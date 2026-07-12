Погрузитесь в спокойствие Бююкады, где нет машин и суеты. Откройте для себя уютные улочки и исторические места
Бююкада - это остров, где каждый найдет что-то для себя. Здесь нет машин, только велосипеды и электромобили.
Прогулка по живописным улочкам подарит вам возможность увидеть старинную церковь святого Георгия и бывший читать дальшеуменьшить
греческий приют. Узнайте о жизни Троцкого в ссылке и насладитесь видами на азиатский берег Стамбула. Не упустите шанс сделать незабываемые фотографии и попробовать местное мороженое. Этот день будет наполнен спокойствием и вдохновением
Лучшее время для посещения Принцевых островов - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В апреле и октябре также можно насладиться тишиной и спокойствием, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы острова менее загружены, но некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь святого Георгия
Бывший греческий приют
Дом Троцкого
Описание экскурсии
Умиротворенная атмосфера острова
Бююкада с первых минут поразит вас спокойствием, тишиной и чистым морским воздухом — здесь нет выхлопных газов, местные жители передвигаются на велосипедах и электромобилях. Всюду сосны, аккуратные пряничные домики и синяя водная гладь. Одним словом, идиллия! Вы погуляете по уютным живописным улочкам, отыщете колоритные фотогеничные уголки, отведаете вкуснейшее мороженое и узнаете, как менялась местная жизнь на протяжении столетий.
Бююкада сквозь века
Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны. Рассмотрите бывший греческий приют — самое большое деревянное строение в Европе — и узнаете, почему в нем никто не живет с 1964 года. Кроме того, увидите дом Троцкого площадью в 900 квадратов, где он находился в ссылке, и насладитесь панорамой острова и азиатского берега Стамбула с лучших смотровых площадок.
Приятным бонусом будет незабываемая фотосессия в местах посещения!;)
Организационные детали
Билет на паром ($3) не включён в стоимость экскурсии. На пароме есть возможность позавтракать: съесть симит (турецкий бублик) с айраном (национальный напиток, похожий на кефир).
По желанию на острове можно покататься на велосипедах ($6-7), а также отдохнуть на оборудованном пляже ($13-14)
Я всегда готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Оплатить остаток суммы можно рублями на российскую карту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рехбер — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3900 туристов
Всем привет! Я Рехбер — профессиональный лицензированный гид. В Стамбуле окончил факультет истории и живу уже 15 лет. С радостью познакомлю Вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю, культуру и современную жизнь. Обещаю Вам экскурсии в дружественной компании с незабываемыми впечатлениями. До встречи!. .
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно общался, много интересной информации о местных жителях и истории. Немного скомканное была встреча перед читать дальшеуменьшить
началом экскурсии (не могли найтись, связь не ловила), с связи этим не успели на свой катер, пришлось ехать позже и возвращались также на самом последнем ночном кораблике. Планируем повторно посетить острова
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Александра
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных архитектурных форм, оочень много котов, и, неожиданно - собак. Чистейший воздух, вековые сосны, и читать дальшеуменьшить
вид, за который вы продадите душу кому угодно. Из минусов: - подъем в гору будет очень крутым, я бы предпочла, чтобы меня предупредили об этом заранее. - гида с нами не было на пароме, ни в одну, ни в другую сторону. Мы рассчитывали, что нам что тто еще будут рассказывать по дороге, хотя бы туда. Общая продолжительность экскурсии с гидом состтавила 4 часа вместо 6,5 заявленных. За это минус звезда. Из незаявленных плюсов: Илья оказался прекрасным фотографом и устроил нам великолепную фотосессию на горе
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О
Ольга
Экскурсия с гидом — это всегда ожидание интересных историй, и Илья оправдал всё сполна. Рассказывал увлечённо, с душой, время пролетело незаметно. И фотографии сделал классные — теперь есть что вспомнить. Если сомневаетесь, брать ли гида на Принцевы острова — берите Илью, не пожалеете. День удался на все 100%.🤩🤩🤩
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Светлана
Нашим гидом был Илья - профессионал своего дела, внимательный и интересный рассказчик. Много интереснеейшей информации, историй об островах, жителях, владельцах домов, в целом об истории Турции. Первый раз на острова читать дальшеуменьшить
надо ехать именно с гидом - всё продумано, организовано, не надо ни о чём думать, а только получать приятные эмоции от окружающей красоты. Илья прекрасный фотограф, отдельная благодарность за шикарные снимки! Благодарим от души за проведённое время и великолепную экскурсию!
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К
Кристина
С удовольствием провела время на этой экскурсии. Потрясающая природа, интересный рассказ гида с историческим экскурсом, культурными особенностями. Илья прекрасный организатор, все понятно, конкретно по месту и началу встречи, по плану читать дальшеуменьшить
прогулки и разным нюансам в оплате проезда, удобно под мой ритм. Я только прилетела ранним утром, заселилась, позавтракала и поехала на экскурсию. Встретились в метро, недалеко от моей гостиницы. Очень вдохновлена и впечатлена красотами и историей Принцевых островов. К тому же гид оказался искусным фотографом, для меня важны красивые снимки. Я очень довольна полученными кадрами на мой телефон. Илья подсказывал в каком месте лучше встать, какую позу принять. В общем, и отдельно фотосессию заказывать не нужно.
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Н
Наталья
Остались довольны экскурсией! Понравилась и подача, и сам маршрут, понравились разные истории об особняках, расположенных на острове. Несомненный плюс - это фотографии, которые делает Илья! у нас получилась мини фотосессия с потрясающими видами. Также заказывали трансфер в/из аэропорта. Всё четко по времени, хороший микроавтобус, полное сопровождение. Спасибо!
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