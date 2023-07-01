Гастрономический тур по секретным местам Стамбула

Стамбул открывает свои гастрономические секреты: Индивидуальная пешая экскурсия

5
4 отзыва
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Давайте исследуем Стамбул с необычного ракурса — гастрономического.

Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.

Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Галатский мост
  • Босфор
  • Район Кадыкей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Есть множество способов познать Стамбул, а мы выберем самый вкусный из них! Мы не просто попробуем турецкие вкусности и прогуляемся по Стамбулу, но и узнаем много о кухне и достопримечательностях, услышим легенды и интересные факты из жизни османских султан.
Что вас ждетСтамбул невозможно представить без восточных рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего турецкого османского кофе.
Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд — балык экмек (рыбу в лаваше). Далее мы на пароме пересечем Босфор, чтобы исследовать более современный и шикарный район Кадыкей на азиатской стороне, где вы откроете для себя лучшие рестораны Стамбула. Мы посетим любимый местными жителями аутентичный рынок.
Вы попробуете классический искендер-кебаб в семейном ресторане со 154-летней историей по оригинальному рецепту от создателя блюда, а также самую вкусную шаурму в городе. Ее здесь подают в открытом виде! Также вы откроете для себя новые блюда турецкой традиционной кухни: келле пача, мумбар, ширдан, бейран и другие. А еще продегустируете лучший вариант вегетарианской турецкой шаурмы, мидии, фаршированные рисом и специями, самое вкусное мороженое из козьего молока, традиционный десерт из сыра «кюнефе»!

Ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях)
  • Еда и напитки.
  • В среднем, дополнительные затраты на человека составят 45 евро
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
1 июля 2023
Брали экскурсию в первый день по приезду! Остались очень довольны! Вела экскурсию приятная девушка Гульнар. Параллельно нашему маршруту рассказывала много исторических фактов и интересных легенд. Мы были с детьми и попросили адаптировать экскурсию под нас, чтобы дети не устали и им было тоже интересно. Гульнар с пониманием относилась ко всем нашим внеплановым остановкам, задержкам построила маршрут так, чтобы всем было комфортно. Спасибо вам огромное! Мы все в полном восторге от экскурсии!)
М
9 мая 2023
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы выпили вкуснейший кофе на Египетском рынка, отведали Балык Экмек (рыбу в лаваше) прямо на рыбном рынке, попробовали вкуснейшие турецкие супы, лепешки, кебаб, ну и конечно десерт кёнефе! Также нам рассказали интересные факты из истории, показали местный рынок и провели дегустацию турецкого вина, которое оказалось очень вкусным!!!
Ф
22 апр 2023
Замечательная гастрономическая экскурсия! С нашим потрясающим гидом-Гульнарой мы посетили множество мест, начиная от новых заведений, заканчивая историческими. Вместе с ней впервые попробовали всем известный чизкейк Сан-Себастьян, поели вкуснейшей рыбы и креветок на рыбном рынке, мидии. Все прошло потрясающе! Всем рекомендуем к посещению.
Д
30 мар 2023
Добрый день! Хочу оставить отзыв о экскурсии «Гастрономическое путешествие по Стамбулу». Гульнара открыла для нас места где практические не бывает туристов,но есть незабываемый вкус и колорит Востока, его вкус,цвет,запах. Ощущая это ты начинаешь лучше понимать,что Стамбул город в котором переплелись культура Запада и Востока. Благодарим нашего и гида и организаторов и всем рекомендуем!

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