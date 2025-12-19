Техника эбру — древняя турецкая техника рисования красками на воде. Вас ждёт незабываемый опыт рисования в мастерской возле Галатской башни. Под руководством опытного мастера вы нарисуете свою первую картинку красками прямо на воде.
Яркие эмоции, уют и гостеприимство, а также чашечка ароматного кофе с турецкими угощениями гарантированы!
Описание мастер-классаУникальный опыт рисования древней техникой В нашей уютной мастерской всегда царит дружелюбная и творческая атмосфера. Наш опытный мастер сам изготавливает краски из минеральных и растительных пигментов и кисти для рисования. Он познакомит вас с древней техникой рисования на воде и вы сами нарисуете узоры эбру. Не переживайте, если у вас нет опыта в рисовании, наш мастер поможет каждому участнику, а после мастер-класса вы получите сертификат и заберете домой картину размером 50х70 см. Вы научитесь основным техникам эбру и современным способам применения, познакомитесь с историей и культурным значением, увидите и попробуете традиционные материалы для эбру. Как только ваши картины будут готовы, мы пригласим вас выпить чашечку кофе с восточными сладостями, любуясь прекрасным Босфором! Важная информация:
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети от 5 лет.
- Мастер-класс проводится на русском, английском и турецком языках.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
