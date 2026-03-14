9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ожидает неповторимый шопинг в Стамбуле в сопровождении Кристины, опытного редактора глянцевого журнала и знатока местной моды.
Под её чутким руководством вы посетите как знаменитые базары, так и роскошные торговые центры,
Под её чутким руководством вы посетите как знаменитые базары, так и роскошные торговые центры,
7 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Индивидуальный маршрут
- 💬 Личный шопинг-гид
- 🌟 Посещение знаменитых базаров
- 👜 Роскошные торговые центры
- 🧥 Огромный выбор меховых изделий
- 🎁 Помощь в выборе подарков
- 🚖 Удобные способы передвижения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Шопинг в Стамбуле актуален круглый год благодаря большому количеству крытых торговых центров и базаров. Независимо от сезона, всегда можно найти что-то уникальное и выгодное.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Базары
- Торговые центры
- Фэшн-улицы
Описание экскурсии
Сначала мы вместе составим маршрут, исходя из ваших пожеланий.
Вы одержимы восточной культурой?
- Отправимся на знаменитые базары — сокровищницы чая и кофе, специй, украшений, ковров и тканей, посуды и платков — и не только
- Заодно потренируем ваше умение торговаться, ведь известно, что у турецкого народа это излюбленное дело!
Вы — ценитель мировых брендов класса люкс?
- Заглянем в самые роскошные торговые центры, где расположены моно- и мультибрендовые бутики известных французских и итальянских марок
- И посетим главные фэшн-улицы Стамбула, где оценим изысканные творения турецких дизайнеров
Мечтаете об идеальной шубе или дублёнке?
Погрузимся в мир роскошных меховых и кожаных изделий на любой вкус: невероятный дизайн и диковинные цвета, стриженный мех и гладкие «плюшевые модели», кожаные изделия, уникальные экзотические вещи. . И многое другое!
Ничего из этого?
Даже если вы просто хотите побаловать себя, найти определённые магазины, поменять стиль, купить подарки себе и любимым — я и в этом вам помогу!
Организационные детали
- В зависимости от маршрута перемещаться по городу мы можем на такси или метро, транспортные расходы в стоимость не входят
- При желании вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату (уточняйте в переписке)
- Оплата на месте гиду может быть в лирах по курсу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
нам очень повезло с Кристиной. Первый раз в Стамбуле и мы получили невероятно ценный, интересный и любящий рассказ о городе. Кристина прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Теперь мы в Стамбуле как дома - знаем местечки где можно красиво погулять, вкусно поесть и найти оригинальные подарки. Рекомендуем!
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Спасибо за отличный шопинг.
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Ю
Спасибо Кристи за плодотворно проведенное время. За столь малое время мы купили почти всё из желаемого списка, а это важно, когда у тебя ограничено время (путешествовали на круизном лайнере), ты
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Я провела чудесные три часа с гидом Кристи, это была очень содержательная вводная по основам шопинга в Стамбуле для такого новичка как я. По части шопинга, Стамбул - бездонный короб
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мы приехали в Стамбул спустя 2,5 года после первой встречи с Кристи и снова встретились с ней. Только по другому маршруту пошли. И еще приедем. И снова встретимся. И снова
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Л
Задолго до прилета в Стамбул Кристина проработала весь маршрут по нашим пожеланиям, прислала информацию, мы согласовали все детали до мелочей. Кристина - настоящее сокровище, кладезь полезной информации и лайфхаков про
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