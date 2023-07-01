Стамбул открывает свои гастрономические секреты: Индивидуальная пешая экскурсия
Давайте исследуем Стамбул с необычного ракурса — гастрономического.
Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.
Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.
Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Галатский мост
- Босфор
- Район Кадыкей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Есть множество способов познать Стамбул, а мы выберем самый вкусный из них! Мы не просто попробуем турецкие вкусности и прогуляемся по Стамбулу, но и узнаем много о кухне и достопримечательностях, услышим легенды и интересные факты из жизни османских султан.
Что вас ждетСтамбул невозможно представить без восточных рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего турецкого османского кофе.
Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд — балык экмек (рыбу в лаваше). Далее мы на пароме пересечем Босфор, чтобы исследовать более современный и шикарный район Кадыкей на азиатской стороне, где вы откроете для себя лучшие рестораны Стамбула. Мы посетим любимый местными жителями аутентичный рынок.
Вы попробуете классический искендер-кебаб в семейном ресторане со 154-летней историей по оригинальному рецепту от создателя блюда, а также самую вкусную шаурму в городе. Ее здесь подают в открытом виде! Также вы откроете для себя новые блюда турецкой традиционной кухни: келле пача, мумбар, ширдан, бейран и другие. А еще продегустируете лучший вариант вегетарианской турецкой шаурмы, мидии, фаршированные рисом и специями, самое вкусное мороженое из козьего молока, традиционный десерт из сыра «кюнефе»!
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях)
- Еда и напитки.
- В среднем, дополнительные затраты на человека составят 45 евро
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 июля 2023
Брали экскурсию в первый день по приезду! Остались очень довольны! Вела экскурсию приятная девушка Гульнар. Параллельно нашему маршруту рассказывала много исторических фактов и интересных легенд. Мы были с детьми и попросили адаптировать экскурсию под нас, чтобы дети не устали и им было тоже интересно. Гульнар с пониманием относилась ко всем нашим внеплановым остановкам, задержкам построила маршрут так, чтобы всем было комфортно. Спасибо вам огромное! Мы все в полном восторге от экскурсии!)
М
Марина
9 мая 2023
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы выпили вкуснейший кофе на Египетском рынка, отведали Балык Экмек (рыбу в лаваше) прямо на рыбном рынке, попробовали вкуснейшие турецкие супы, лепешки, кебаб, ну и конечно десерт кёнефе! Также нам рассказали интересные факты из истории, показали местный рынок и провели дегустацию турецкого вина, которое оказалось очень вкусным!!!
Ф
Фатима
22 апр 2023
Замечательная гастрономическая экскурсия! С нашим потрясающим гидом-Гульнарой мы посетили множество мест, начиная от новых заведений, заканчивая историческими. Вместе с ней впервые попробовали всем известный чизкейк Сан-Себастьян, поели вкуснейшей рыбы и креветок на рыбном рынке, мидии. Все прошло потрясающе! Всем рекомендуем к посещению.
Д
Дмитрий
30 мар 2023
Добрый день! Хочу оставить отзыв о экскурсии «Гастрономическое путешествие по Стамбулу». Гульнара открыла для нас места где практические не бывает туристов,но есть незабываемый вкус и колорит Востока, его вкус,цвет,запах. Ощущая это ты начинаешь лучше понимать,что Стамбул город в котором переплелись культура Запада и Востока. Благодарим нашего и гида и организаторов и всем рекомендуем!
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