Kemal проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю оценить великолепие Стамбула! Вы узнаете, как жили султаны, подниметесь на старинную Галатскую башню с шикарным обзором и увидите с воды самые дорогие жилые дома города.
Я расскажу, как Стамбул рос и развивался, чем отличается атмосфера в европейской и азиатской частях и кому принадлежат современные помпезные виллы.
Я расскажу, как Стамбул рос и развивался, чем отличается атмосфера в европейской и азиатской частях и кому принадлежат современные помпезные виллы.
Описание экскурсии
Элегантный Стамбул
Вы увидите город с парадной стороны. В программе экскурсии:
- Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров.
- Дворец Долмабахче — место, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. Вы узнаете, сколько тонн золота ушло на создание дворца и как с ним связан Айвазовский. Погуляете по роскошным залам и насладитесь видом на залив.
- Прогулка по Босфору — вы проплывете под знаменитым подвесным мостом, соединяющим Европу и Азию. Рассмотрите с воды крепость Румели и услышите историю Девичьей башни. А также полюбуетесь частными виллами и старинными дворцами.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: дворец Долмабахче — 2000 лир с чел. (осмотр гарема не входит в программу), Галатская башня — 1600 лир с чел., прогулка по Босфору — 400 лир с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1116 туристов
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё прошло замечательно! Было очень комфортно и узнали много нового. Хороший собеседник, знает своё дело. Отдельное спасибо за фотографии. Рекомендую
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замечательная экскурсия Роскошный Стамбул с Кемалем. в зависимости от места экскурсии, Кемаль представлял разностороннего гида. Рассказывал об истории, людях, обычаях, с прекрасным чувством юмора, очень веселый. в конце экскурсии была незабываемая поездка на яхте по Босфору. Всем рекомендую Кемаля.
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А
Друзья, сегодня с семьёй побывали в сказочном Стамбуле, который показал нам Кемаль. Получили незабываемые впечатления от прогулки, заглянули в уголки города, известные только коренным жителям. 7,5 часов пролетели на одном
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Экскурсия с головой окунула в историю Турции. Рассказы о султанах проживающих во дворце Долмабахче, о гареме и о картинах Айвазовского слушали с большим интересом. Кемаль отвечал на наши вопросы о культуре и традициях, показал отличные места с уличной едой, прокатил на катере по Босфору, а мы оценили его чувство юмора!
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И
Спасибо огромное) мы в восторге. Составили индивидуальный маршрут именно под наши пожелания.
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Экскурсия «Роскошный Стамбул».
Нам невероятно повезло с гидом! Кемаль, спасибо огромное за Ваш неоценимый труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Кемаль продумал все до мелочей- начиная от трансфера
Нам невероятно повезло с гидом! Кемаль, спасибо огромное за Ваш неоценимый труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Кемаль продумал все до мелочей- начиная от трансфера
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