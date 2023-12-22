Увидеть разные грани города и получить о нём реалистичное представление
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Описание
Что вас ожидает
Город на Босфоре может предстать в образе изящной красавицы, а может и испугать, как сказочное чудовище. Мы поговорим о причинах таких сильных контрастов. Вы услышите рассказы о древнем Стамбуле, о его бывших и нынешних обитателях, героях и злодеях.
Полюбуетесь величественными османскими особняками, бирюзовой гладью Босфора, изумрудными городскими холмами, перспективой мостов и небоскрёбов. И увидите, как близка здесь граница между богатством и нищетой, красотой и уродством.
Вы узнаете, как жили родовитые султанши и бедные наложницы, как подняться с самого дна — до сверкающей короны. Кроме того, будут истории о проклятии евнухов, жестокой участи османских принцев, предательстве и коварстве, преданности и любви.
Сказки не зря оживают в этом месте — и не зря здесь пишутся новые.
У Стамбула много имён. И, возможно, вы дадите ему ещё одно.
Организационные детали
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
- Будет несколько коротких поездок на городском транспорте. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро. Примерно 100 лир ($3,5) на человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе остановки трамвая «Фындыклы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.