Шопинг-тур на ато по Стамбулу

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Ответы на вопросы
Торговая жизнь является важной составляющей Стамбула.

Если вы планируете посвятить день покупкам в лучших торговых местах города, то этот шопинг-тур идеально подходит для вас! Вам не только помогут выбрать подходящие локации, но и обеспечат комфортный трансфер, а также заботливое сопровождение гида.
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Шопинг-тур на ато по Стамбулу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Торговые центры
  • Рынки
  • Базары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательный шоппинг-тур Наша уникальная программа ставит в приоритет интересы гостя. У нас нет договоренностей с магазинами и цен для туристов. Гостям покажут торговые центры и пункты реализации для местного населения. Сопровождающий Вас переводчик не только поможет найти лучшие места для шопинга и переведет информацию, но и поторгуется для оптимизации цен.
Торговля —тоже часть восточной культуры. Вы окунетесь в этот увлекательный и колоритный мир базаров, сможете весело торговаться и быть желанным гостем в каждой лавочке, где вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями. Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием! С нами удобно, надежно и безопасно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансфер в обе стороны и по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы в ходе шоппинга
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Исходя из пожеланий гостя необходимо обговорить заранее локации для посещения
  • Рынки и торговые центры Стамбула
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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Шопинг

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