Торговая жизнь является важной составляющей Стамбула.
Если вы планируете посвятить день покупкам в лучших торговых местах города, то этот шопинг-тур идеально подходит для вас! Вам не только помогут выбрать подходящие локации, но и обеспечат комфортный трансфер, а также заботливое сопровождение гида.
Если вы планируете посвятить день покупкам в лучших торговых местах города, то этот шопинг-тур идеально подходит для вас! Вам не только помогут выбрать подходящие локации, но и обеспечат комфортный трансфер, а также заботливое сопровождение гида.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Торговые центры
- Рынки
- Базары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательный шоппинг-тур Наша уникальная программа ставит в приоритет интересы гостя. У нас нет договоренностей с магазинами и цен для туристов. Гостям покажут торговые центры и пункты реализации для местного населения. Сопровождающий Вас переводчик не только поможет найти лучшие места для шопинга и переведет информацию, но и поторгуется для оптимизации цен.
Торговля —тоже часть восточной культуры. Вы окунетесь в этот увлекательный и колоритный мир базаров, сможете весело торговаться и быть желанным гостем в каждой лавочке, где вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями. Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием! С нами удобно, надежно и безопасно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер в обе стороны и по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы в ходе шоппинга
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Исходя из пожеланий гостя необходимо обговорить заранее локации для посещения
- Рынки и торговые центры Стамбула
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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