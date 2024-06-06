🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ «После направимся в лабиринты Египетского базара: ароматы восточных специй соблазнят вас на покупки сладостей и пряностей, душистого чая и кофе» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Кроме того, мы прогуляемся по узким улочкам Гранд-базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 38 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин Начало: В холле вашего отеля «А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости «А Гранд-базар предстанет настоящим «городом в городе»: мы пройдем по его главной улице и погрузимся в прошлое Константинополя» 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет «Гранд-базар и Египетский базар» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города Начало: У вашего отеля «Мы отправимся исследовать нетуристические уголки Гранд-базара» 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Стамбул современный: мода, контрасты, традиции Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни... «Затем отправимся на рынок, где вы почувствуете потрясающий восточных колорит и дурманящие ароматы специй, сладостей и турецкого кофе» 100 € 90 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт «Сам по себе шопинг является отличным средством борьбы со стрессом, а выгодная желанная покупка с вашим личным шопинг-гидом, прекрасно владеющим турецким языком, станет приятным бонусом и доставит массу позитивных эмоций» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости «Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей» 320 € 240 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле «За колоритом Старого города отправимся на восточный рынок, где витают пряные ароматы приправ, специй, сладостей и жареных каштанов» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ «А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом «Затем перед вами предстанет шумный и колоритный Египетский базар, который погрузит в атмосферу Востока» € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 55% скидка Индивидуальная 6.5 часов 1 отзыв Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса Начало: У вашего отеля «Вас будет сопровождать русскоговорящий шопинг-гид из нашей команды» 390 € 176 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме «Первым пунктом нашего мини-путешествия станет Египетский базар, самое яркое и ароматное место в Стамбуле» 109 € 104 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 8 отзывов Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста Начало: Около вокзала Сиркеджи «Маршрут приведет вас и на Гранд-базар, один из самых старых и крупных крытых рынков в мире, где раскрываются весь колорит красок, ароматов и вкусов Востока» € 17 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Местные Базары Стамбула Начало: По договорённости «Индивидуальная пешеходная экскурсия по базарам Стамбула» Расписание: по договоренности € 70 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида Начало: Собор Софии «Далее отправитесь на восточные рынки — Гранд-базар и Египетский рынок — научитесь лихо торговаться с местными и купите традиционные турецкие сладости» € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 151 отзыв Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,... «Гранд-базар — настоящий «город в городе»» € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями Начало: У входа на Египетский базар «Египетский базар и дворец Долмабахче» 150 € 135 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города «Я научу вас отличать пролив от залива, расскажу о мостах, перекинутых через Халич, и проведу к пристани дорогой местных через Египетский базар» € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Что скрывает Стамбул Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день «Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии» € 90 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Шопинг тур на машине в Стамбуле Начало: Ваш отель «А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием» Расписание: с 10:00 до 17:00 € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое Начало: На вокзале Сиркеджи «Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Стамбул: тайны восточных базаров Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю Начало: По договорённости «Гуляя по ним, мы поговорим об истории главного рынка Турции, не утихавшей до 19 века работорговле и разновидностях восточного базара» 143 € 115 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Шопинг-тур на авто по Стамбулу Начало: Ваш отель «А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик действительно сделают Ваш шопинг удовольствием» € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Вдохновляющий Стамбул Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок «Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места «Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах» € 1 000 за всё до 5 чел.