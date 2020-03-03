9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Задолго до прилета в Стамбул Кристина проработала весь маршрут по нашим пожеланиям, прислала информацию, мы согласовали все детали до мелочей. Кристина - настоящее сокровище, кладезь полезной информации и лайфхаков про "недорого и хорошо одновременно", показала где можно приобрести вещи в соответствии с нашими запросами. Или как, например, мы ходили немного по району Истикляль, Кристина отметила несколько вкусных и недорогих ресторанчиков, поднимались на последние этажи на террасы, чтобы посмотреть вид на бухту, на Галатскую башню, заходили в различные отели, и Кристина рассказывала очень интересные истории жизни, говорили о многом, разном. Ответила на все наши вопросы и посоветовала дальнейший маршрут. Весь день пролетел быстро, успели решить все свои проблемы. Очень благодарны Кристине. Рекомендуем всем, кто готов с пользой провести время только Кристину. Интересно! Легко! Ещё раз большое спасибо!