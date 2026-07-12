Бююкада - это остров, где каждый найдет что-то для себя. Здесь нет машин, только велосипеды и электромобили.Прогулка по живописным улочкам подарит вам возможность увидеть старинную церковь святого Георгия и бывший

греческий приют. Узнайте о жизни Троцкого в ссылке и насладитесь видами на азиатский берег Стамбула. Не упустите шанс сделать незабываемые фотографии и попробовать местное мороженое. Этот день будет наполнен спокойствием и вдохновением

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Принцевых островов - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В апреле и октябре также можно насладиться тишиной и спокойствием, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы острова менее загружены, но некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.