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Из Стамбула - на живописные Принцевы острова

Погрузитесь в спокойствие Бююкады, где нет машин и суеты. Откройте для себя уютные улочки и исторические места
Бююкада - это остров, где каждый найдет что-то для себя. Здесь нет машин, только велосипеды и электромобили.

Прогулка по живописным улочкам подарит вам возможность увидеть старинную церковь святого Георгия и бывший
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греческий приют. Узнайте о жизни Троцкого в ссылке и насладитесь видами на азиатский берег Стамбула. Не упустите шанс сделать незабываемые фотографии и попробовать местное мороженое. Этот день будет наполнен спокойствием и вдохновением

4.8
89 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Нет машин, только велосипеды
  • 🏝️ Уникальная природа и виды
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🍦 Вкусное местное мороженое

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Принцевых островов - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В апреле и октябре также можно насладиться тишиной и спокойствием, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы острова менее загружены, но некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова

Что можно увидеть

  • Церковь святого Георгия
  • Бывший греческий приют
  • Дом Троцкого

Описание экскурсии

Умиротворенная атмосфера острова

Бююкада с первых минут поразит вас спокойствием, тишиной и чистым морским воздухом — здесь нет выхлопных газов, местные жители передвигаются на велосипедах и электромобилях. Всюду сосны, аккуратные пряничные домики и синяя водная гладь. Одним словом, идиллия! Вы погуляете по уютным живописным улочкам, отыщете колоритные фотогеничные уголки, отведаете вкуснейшее мороженое и узнаете, как менялась местная жизнь на протяжении столетий.

Бююкада сквозь века

Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны. Рассмотрите бывший греческий приют — самое большое деревянное строение в Европе — и узнаете, почему в нем никто не живет с 1964 года. Кроме того, увидите дом Троцкого площадью в 900 квадратов, где он находился в ссылке, и насладитесь панорамой острова и азиатского берега Стамбула с лучших смотровых площадок.

Приятным бонусом будет незабываемая фотосессия в местах посещения!;)

Организационные детали

  • Билет на паром ($3) не включён в стоимость экскурсии. На пароме есть возможность позавтракать: съесть симит (турецкий бублик) с айраном (национальный напиток, похожий на кефир).
  • По желанию на острове можно покататься на велосипедах ($6-7), а также отдохнуть на оборудованном пляже ($13-14)
  • Я всегда готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Оплатить остаток суммы можно рублями на российскую карту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рехбер
Рехбер — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3900 туристов
Всем привет! Я Рехбер — профессиональный лицензированный гид. В Стамбуле окончил факультет истории и живу уже 15 лет. С радостью познакомлю Вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю, культуру и современную жизнь. Обещаю Вам экскурсии в дружественной компании с незабываемыми впечатлениями. До встречи!. .

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
4
3
3
2
1
1
1
Н
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно общался, много интересной информации о местных жителях и истории. Немного скомканное была встреча перед
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началом экскурсии (не могли найтись, связь не ловила), с связи этим не успели на свой катер, пришлось ехать позже и возвращались также на самом последнем ночном кораблике. Планируем повторно посетить острова

экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
экскурсия на Принцевы острова была самой запоминающейся! красиво, отсутствие суеты, много локаций для фото. гид классно
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Александра
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных архитектурных форм, оочень много котов, и, неожиданно - собак. Чистейший воздух, вековые сосны, и
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вид, за который вы продадите душу кому угодно.
Из минусов: - подъем в гору будет очень крутым, я бы предпочла, чтобы меня предупредили об этом заранее.
- гида с нами не было на пароме, ни в одну, ни в другую сторону. Мы рассчитывали, что нам что тто еще будут рассказывать по дороге, хотя бы туда. Общая продолжительность экскурсии с гидом состтавила 4 часа вместо 6,5 заявленных. За это минус звезда.
Из незаявленных плюсов: Илья оказался прекрасным фотографом и устроил нам великолепную фотосессию на горе

Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
Что Вас будет ждать - прогулка на пароме по босфору, чудесные улочки с милейшими домиками всевозможных
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О
Экскурсия с гидом — это всегда ожидание интересных историй, и Илья оправдал всё сполна. Рассказывал увлечённо, с душой, время пролетело незаметно. И фотографии сделал классные — теперь есть что вспомнить. Если сомневаетесь, брать ли гида на Принцевы острова — берите Илью, не пожалеете. День удался на все 100%.🤩🤩🤩
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Светлана
Нашим гидом был Илья - профессионал своего дела, внимательный и интересный рассказчик. Много интереснеейшей информации, историй об островах, жителях, владельцах домов, в целом об истории Турции. Первый раз на острова
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надо ехать именно с гидом - всё продумано, организовано, не надо ни о чём думать, а только получать приятные эмоции от окружающей красоты. Илья прекрасный фотограф, отдельная благодарность за шикарные снимки! Благодарим от души за проведённое время и великолепную экскурсию!

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К
С удовольствием провела время на этой экскурсии. Потрясающая природа, интересный рассказ гида с историческим экскурсом, культурными особенностями. Илья прекрасный организатор, все понятно, конкретно по месту и началу встречи, по плану
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прогулки и разным нюансам в оплате проезда, удобно под мой ритм. Я только прилетела ранним утром, заселилась, позавтракала и поехала на экскурсию. Встретились в метро, недалеко от моей гостиницы. Очень вдохновлена и впечатлена красотами и историей Принцевых островов. К тому же гид оказался искусным фотографом, для меня важны красивые снимки. Я очень довольна полученными кадрами на мой телефон. Илья подсказывал в каком месте лучше встать, какую позу принять. В общем, и отдельно фотосессию заказывать не нужно.

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Н
Остались довольны экскурсией!
Понравилась и подача, и сам маршрут, понравились разные истории об особняках, расположенных на острове.
Несомненный плюс - это фотографии, которые делает Илья!
у нас получилась мини фотосессия с потрясающими видами.
Также заказывали трансфер в/из аэропорта.
Всё четко по времени, хороший микроавтобус, полное сопровождение.
Спасибо!
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