Принцевы острова
Билеты на паром для самостоятельного посещения и осмотра острова Бююкада (B&uuml;y&uuml;kada)
8 за 1 человека
Стамбул и его прошлое
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Фидан
5
12 отзывов
Стамбул и его прошлое
Рассмотреть окрестности старого центра и поймать дух времени
130 за 1-4 чел.
Принцевы Острова из Стамбула в группе
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
4.7
6 отзывов
Принцевы Острова из Стамбула в группе
Посетите одно из самых древних мест, богатых такой разной историей, связывающей многие судьбы
60 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ