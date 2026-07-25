Мои заказы

Гастрономический тур по секретным местам Стамбула

Стамбул открывает свои гастрономические секреты: Индивидуальная пешая экскурсия
Давайте исследуем Стамбул с необычного ракурса — гастрономического.

Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.

Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
5
36 отзывов
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула

Описание экскурсии

Есть множество способов познакомиться со Стамбулом, но мы выберем самый вкусный из них! Это не просто гастрономическая прогулка, а настоящее путешествие в мир турецкой кухни, традиций и легенд. По пути мы узнаем интересные истории о городе, его жителях и османских султанах, а каждый новый вкус станет частью знакомства со Стамбулом. Невозможно представить этот город без восточных рынков, наполненных ароматами специй, свежесваренного кофе и шумом оживлённой торговли. Говорят, кто не попробовал балык экмек — знаменитый бутерброд со скумбрией у Галатского моста, тот не был в Стамбуле! Именно с него мы и начнём наше гастрономическое приключение. Затем на пароме пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне города — в колоритном районе Кадыкёй. Здесь, вдали от туристических маршрутов, мы посетим любимый местными жителями рынок и заглянем в легендарную супную, где уже много лет готовят более десяти видов традиционных турецких супов. Конечно же, попробуем самый популярный из них. Вас ждёт знакомство с настоящей турецкой кухней: лахмаджун, бейран, мумбар, ширдан и другие блюда, которые редко встречаются в туристических ресторанах. А ещё мы продегустируем лучшую вегетарианскую турецкую шаурму, мидии, фаршированные ароматным рисом и специями, знаменитое мороженое из козьего молока, нежнейшее кюнефе из сыра и хрустящий катмер. А в завершение — чашечка настоящего турецкого кофе, которая превратит этот день в маленькую восточную сказку. Эта экскурсия — возможность увидеть настоящий Стамбул глазами местных жителей и открыть его через вкусы, ароматы и истории, которые запомнятся надолго. Важная информация: В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро

Ежедневно в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Галатский мост
  • Босфор
  • Мечеть Валиде Султан
  • Египетский рынок
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях)
  • Еда и напитки
  • Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
Н
Были на экскурсии 24 июля 2026 года. Гид Эсма максимально подробно и качественно рассказала про интересные блюда, некоторые даже удалось попробовать. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Программа тура выполнена на все сто процентов. Мы попробавали Балык Бекмек -рыба в лаваше. суп келе пача. мидии далма- мидии фаршированные рисом. и знаменитые десерты катмер- десерт. холодная бахлава и
читать дальшеуменьшить

много другое… Гуляли по красивым улочкам Стамбула и Спасибо Лейле, заходили и пробовали в красивых заведениях вкусную еду. Узнавали историю происхождения блюд И хотя нам не повезло с погодой. лил дождь. Лейла смогла так организовать, что мы не вымокли, были сыты и остались довольны туром. Рекомендуем

Вам был полезен этот отзыв?
A
Большое спасибо, нашему гиду! Было интересно и познавательно. Советую всем кто любит вкусно поесть!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы
читать дальшеуменьшить

выпили вкуснейший кофе на Египетском рынка, отведали Балык Экмек (рыбу в лаваше) прямо на рыбном рынке, попробовали вкуснейшие турецкие супы, лепешки, кебаб, ну и конечно десерт кёнефе! Также нам рассказали интересные факты из истории, показали местный рынок и провели дегустацию турецкого вина, которое оказалось очень вкусным!!!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия! Великолепный экскурсовод. Мягкий, спокойный, очень приятный голос, интересный рассказ об истории Стамбула, о его современности. Спасибо огромное, что подстраивалась под наши хотелки 😁 В местах, куда нас приводила
читать дальшеуменьшить

гид все было очень вкусно. Гастротур советую всем! Пять часов экскурсии (и даже больше) пролетели незаметно, даже дети не стали, по своему обыкновению, ныть, что им не интересно. Рыбная шаурма, классическая(но не такая,как в России), мидии, искендер-кебаб и,конечно, десерт! Очень вкусно😁

Вам был полезен этот отзыв?
I
Отличная экскурсия! Великолепный экскурсовод. Мягкий, спокойный, очень приятный голос, интересный рассказ об истории Стамбула, о его современности. Спасибо огромное, что подстраивалась под наши хотелки 😁 В местах, куда нас приводила
читать дальшеуменьшить

гид все было очень вкусно. Гастротур советую всем! Пять часов экскурсии (и даже больше) пролетели незаметно, даже дети не стали, по своему обыкновению, ныть, что им не интересно. Рыбная шаурма, классическая(но не такая,как в России), мидии, искендер-кебаб и,конечно, десерт! Очень вкусно😁

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Гастрономический тур по секретным местам Стамбула»

Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Пешая
10 часов
-
5%
197 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €262€275 за билет
Стамбул за 5 часов: главные места города с маршрутом на выбор
Пешая
5 часов
1785 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Стамбул за 5 часов: главные места города с маршрутом на выбор
Начало: Эбюссуд кадидеси, #14, Ходжа паша мах., Сиркеджи
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Завтра в 08:45
€32 за человека
Нетуристический Стамбул
Пешая
5 часов
-
20%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 14:00
15 авг в 11:00
от €200€250 за всё до 4 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Пешая
6 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Сегодня в 23:00
Завтра в 11:00
от €275 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
-45%
€200
€110 за экскурсию