Шопинг в Стамбуле

Найдено 28 экскурсий в категории «Шопинг» в Стамбуле, цены от €17, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«После направимся в лабиринты Египетского базара: ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки сладостей и пряностей, душистого чая и кофе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд-базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
6335 за человека
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
160 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Гранд-базар и Египетский базар»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10090 за всё до 2 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
«Сам по себе шопинг является отличным средством борьбы со стрессом, а выгодная желанная покупка с вашим личным шопинг-гидом, прекрасно владеющим турецким языком, станет приятным бонусом и доставит массу позитивных эмоций»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
125 за всё до 4 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Затем перед вами предстанет шумный и колоритный Египетский базар, который погрузит в атмосферу Востока»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
«Вас будет сопровождать русскоговорящий шопинг-гид из нашей команды»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
«Первым пунктом нашего мини-путешествия станет Египетский базар, самое яркое и ароматное место в Стамбуле»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Маршрут приведет вас и на Гранд-базар, один из самых старых и крупных крытых рынков в мире, где раскрываются весь колорит красок, ароматов и вкусов Востока»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 за человека
Местные Базары Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Местные Базары Стамбула
Начало: По договорённости
«Индивидуальная пешеходная экскурсия по базарам Стамбула»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 8 чел.
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
«Далее отправитесь на восточные рынки — Гранд-базар и Египетский рынок — научитесь лихо торговаться с местными и купите традиционные турецкие сладости»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
250 за всё до 3 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
«Гранд-базар — настоящий «город в городе»»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Египетский базар и дворец Долмабахче»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
«Я научу вас отличать пролив от залива, расскажу о мостах, перекинутых через Халич, и проведу к пристани дорогой местных через Египетский базар»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
175 за всё до 2 чел.
Что скрывает Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
«Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Шопинг тур на машине в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Шопинг тур на машине в Стамбуле
Начало: Ваш отель
«А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием»
Расписание: с 10:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Стамбул: тайны восточных базаров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
«Гуляя по ним, мы поговорим об истории главного рынка Турции, не утихавшей до 19 века работорговле и разновидностях восточного базара»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143115 за всё до 4 чел.
Шопинг-тур на авто по Стамбулу
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Шопинг-тур на авто по Стамбулу
Начало: Ваш отель
«А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик действительно сделают Ваш шопинг удовольствием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Вдохновляющий Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
«Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 5 чел.
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
Подобрать интересный ассортимент и получить полезные рекомендации по закупкам
«Оптовый рынок Laleli Market, где вы найдёте одежду сегмента премиум для любого возраста»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
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    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
  • А
    Алина
    2 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Адэм гид супер!!!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Спасибо большое за экскурсию и за советы. Всё очень понравилось!
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Экскурсия превосходная. Все интересно, познавательно. Все сопровождается шутками. Получили помимо экскурсии массу полезных советов. Большущее спасибо!
  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
  2. Стамбул: самое главное за 5 часов
  3. Гастрономическое путешествие по Стамбулу
  4. Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
  5. Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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