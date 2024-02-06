Я раскрою вам не только историю, но и душу города через его многогранность! А ещё — покажу главные достопримечательности, без которых Стамбул — не Стамбул. Вы побываете в «пульсирующем сердце» города — на улице Истикляль. Поднимитесь на Галатскую башню и узнаете, как она связана с авиацией. Почувствуете атмосферу прошлого на улице банков и, конечно же, прокатитесь по Босфору.

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт не просто экскурсия, а увлекательное погружение в мозаичный мир Стамбула. Я стремлюсь не просто раскрыть факты, но и подарить вам эмоции, чтобы вы почувствовали: Стамбул — настоящая живая история. Вдохновляйтесь с каждым шагом, ведь в этом удивительном путешествии каждый уголок города — это новая глава его захватывающего рассказа! Итак, в программе:

Круиз по Босфору. Начнём день с прекрасной водной прогулки. За полтора часа мы осмотрим с воды дворец Долмабахче, Чираган-сарай и величественную мечеть Михримах-султан. Пройдём мимо крепостей Румелихисар и Анадолхисар, изучим старинные виллы, окутанные легендами.

Площадь Таксим. Откроем для себя европейскую часть города контрастов. Вы увидите монумент «Республика», символизирующий основание современной Турции, узнаете любопытные подробности об Ататюрке, его жизни и событиях Первой мировой войны.

Улица Истикляль. Место, где жизнь всегда кипит. Я покажу вам самые значимые постройки и расскажу об историческом значении улицы и революционных изменениях, которые она пережила.

Галатская башня. Символ Стамбула с богатой историей. Построенная в 1348 году, она служила разным целям: наблюдение, тюрьма, хранение припасов. Вы поднимитесь наверх и узнаете, какой вклад она «внесла» в развитие авиации.

Улица банков. В районе Галата есть исторический квартал, пронизанный атмосферой прошлого. Столетия назад здесь теснились банки и финансовые учреждения. Мы прогуляемся по улице и окунёмся в разнообразие архитектурных стилей — от османского влияния до неоклассики.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты на круиз по Босфору — 150 лир/чел. и подъём на Галатскую башню (по желанию) — 650 лир, для детей до 5 лет бесплатно.