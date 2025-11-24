Участники мастер-класса по эбру в Стамбуле смогут не только познакомиться с древним турецким искусством, но и насладиться атмосферой старого города. Под руководством опытного мастера, каждый создаст уникальные узоры на водной поверхности, которые затем перенесет на бумагу или ткань. Вдохновляющая обстановка Султанахмета, турецкий кофе и медитативный процесс помогут раскрыть творческий потенциал и обрести внутреннюю гармонию

Описание мастер-класса

Техника и важные детали

Эбру, или «мрамирование» — это способ получения неповторимых разводов, подобных природному рисунку на мраморе. Узоры вы будете наносить на поверхность водного раствора особой вязкости с помощью кисти и специальных игл — здесь важны лишь фантазия и желание создать прекрасное, а с техникой аккуратно поможет мастер. Чтобы вы могли унести картину домой, следующим этапом станет перенос рисунка на лист бумаги или ткань. После полного высыхания, обычно не позже следующего дня, работу можно забрать из студии.

Эстетика, замедление, атмосфера

Погружение в колорит последующих часов начнётся уже на подходе к художественной галерее. Мы находимся в Султанахмете — это старая часть Стамбула в окружении мечетей, вод Мраморного моря, Босфора, Золотого Рога и аутентичных улочек. На мастер-классе вас угостят кофе по-турецки и расскажут подробнее об эбру и материалах, после чего можно приступать к творчеству (под бережным присмотром мастера). Если вас настолько увлечёт процесс, что захочется продолжения, наши преподаватели с радостью поддержат занятия дистанционно (в Zoom). Для гостей это не только знакомство с новым видом искусства, но и медитация, плод которой — картина с завораживающими узорами.

Организационные детали