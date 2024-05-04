В Стамбуле можно купить что-то интересное почти на каждой улице. Как любители роскоши, так и ценители элегантной простоты не останутся здесь без покупок. Вот только некоторые из локаций, которые мы предлагаем посетить:
Центр текстильной и кожевенной промышленности Зейтинбурну. Это идеальный выбор для любителей экономного шопинга. Особенно если вы заинтересованы в покупке изделий из кожи, меха и текстиля.
Торговый комплекс Мертер. Он включает множество магазинов, предлагающих изделия из местных тканей.
Район Лалели. Здесь расположено более семи тысяч торговых точек с аксессуарами и одеждой. В основном они продают товары оптом, однако мы знаем адреса и розничных магазинов с теми же брендами.
Гранд-базар. Это один из древнейших и крупнейших рынков мира. Здесь можно купить всё что угодно: антиквариат, ювелирные изделия, одежду, сувениры, специи и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito не старше 2022 г. в.
Вас будет сопровождать русскоговорящий шопинг-гид из нашей команды
Мы составим для вас индивидуальный маршрут в соответствии с вашими интересами
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Юрий
4 мая 2024
Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид нас встретил в отеле на комфортабельном минивене, где мы комфортно читать дальше
разместились всей семьей. Первое, что мы посетили Зейтинбурну, были фабрике и видели сам процесс производства. Для детей это было познавательной экскурсией, да нам взрослым было очень интересно. Ну и покупки здесь делать одно удовольствие. Натуральный материал, лучшие турецкие мастера, прекрасное качество товаров. Есть возможность посмотреть,потрогать, примерит, да и цену удалось снизить. В районе Лалели жена накупила прекрасного постельного белья. Гид нам попался очень грамотный. Прекрасно провел экскурсию. Все наши просьбы и желания были удовлетворены. Наш гид, также следил за тем, чтобы была возможность и время для отдыха и перекуса всей семье. Благодаря комфортному транспорту и грамотному планированию маршрута, за один день удалось многое посмотреть, купить все, что хотелось и даже больше, но при этом не сильно устать. Эта программа оказалась идеальным вариантом для нашей семьи. Рекомендую очень на 100%.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула