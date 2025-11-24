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«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру

Погрузитесь в атмосферу старого Стамбула на мастер-классе эбру. Создайте уникальные узоры под руководством опытных мастеров и насладитесь турецким кофе
Участники мастер-класса по эбру в Стамбуле смогут не только познакомиться с древним турецким искусством, но и насладиться атмосферой старого города.

Под руководством опытного мастера, каждый создаст уникальные узоры на водной поверхности, которые затем перенесет на бумагу или ткань.

Вдохновляющая обстановка Султанахмета, турецкий кофе и медитативный процесс помогут раскрыть творческий потенциал и обрести внутреннюю гармонию
5
16 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальная техника эбру
  • ☕ Ароматный турецкий кофе
  • 🏛 Исторический центр Стамбула
  • 🖌 Профессиональные мастера
  • 🧘 Медитативный процесс
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру

Что можно увидеть

  • Султанахмет

Описание мастер-класса

Техника и важные детали

Эбру, или «мрамирование» — это способ получения неповторимых разводов, подобных природному рисунку на мраморе. Узоры вы будете наносить на поверхность водного раствора особой вязкости с помощью кисти и специальных игл — здесь важны лишь фантазия и желание создать прекрасное, а с техникой аккуратно поможет мастер. Чтобы вы могли унести картину домой, следующим этапом станет перенос рисунка на лист бумаги или ткань. После полного высыхания, обычно не позже следующего дня, работу можно забрать из студии.

Эстетика, замедление, атмосфера

Погружение в колорит последующих часов начнётся уже на подходе к художественной галерее. Мы находимся в Султанахмете — это старая часть Стамбула в окружении мечетей, вод Мраморного моря, Босфора, Золотого Рога и аутентичных улочек. На мастер-классе вас угостят кофе по-турецки и расскажут подробнее об эбру и материалах, после чего можно приступать к творчеству (под бережным присмотром мастера). Если вас настолько увлечёт процесс, что захочется продолжения, наши преподаватели с радостью поддержат занятия дистанционно (в Zoom). Для гостей это не только знакомство с новым видом искусства, но и медитация, плод которой — картина с завораживающими узорами.

Организационные детали

  • Все инструменты и материалы входят в стоимость занятия
  • Наши преподаватели — профессиональные турецкие мастера эбру с большим опытом наставничества
  • Мастер-классы проводятся в любой день, кроме крупных религиозных или государственных праздников

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурдоган
Нурдоган — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 127 туристов
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
О
На мастер классе нам показали основные приемы и технику рисования на воде. Довольно медитативно!
Мы были только вдвоем, поэтому было очень много времени поэкспериментировать и попробовать разные варианты без страха сделать что-то не так.
Так же нам любезно высушили наши работы, чтобы мы сразу унесли их с собой, было очень приятно.
На мастер классе нам показали основные приемы и технику рисования на воде. Довольно медитативно!
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И
Интересный творческий опыт в тёплой и душевной атмосфере. Всей семье понравилось.
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Юлия
Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета мы сделали сами настоящие картины - себе на память и в подарок близким. Очень душевная, теплая атмосфера в мастерской настроили на полную творческую отдачу. Спасибо!
Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета
Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета
Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета
Уникальный опыт и знакомство с настоящим мастером, рекомендуем от всей души. Под чутким руководством художника Фикрета
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S
Великолепный мастер-класс! Во-первых, само искусство очень красивое и необычное) Во-вторых, оранизация чудесна. Нурдоган встретил нас как родных, рассказал об истории эбру, представил нам Учителя, который показал нам основные техники. Учитель все очень понятно объяснял, поправлял при необходимости, а в конце дал время для реализации собственных задумок! А еще подарил нам свои работы эбру.

В комментарии прикрепляю работу Учителя.
Великолепный мастер-класс! Во-первых, само искусство очень красивое и необычное) Во-вторых, оранизация чудесна. Нурдоган встретил нас как
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И
Хотел поблагодарить за увлекательный мастер класс. Фикрет отличный учитель, все было понятно и четко. Отвечал на все вопросы, помогла когда надо поправлял ошибки. Два часа занятия пролетели на одном дыхании.
Рекомендую!
Хотел поблагодарить за увлекательный мастер класс. Фикрет отличный учитель, все было понятно и четко. Отвечал на
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Е
Нам с сыном очень понравилось!
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