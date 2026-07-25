Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте исследуем Стамбул с необычного ракурса — гастрономического.



Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.



Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки. 5 36 отзывов

Лейла Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -45% €200 выгода €90 €110 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 36 отзывов 🇷🇺 русский 4 часа 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Есть множество способов познакомиться со Стамбулом, но мы выберем самый вкусный из них! Это не просто гастрономическая прогулка, а настоящее путешествие в мир турецкой кухни, традиций и легенд. По пути мы узнаем интересные истории о городе, его жителях и османских султанах, а каждый новый вкус станет частью знакомства со Стамбулом. Невозможно представить этот город без восточных рынков, наполненных ароматами специй, свежесваренного кофе и шумом оживлённой торговли. Говорят, кто не попробовал балык экмек — знаменитый бутерброд со скумбрией у Галатского моста, тот не был в Стамбуле! Именно с него мы и начнём наше гастрономическое приключение. Затем на пароме пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне города — в колоритном районе Кадыкёй. Здесь, вдали от туристических маршрутов, мы посетим любимый местными жителями рынок и заглянем в легендарную супную, где уже много лет готовят более десяти видов традиционных турецких супов. Конечно же, попробуем самый популярный из них. Вас ждёт знакомство с настоящей турецкой кухней: лахмаджун, бейран, мумбар, ширдан и другие блюда, которые редко встречаются в туристических ресторанах. А ещё мы продегустируем лучшую вегетарианскую турецкую шаурму, мидии, фаршированные ароматным рисом и специями, знаменитое мороженое из козьего молока, нежнейшее кюнефе из сыра и хрустящий катмер. А в завершение — чашечка настоящего турецкого кофе, которая превратит этот день в маленькую восточную сказку. Эта экскурсия — возможность увидеть настоящий Стамбул глазами местных жителей и открыть его через вкусы, ароматы и истории, которые запомнятся надолго. Важная информация: В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро

Ежедневно в 12:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Галатский мост

Босфор

Мечеть Валиде Султан

Египетский рынок Что включено Услуги русскоговорящего гида Что не входит в цену Транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях)

Еда и напитки

Прочие личные расходы Место начала и завершения? По договоренности с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 12:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.