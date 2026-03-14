9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ожидает неповторимый шопинг в Стамбуле в сопровождении Кристины, опытного редактора глянцевого журнала и знатока местной моды.Под её чутким руководством вы посетите как знаменитые базары, так и роскошные торговые центры,

где каждый найдет что-то по душе: от экзотических специй до шикарных шуб и дизайнерских украшений. Кристина поможет вам ориентироваться в многообразии местных товаров, научит торговаться и выбирать лучшее. Экскурсия адаптируется под ваши пожелания, будь то поиск уникальных местных изделий или мировых брендов. Приготовьтесь к тому, что ваш чемодан значительно пополнится после этого приключения, ведь Стамбул славится своими шопинг-возможностями, а с личным гидом вы сможете в полной мере насладиться этим опытом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Шопинг в Стамбуле актуален круглый год благодаря большому количеству крытых торговых центров и базаров. Независимо от сезона, всегда можно найти что-то уникальное и выгодное.

Сейчас август — это идеальное время.