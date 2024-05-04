Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле

Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Стамбул — одна из шопинг-столиц мира. Здесь огромное количество магазинов на любой вкус и бюджет. Мы подберём идеальный маршрут именно для вас и отвезём к лучшим производителям и продавцам.

Вы сможете купить товары отличного качества, которыми Турция славится на весь мир: меха, кожу, текстиль, ювелирные изделия. Если у вас уникальный запрос — мы сделаем всё, чтобы его удовлетворить!
5
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Стамбуле можно купить что-то интересное почти на каждой улице. Как любители роскоши, так и ценители элегантной простоты не останутся здесь без покупок. Вот только некоторые из локаций, которые мы предлагаем посетить:

Центр текстильной и кожевенной промышленности Зейтинбурну. Это идеальный выбор для любителей экономного шопинга. Особенно если вы заинтересованы в покупке изделий из кожи, меха и текстиля.

Торговый комплекс Мертер. Он включает множество магазинов, предлагающих изделия из местных тканей.

Район Лалели. Здесь расположено более семи тысяч торговых точек с аксессуарами и одеждой. В основном они продают товары оптом, однако мы знаем адреса и розничных магазинов с теми же брендами.

Гранд-базар. Это один из древнейших и крупнейших рынков мира. Здесь можно купить всё что угодно: антиквариат, ювелирные изделия, одежду, сувениры, специи и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito не старше 2022 г. в.
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий шопинг-гид из нашей команды
  • Мы составим для вас индивидуальный маршрут в соответствии с вашими интересами

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юрий
4 мая 2024
Сразу хочу отметить прекрасный тур, за,что большое спасибо организатору Михаилу. Отзыв будет длинным, наберитесь терпения и дочитайте до конца. Гид нас встретил в отеле на комфортабельном минивене, где мы комфортно
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разместились всей семьей. Первое, что мы посетили Зейтинбурну, были фабрике и видели сам процесс производства. Для детей это было познавательной экскурсией, да нам взрослым было очень интересно. Ну и покупки здесь делать одно удовольствие. Натуральный материал, лучшие турецкие мастера, прекрасное качество товаров. Есть возможность посмотреть,потрогать, примерит, да и цену удалось снизить. В районе Лалели жена накупила прекрасного постельного белья. Гид нам попался очень грамотный. Прекрасно провел экскурсию. Все наши просьбы и желания были удовлетворены. Наш гид, также следил за тем, чтобы была возможность и время для отдыха и перекуса всей семье. Благодаря комфортному транспорту и грамотному планированию маршрута, за один день удалось многое посмотреть, купить все, что хотелось и даже больше, но при этом не сильно устать. Эта программа оказалась идеальным вариантом для нашей семьи. Рекомендую очень на 100%.

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