Kemal проводит ещё 5 экскурсий

Элегантный Стамбул Вы увидите город 🏙️ с парадной стороны. В программе экскурсии:
Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров.
Дворец Долмабахче — место, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. Вы узнаете, сколько тонн золота ушло на создание дворца и как с ним связан Айвазовский. Погуляете по роскошным залам и насладитесь видом на залив.
Прогулка 👣 по Босфору — вы проплывете под знаменитым подвесным мостом, соединяющим Европу и Азию. Рассмотрите с воды крепость Румели и услышите историю 📖 Девичьей башни. А также полюбуетесь частными виллами и старинными дворцами.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Долмабахче — 90 лир с человека, Галатская башня — 30 лир с человека, прогулка 👣 по Босфору — 25 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!