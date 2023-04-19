Увлекательный шоппинг-тур Наша уникальная программа ставит в приоритет интересы гостя. У нас нет договоренностей с магазинами и цен для туристов. Гостям покажут торговые центры и пункты реализации для местного населения. Сопровождающий Вас переводчик не только поможет найти лучшие места для шопинга и переведет информацию, но и поторгуется для оптимизации цен.

Торговля —тоже часть восточной культуры. Вы окунетесь в этот увлекательный и колоритный мир базаров, сможете весело торговаться и быть желанным гостем в каждой лавочке, где вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями. Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием! С нами удобно, надежно и безопасно!