Kemal проводит ещё 5 экскурсий

Kemal – Гид из Стамбула

Приглашаю оценить великолепие Стамбула! Вы узнаете, как жили султаны, подниметесь на старинную Галатскую башню с шикарным обзором и увидите с воды самые дорогие жилые дома города.



Я расскажу, как Стамбул рос и развивался, чем отличается атмосфера в европейской и азиатской частях и кому принадлежат современные помпезные виллы.

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