Kemal проводит ещё 5 экскурсий

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Роскошный Стамбул

Посетить дворец султанов, рассмотреть город с высоты Галатской башни и поплавать по Босфору

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Приглашаю оценить великолепие Стамбула! Вы узнаете, как жили султаны, подниметесь на старинную Галатскую башню с шикарным обзором и увидите с воды самые дорогие жилые дома города.

Я расскажу, как Стамбул рос и развивался, чем отличается атмосфера в европейской и азиатской частях и кому принадлежат современные помпезные виллы.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул

Что вас ожидает

Элегантный Стамбул
Вы увидите город 🏙️ с парадной стороны. В программе экскурсии:

  • Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров.
  • Дворец Долмабахче — место, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. Вы узнаете, сколько тонн золота ушло на создание дворца и как с ним связан Айвазовский. Погуляете по роскошным залам и насладитесь видом на залив.
  • Прогулка 👣 по Босфору — вы проплывете под знаменитым подвесным мостом, соединяющим Европу и Азию. Рассмотрите с воды крепость Румели и услышите историю 📖 Девичьей башни. А также полюбуетесь частными виллами и старинными дворцами.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Долмабахче — 90 лир с человека, Галатская башня — 30 лир с человека, прогулка 👣 по Босфору — 25 лир с человека.

Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул
Роскошный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
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Kemal проводит ещё 5 экскурсий

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