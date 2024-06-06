1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«После направимся в лабиринты Египетского базара: ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки сладостей и пряностей, душистого чая и кофе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд-базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
63€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Гранд-базар и Египетский базар»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100€90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
«Сам по себе шопинг является отличным средством борьбы со стрессом, а выгодная желанная покупка с вашим личным шопинг-гидом, прекрасно владеющим турецким языком, станет приятным бонусом и доставит массу позитивных эмоций»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Затем перед вами предстанет шумный и колоритный Египетский базар, который погрузит в атмосферу Востока»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
«Вас будет сопровождать русскоговорящий шопинг-гид из нашей команды»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
«Первым пунктом нашего мини-путешествия станет Египетский базар, самое яркое и ароматное место в Стамбуле»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Маршрут приведет вас и на Гранд-базар, один из самых старых и крупных крытых рынков в мире, где раскрываются весь колорит красок, ароматов и вкусов Востока»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€17 за человека
Индивидуальная
3 часа
Местные Базары Стамбула
Начало: По договорённости
«Индивидуальная пешеходная экскурсия по базарам Стамбула»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
«Далее отправитесь на восточные рынки — Гранд-базар и Египетский рынок — научитесь лихо торговаться с местными и купите традиционные турецкие сладости»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
«Гранд-базар — настоящий «город в городе»»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
«Египетский базар и дворец Долмабахче»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
«Я научу вас отличать пролив от залива, расскажу о мостах, перекинутых через Халич, и проведу к пристани дорогой местных через Египетский базар»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
«Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг тур на машине в Стамбуле
Начало: Ваш отель
«А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием»
Расписание: с 10:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
«Гуляя по ним, мы поговорим об истории главного рынка Турции, не утихавшей до 19 века работорговле и разновидностях восточного базара»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг-тур на авто по Стамбулу
Начало: Ваш отель
«А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик действительно сделают Ваш шопинг удовольствием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
«Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
С гидом-байером - по оптовым фабрикам женской одежды
Подобрать интересный ассортимент и получить полезные рекомендации по закупкам
«Оптовый рынок Laleli Market, где вы найдёте одежду сегмента премиум для любого возраста»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- SSvetlana4 июня 2024Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
- ААнна4 июня 2024Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
- ААлина2 июня 2024Адэм гид супер!!!
- ЕЕлена1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию и за советы. Всё очень понравилось!
- ИИван31 мая 2024Экскурсия превосходная. Все интересно, познавательно. Все сопровождается шутками. Получили помимо экскурсии массу полезных советов. Большущее спасибо!
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Шопинг»
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