Kemal проводит ещё 5 экскурсий

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дыхании. Дворец Долмабахче в сопровождении рассказа Кемаля покорил своим великолепием и умеренной роскошью, прогулка на корабле по Босфору дала одновременно передохнуть и впечатлиться видами на архитектурные творения особняков и других достопримечательностей как азиатского, так и европейского берегов пролива, включая школу, в которой учился Кемаль. 😉 Прошлись по Стамбульскому Арбату, по пути отведав изумительного мороженого по древнему рецепту из козьего молока, заглянули в легендарный Pera Palas Hotel, перекусили в недешёвом, но аутентичном турецком стрит-кафе. А вишенкой на торте оказались великолепные фотографии в исполнении профессионального гида и не менее профессионального фотографа, которые останутся на долгую память о нашем путешествии в Стамбул. Кемалю огромная благодарность за душевный тур и за любовь к своей Родине!

P.S. Даже 13-летнему сыну, который является приверженцем гаджетов, очень понравились и гид, и интересная программа.