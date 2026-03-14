9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле

Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Вас ожидает неповторимый шопинг в Стамбуле в сопровождении Кристины, опытного редактора глянцевого журнала и знатока местной моды.

Под её чутким руководством вы посетите как знаменитые базары, так и роскошные торговые центры,
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где каждый найдет что-то по душе: от экзотических специй до шикарных шуб и дизайнерских украшений.

Кристина поможет вам ориентироваться в многообразии местных товаров, научит торговаться и выбирать лучшее.

Экскурсия адаптируется под ваши пожелания, будь то поиск уникальных местных изделий или мировых брендов.

Приготовьтесь к тому, что ваш чемодан значительно пополнится после этого приключения, ведь Стамбул славится своими шопинг-возможностями, а с личным гидом вы сможете в полной мере насладиться этим опытом

4.9
29 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Индивидуальный маршрут
  • 💬 Личный шопинг-гид
  • 🌟 Посещение знаменитых базаров
  • 👜 Роскошные торговые центры
  • 🧥 Огромный выбор меховых изделий
  • 🎁 Помощь в выборе подарков
  • 🚖 Удобные способы передвижения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Шопинг в Стамбуле актуален круглый год благодаря большому количеству крытых торговых центров и базаров. Независимо от сезона, всегда можно найти что-то уникальное и выгодное.
Сейчас август — это идеальное время.
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле

Что можно увидеть

  • Базары
  • Торговые центры
  • Фэшн-улицы

Описание экскурсии

Сначала мы вместе составим маршрут, исходя из ваших пожеланий.

Вы одержимы восточной культурой?

  • Отправимся на знаменитые базары — сокровищницы чая и кофе, специй, украшений, ковров и тканей, посуды и платков — и не только
  • Заодно потренируем ваше умение торговаться, ведь известно, что у турецкого народа это излюбленное дело!

Вы — ценитель мировых брендов класса люкс?

  • Заглянем в самые роскошные торговые центры, где расположены моно- и мультибрендовые бутики известных французских и итальянских марок
  • И посетим главные фэшн-улицы Стамбула, где оценим изысканные творения турецких дизайнеров

Мечтаете об идеальной шубе или дублёнке?

Погрузимся в мир роскошных меховых и кожаных изделий на любой вкус: невероятный дизайн и диковинные цвета, стриженный мех и гладкие «плюшевые модели», кожаные изделия, уникальные экзотические вещи. . И многое другое!

Ничего из этого?

Даже если вы просто хотите побаловать себя, найти определённые магазины, поменять стиль, купить подарки себе и любимым — я и в этом вам помогу!

Организационные детали

  • В зависимости от маршрута перемещаться по городу мы можем на такси или метро, транспортные расходы в стоимость не входят
  • При желании вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату (уточняйте в переписке)
  • Оплата на месте гиду может быть в лирах по курсу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным
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и с пользой провести свое путешествие. Я 10 лет живу в загадочном городе на берегу Босфора, который не перестает удивлять, восхищать и открывать себя с новых сторон изо дня в день. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях — он такой, каким его видят местные. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать — Стамбул. Вместе со мной каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда… в сердце!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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Е
нам очень повезло с Кристиной. Первый раз в Стамбуле и мы получили невероятно ценный, интересный и любящий рассказ о городе. Кристина прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Теперь мы в Стамбуле как дома - знаем местечки где можно красиво погулять, вкусно поесть и найти оригинальные подарки. Рекомендуем!
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Шепелявцев
Спасибо за отличный шопинг.
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Ю
Спасибо Кристи за плодотворно проведенное время. За столь малое время мы купили почти всё из желаемого списка, а это важно, когда у тебя ограничено время (путешествовали на круизном лайнере), ты
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в незнакомом городе и впервые в стране, а список хотелок большой и хотелось бы без обмана.
Совет-изучите местные товары, то, что обычно привозят из Турции (чай, кофе, витамины, вет лекарства, текстиль), то что не купить в вашей стране (парфюм), посмотрите примерные цены, обменяйте на лиры. Список покупок заранее направьте Кристи, она продумает рациональный маршрут, что сэкономит ваше время. Также спасибо ей за интересные факты о городе.
На заметку туристам: турецкие чашечки можно купить комплектом 6 шт. в местном продуктовом за 150 лир, а турецкое вино купить сложно, тк дорогая лицензия на алкоголь и в продаже только сухие вина, найти полусладкое крайне сложно.

Спасибо Кристи за плодотворно проведенное время. За столь малое время мы купили почти всё из желаемого
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Елена
Я провела чудесные три часа с гидом Кристи, это была очень содержательная вводная по основам шопинга в Стамбуле для такого новичка как я. По части шопинга, Стамбул - бездонный короб
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всяческих чудес, в чем Кристи искренне рада помочь разобраться. Мой запрос был весьма поверхностный и лишен какой-либо конкретики, но Кристи - мастер своего дела, интуитивно подобрала для меня все то, что сделало нашу экскурсию такой прекрасной и информативной. Сделанные в тот день покупки радуют и добавляют приятное послевкусие всему путешествию в Стамбул. А рекомендации намечают цели на будущее. Спасибо, Кристи! В качестве a piece of advice тем, кому это интересно - задавайте Кристи вопросы и не стесняйтесь привлечь ее в самом начале вашего путешествия в Стамбул. Кристи одиннадцать лет живёт в Стамбуле, говорит на турецком, обладает опытом жизни в этом непростом городе, чутьем на людей и тонким эстетическим вкусом, мне все это очень понравилось в общении с ней.

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Елена
мы приехали в Стамбул спустя 2,5 года после первой встречи с Кристи и снова встретились с ней. Только по другому маршруту пошли. И еще приедем. И снова встретимся. И снова
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пойдем. Если вам важен город как живой собеседник и если вам нужен быстрый понятный шопинг, и если внезапно захочется очень вкусно (и чтоб не очень дешево, потому что дешево -это на каждом углу) поесть, или на яхте по ночному Босфору - все это расскажет и организует прекрасная Кристи. Мы прилетали в Стамбул на корпоратив и очень украсила нам программу именно помощь Кристины. Жаль,первый день из 3-х пропустили. Надо было прямо из аэропорта - с ней встречаться. Чтобы не терять ни времени, ни денег на безликие массовые и групповые туристические предложения

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Л
Задолго до прилета в Стамбул Кристина проработала весь маршрут по нашим пожеланиям, прислала информацию, мы согласовали все детали до мелочей. Кристина - настоящее сокровище, кладезь полезной информации и лайфхаков про
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"недорого и хорошо одновременно", показала где можно приобрести вещи в соответствии с нашими запросами. Или как, например, мы ходили немного по району Истикляль, Кристина отметила несколько вкусных и недорогих ресторанчиков, поднимались на последние этажи на террасы, чтобы посмотреть вид на бухту, на Галатскую башню, заходили в различные отели, и Кристина рассказывала очень интересные истории жизни, говорили о многом, разном. Ответила на все наши вопросы и посоветовала дальнейший маршрут. Весь день пролетел быстро, успели решить все свои проблемы. Очень благодарны Кристине. Рекомендуем всем, кто готов с пользой провести время только Кристину. Интересно! Легко! Ещё раз большое спасибо!

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