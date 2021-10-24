«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру

Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся

5
2 отзыва
Попробовать Эбру в нашей галерее в старом центре Стамбула — всё равно что прикоснуться к культуре Османской империи.

Медитативное вождение кистью по водной глади, звучное эхо муэдзина из близлежащей мечети, густой аромат турецкого кофе в студии.

А ещё — акт творчества, через который вы познаете не только новый вид искусства, но и себя.
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству Эбру

Что вас ожидает

Техника и важные детали

Эбру, или «мрамирование» — это способ получения неповторимых разводов, подобных природному рисунку на мраморе. Узоры вы будете наносить на поверхность водного раствора особой вязкости с помощью кисти и специальных игл — здесь важны лишь фантазия и желание создать прекрасное, а с техникой аккуратно поможет мастер. Чтобы вы могли унести картину домой, следующим этапом станет перенос рисунка на лист бумаги или ткань. После полного высыхания, обычно не позже следующего дня, работу можно забрать из студии.

Эстетика, замедление, атмосфера

Погружение в колорит последующих часов начнётся уже на подходе к художественной галерее. Мы находимся в Султанахмете — это старая часть Стамбула в окружении мечетей, вод Мраморного моря, Босфора, Золотого Рога и аутентичных улочек. На мастер-классе вас угостят кофе по-турецки и расскажут подробнее об Эбру и материалах, после чего можно приступать к творчеству (под бережным присмотром мастера). Если вас настолько увлечёт процесс, что захочется продолжения, наши преподаватели с радостью поддержат занятия дистанционно (в Zoom). Для гостей это не только знакомство с новым видом искусства, но и медитация, плод которой — картина с завораживающими узорами.

Организационные детали

  • Все инструменты и материалы входят в стоимость занятия
  • Наши преподаватели — профессиональные турецкие мастера Эбру с большим опытом наставничества
  • Мастер-классы проводятся в любой день, кроме крупных религиозных или государственных праздников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Nurdogan
Nurdogan
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!
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2 настоящих отзыва от туристов

Т
24 окт 2021
Прекрасный мастер-класс! Я опаздывала на 30 минут, меня дождались, тепло встретили и провели мастер-класс по полной программе, без каких-либо сокращений! Очень профессиональные, приветливые и душевные люди: Нурдоган, владелец галереи, и Фикрет, мастер Эбру.
Перед началом класса - подробная инструкция, сначала мастер показывает, затем сам выполняешь. Где необходимо Фикрет очень тактично поправляет и подсказывает.
Сделали перерыв, напоили меня чаем. Поговорили о живописи, об интересах и увлечениях.
Я прекрасно провела время в кругу людей, которые занимаются любимым делом. Получила заряд душевной энергии.
С
20 окт 2021
Прекрасное содержание, великолепные люди, профессионалы своего дела.

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