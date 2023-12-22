Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Увидеть разные грани города и получить о нём реалистичное представление

«Город души», «магнит человечества», «око Востока», «семихолмный господин», а ещё «жестокий Стамбул», «ломающий судьбы». У Стамбула много имён — и множество лиц. На прогулке по районам Бебек, Бешикташ и Арнавуткёй мы покажем город реальных контрастов. Вы увидите, как лоск и красота элитных кварталов соседствуют с бедностью трущоб. И услышите очень разные истории из его жизни.
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Стамбул - красавица и чудовище: романтика и трущобы города на Босфоре
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Город на Босфоре может предстать в образе изящной красавицы, а может и испугать, как сказочное чудовище. Мы поговорим о причинах таких сильных контрастов. Вы услышите рассказы о древнем Стамбуле, о его бывших и нынешних обитателях, героях и злодеях.

Полюбуетесь величественными османскими особняками, бирюзовой гладью Босфора, изумрудными городскими холмами, перспективой мостов и небоскрёбов. И увидите, как близка здесь граница между богатством и нищетой, красотой и уродством.

Вы узнаете, как жили родовитые султанши и бедные наложницы, как подняться с самого дна — до сверкающей короны. Кроме того, будут истории о проклятии евнухов, жестокой участи османских принцев, предательстве и коварстве, преданности и любви.

Сказки не зря оживают в этом месте — и не зря здесь пишутся новые.

У Стамбула много имён. И, возможно, вы дадите ему ещё одно.

Организационные детали

  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
  • Будет несколько коротких поездок на городском транспорте. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро. Примерно 100 лир ($3,5) на человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе остановки трамвая «Фындыклы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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