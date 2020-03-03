9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Натренировать умение торговаться и научиться ориентироваться в местном изобилии

Камилла
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Камилла – ваш гид
В компании профессионала моды, живущего в Стамбуле уже много лет и знающего все правильные места, вас ждёт грандиозный шоппинг! Кристина научит ориентироваться в местном изобилии и превратит поход по магазинам в запоминающееся путешествие и познавательную прогулку.

Без перевеса в чемодане на родину вы точно не вернетесь.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Шоппинг с редактором глянцевого журнала
Шоппинг с редактором глянцевого журнала

Стамбул – Мекка для шопоголиков и просто любителей побаловать себя. Сам по себе шопинг является отличным средством борьбы со стрессом, а выгодная желанная покупка с вашим личным шопинг-гидом, прекрасно владеющим турецким языком, станет приятным бонусом и доставит массу позитивных эмоций.

Программа

Мы составим маршрут исходя из ваших индивидуальных пожеланий.

  • Вы одержимы восточной культурой и хотите побывать в сокровищницах специй и ароматов, чая и кофе, сладостей и украшений, ковров и тканей, посуды из латуни и меди, платков и амулетов? Тогда мы отправимся на знаменитые базары, известные во всем мире. Мы обязательно натренируем ваше умение торговаться, ведь известно, что у турецкого народа это излюбленное дело!
  • Вы – ценитель мировых брендов класса люкс? Мы пойдем в самые роскошные торговые центры, где расположены моно- и мультибрендовые бутики известных французских и итальянских марок, а так же посетим главные фэшн-улицы Стамбула. Вместе мы оценим изысканные творения турецких дизайнеров.
  • Вы мечтаете об идеальной шубе или дублёнке? Вас ждёт погружение в мир роскошных меховых и кожаных изделий на любой вкус: невероятный дизайн и диковинные цвета, болеро, практичные шубы средней и макси длины, стриженный мех и гладкие «плюшевые модели», разнофактурные шубы, кожаные изделия от верхней одежды до аксессуаров, уникальные экзотические вещи из крокодила и питона.
  • Вы просто хотите побаловать себя и глаз, найти определенные магазины, поменять стиль, купить подарки себе и любимым – я и в этом вам помогу!

Добро пожаловать в мир моды и разнообразия Стамбула!

Организационные детали

  • В зависимости от маршрута перемещаться по городу мы можем на такси или метро. Стамбул в час пик хуже Москвы!
  • Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии.
  • При желании вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату (уточняйте у гида).
Шоппинг с редактором глянцевого журнала
Шоппинг с редактором глянцевого журнала
Шоппинг с редактором глянцевого журнала
Шоппинг с редактором глянцевого журнала
Шоппинг с редактором глянцевого журнала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Камилла прекрасный гид, знаток своего дела и легкий в общении человек. За пять часов показала нам все магазины по запросу жены и помогла сделать прекрасные покупки. Еще до нашей поездки в Стамбул узнала все наши пожелания и подобрала в соответствии с ними магазины практически в шаговой доступности друг от друга. Умеет быстро переориентироваться под заказчика (если Вы захотели найти что-то, чего не обговаривали заранее). Лично мне она очень съэкономила бюджет и несколько выходных дней, которые были бы потрачены на аналогичные покупки в Москве)) Всем рекомендую.
10 февраля 2020
Уважаемая Кристина, почти год меня мучила совесть, что никак не напишу слова благодарности за чудесную экскурсию! ОГРОМНОЕ спасибо от нашей семьи! Мы все остались в восторге от экскурсии - интересно, познавательно, не избито! Вы прекрасно чувствуете людей, очень деликатно и мягко общаетесь, с любовью рассказывали и про город - чувствовались привязанность и уважение к Стамбулу. Искренне желаем Вам успехов и всего самого наилучшего! Вы, правда, очень классный гид!!! СПАСИБО! Если удастся ещё раз попасть в Стамбул непременно обратимся к Вам 😇
19 августа 2019
Кристина, спасибо Вам за отличный шопинг, за пунктуальность, за непринуждённую дружескую беседу, за открытость души, за внимательность, за отзывчивость и за помощь!!! Вы настоящее сокровище для людей с языковым барьером и специалист своего дела!!! Рекомендую всем, кто готов с пользой провести время в Стамбуле. А бонусом будет Вам, удовольствие от покупок, самые лучшие и позитивные эмоции от общения с открытой, милой, лёгкой и улыбчивой девушкой Кристиной!!!
22 мая 2019
Экскурсия понравилась. Данное направление необходимо людям, желающим сделать дорогую и качественную покупку при предоставляемом огромном выборе товара. Экскурсовод понравился. Кристи владеет необходимой информацией, компетентна и благожелательна.
13 мая 2019
Очень классная экскурсия для тех, кому интересен необычный Стамбул, с не самыми туристическими местами и с интересными историями из прошлого и настоящего города. Очень рекомендую Кристи как гида, экскурсия прошла на одном дыхании.
21 октября 2018
Кристина настоящий специалист своего дела! Заранее подробно расспросила об интересующих товарах, бюджете и подобрала интересующий маршрут, дала рекомендации, а также содержательно ответила на возникающие вопросы. В процессе шоппинга рассказала много интересных фактов о городе. Я очень довольна покупками и проведенным временем! Спасибо, Кристина за профессионализм, внимательность и отзывчивость!)
20 июля 2018
Большое спасибо Кристине!
В Турции наша семья была первый раз. Кристина помогла решить все возникшие у нас вопросы-как пользоваться общественным транспортом, где вкусно и недорого можно поесть , помогла одеться в соответствии с нашими вкусами и запросами. Очень приятный и легкий в общении человек. Еще раз большое спасибо. Однозначно будем рекомендовать ее нашим друзьям и знакомым.
22 июня 2018
Задолго до прилета в Стамбул Кристина проработала весь маршрут по нашим пожеланиям, прислала информацию, мы согласовали все детали до мелочей. Кристина - настоящее сокровище, кладезь полезной информации и лайфхаков про "недорого и хорошо одновременно", показала где можно приобрести вещи в соответствии с нашими запросами. Или как, например, мы ходили немного по району Истикляль, Кристина отметила несколько вкусных и недорогих ресторанчиков, поднимались на последние этажи на террасы, чтобы посмотреть вид на бухту, на Галатскую башню, заходили в различные отели, и Кристина рассказывала очень интересные истории жизни, говорили о многом, разном. Ответила на все наши вопросы и посоветовала дальнейший маршрут. Весь день пролетел быстро, успели решить все свои проблемы. Очень благодарны Кристине. Рекомендуем всем, кто готов с пользой провести время только Кристину. Интересно! Легко! Ещё раз большое спасибо!
19 декабря 2017
В Стамбул прилетели с мужем первый раз, воспользовались экскурсией шоппинг с редактором глянцевого журнала. По прилету встретились с Кристиной , очень приятной и самое главное пунктуальной девушкой . Она рассказала и показала где можно приобрести вещи в соответствии с нашими запросами, торговалась с продавцами , посоветовала куда можно съездить ещё , расписала маршрут , языком Кристина владеет в совершенстве , это нам очень помогало , помимо шопинга Мы узнали немного и о самой стране . Очень отзывчивая, весёлая , профессионал своего дела , время пролетело незаметно. Мы остались очень довольны ! И всем кто хочет пошопиться в Стамбуле только к Кристине !!! 16.12.2017

Камилла проводит ещё 5 экскурсий

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