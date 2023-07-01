Есть множество способов познать Стамбул, а мы выберем самый вкусный из них! Мы не просто попробуем турецкие вкусности и прогуляемся по Стамбулу, но и узнаем много о кухне и достопримечательностях, услышим легенды и интересные факты из жизни османских султан.

Что вас ждетСтамбул невозможно представить без восточных рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей. Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего турецкого османского кофе.

Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд — балык экмек (рыбу в лаваше). Далее мы на пароме пересечем Босфор, чтобы исследовать более современный и шикарный район Кадыкей на азиатской стороне, где вы откроете для себя лучшие рестораны Стамбула. Мы посетим любимый местными жителями аутентичный рынок.

Вы попробуете классический искендер-кебаб в семейном ресторане со 154-летней историей по оригинальному рецепту от создателя блюда, а также самую вкусную шаурму в городе. Ее здесь подают в открытом виде! Также вы откроете для себя новые блюда турецкой традиционной кухни: келле пача, мумбар, ширдан, бейран и другие. А еще продегустируете лучший вариант вегетарианской турецкой шаурмы, мидии, фаршированные рисом и специями, самое вкусное мороженое из козьего молока, традиционный десерт из сыра «кюнефе»!