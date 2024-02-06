Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов

5
3 отзыва
Я раскрою вам не только историю, но и душу города через его многогранность! А ещё — покажу главные достопримечательности, без которых Стамбул — не Стамбул. Вы побываете в «пульсирующем сердце» города — на улице Истикляль. Поднимитесь на Галатскую башню и узнаете, как она связана с авиацией. Почувствуете атмосферу прошлого на улице банков и, конечно же, прокатитесь по Босфору.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Ближайшие даты:
11
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Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт не просто экскурсия, а увлекательное погружение в мозаичный мир Стамбула. Я стремлюсь не просто раскрыть факты, но и подарить вам эмоции, чтобы вы почувствовали: Стамбул — настоящая живая история. Вдохновляйтесь с каждым шагом, ведь в этом удивительном путешествии каждый уголок города — это новая глава его захватывающего рассказа! Итак, в программе:

Круиз по Босфору. Начнём день с прекрасной водной прогулки. За полтора часа мы осмотрим с воды дворец Долмабахче, Чираган-сарай и величественную мечеть Михримах-султан. Пройдём мимо крепостей Румелихисар и Анадолхисар, изучим старинные виллы, окутанные легендами.

Площадь Таксим. Откроем для себя европейскую часть города контрастов. Вы увидите монумент «Республика», символизирующий основание современной Турции, узнаете любопытные подробности об Ататюрке, его жизни и событиях Первой мировой войны.

Улица Истикляль. Место, где жизнь всегда кипит. Я покажу вам самые значимые постройки и расскажу об историческом значении улицы и революционных изменениях, которые она пережила.

Галатская башня. Символ Стамбула с богатой историей. Построенная в 1348 году, она служила разным целям: наблюдение, тюрьма, хранение припасов. Вы поднимитесь наверх и узнаете, какой вклад она «внесла» в развитие авиации.

Улица банков. В районе Галата есть исторический квартал, пронизанный атмосферой прошлого. Столетия назад здесь теснились банки и финансовые учреждения. Мы прогуляемся по улице и окунёмся в разнообразие архитектурных стилей — от османского влияния до неоклассики.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на круиз по Босфору — 150 лир/чел. и подъём на Галатскую башню (по желанию) — 650 лир, для детей до 5 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
6 фев 2024
Ислам очень приветливый и дружелюбный гид. Экскурсия проходила максимально естественно — как будто мы гуляем с другом, который очень много знает о Стамбуле. Были уместные паузы — перерывы на чай и кофе как раз тогда, когда силы заканчивались. Сам маршрут классно продуман — и прокатились на паромчике, и на подземном фуникулере, и пешком прогулялись. Еще Ислам сделал нам несколько удачных фото и видео, это было очень приятно! Буду всем рекомендовать Ислама!
Ислам очень приветливый и дружелюбный гид. Экскурсия проходила максимально естественно — как будто мы гуляем с
Ольга
6 фев 2024
Если бы меня попросили описать эту экскурсию одним словом то это было бы слово ВОСТОРГ!
Бесконечная благодарность Исламу за впечатления от города и мест, историю и дух которых он так виртуозно передал за несколько часов!
Прошло уже несколько дней, а впечатления все также же свежи! Обожаю профессионалов искренне увлеченных своим делом, Ислам как раз один из них.
Еще раз, огромное спасибо за то удовольствие, что мы получили от экскурсии, от души рекомендовала бы всем-всем кто еще раздумывает:-)
Наталья
3 фев 2024
Экскурсия очень понравилась! Круто, что она состоит из двух частей: паром и пешая прогулка. Ислам выбрал причал, где ходят новые комфортные паромы. Мы слушали рассказы про историю Стамбула, пили чай и кофе, кормили чаек и наслаждались видами.
Гид Ислам знает очень много, можно слушать бесконечно и про старые времена города, и про нынешний современный Стамбул. Мы были на площади Таксим, улице Истикляль, пили турецкий кофе в Цветочном пассаже. Программа очень насыщенная и включает множество локаций. Ислам отлично говорит по-русски.

Рекомендую эту экскурсию, когда будете в Стамбуле!
Экскурсия очень понравилась! Круто, что она состоит из двух частей: паром и пешая прогулка. Ислам выбралЭкскурсия очень понравилась! Круто, что она состоит из двух частей: паром и пешая прогулка. Ислам выбралЭкскурсия очень понравилась! Круто, что она состоит из двух частей: паром и пешая прогулка. Ислам выбралЭкскурсия очень понравилась! Круто, что она состоит из двух частей: паром и пешая прогулка. Ислам выбрал

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