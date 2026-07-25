Давайте исследуем Стамбул с необычного ракурса — гастрономического.
Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.
Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
Нас ждет неспешное путешествие по городу, во время которого вы не только осмотрите достопримечательности и послушаете интересные факты, но и попробуете знаменитые блюда турецкой кухни.
Настоящий турецкий кофе, рыба в лаваше, искендер-кебаб, шаурма — это и многое другое ждет вас во время прогулки.
Описание экскурсииЕсть множество способов познакомиться со Стамбулом, но мы выберем самый вкусный из них! Это не просто гастрономическая прогулка, а настоящее путешествие в мир турецкой кухни, традиций и легенд. По пути мы узнаем интересные истории о городе, его жителях и османских султанах, а каждый новый вкус станет частью знакомства со Стамбулом. Невозможно представить этот город без восточных рынков, наполненных ароматами специй, свежесваренного кофе и шумом оживлённой торговли. Говорят, кто не попробовал балык экмек — знаменитый бутерброд со скумбрией у Галатского моста, тот не был в Стамбуле! Именно с него мы и начнём наше гастрономическое приключение. Затем на пароме пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне города — в колоритном районе Кадыкёй. Здесь, вдали от туристических маршрутов, мы посетим любимый местными жителями рынок и заглянем в легендарную супную, где уже много лет готовят более десяти видов традиционных турецких супов. Конечно же, попробуем самый популярный из них. Вас ждёт знакомство с настоящей турецкой кухней: лахмаджун, бейран, мумбар, ширдан и другие блюда, которые редко встречаются в туристических ресторанах. А ещё мы продегустируем лучшую вегетарианскую турецкую шаурму, мидии, фаршированные ароматным рисом и специями, знаменитое мороженое из козьего молока, нежнейшее кюнефе из сыра и хрустящий катмер. А в завершение — чашечка настоящего турецкого кофе, которая превратит этот день в маленькую восточную сказку. Эта экскурсия — возможность увидеть настоящий Стамбул глазами местных жителей и открыть его через вкусы, ароматы и истории, которые запомнятся надолго. Важная информация: В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро
Ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галатский мост
- Босфор
- Мечеть Валиде Султан
- Египетский рынок
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях)
- Еда и напитки
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В среднем дополнительные затраты на человека составят 45 евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Были на экскурсии 24 июля 2026 года. Гид Эсма максимально подробно и качественно рассказала про интересные блюда, некоторые даже удалось попробовать. Однозначно рекомендуем!
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Т
Программа тура выполнена на все сто процентов. Мы попробавали Балык Бекмек -рыба в лаваше. суп келе пача. мидии далма- мидии фаршированные рисом. и знаменитые десерты катмер- десерт. холодная бахлава и
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A
Большое спасибо, нашему гиду! Было интересно и познавательно. Советую всем кто любит вкусно поесть!
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М
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы
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И
Отличная экскурсия! Великолепный экскурсовод. Мягкий, спокойный, очень приятный голос, интересный рассказ об истории Стамбула, о его современности. Спасибо огромное, что подстраивалась под наши хотелки 😁 В местах, куда нас приводила
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I
Отличная экскурсия! Великолепный экскурсовод. Мягкий, спокойный, очень приятный голос, интересный рассказ об истории Стамбула, о его современности. Спасибо огромное, что подстраивалась под наши хотелки 😁 В местах, куда нас приводила
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