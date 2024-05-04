Стамбул — одна из шопинг-столиц мира. Здесь огромное количество магазинов на любой вкус и бюджет. Мы подберём идеальный маршрут именно для вас и отвезём к лучшим производителям и продавцам. Вы сможете купить товары отличного качества, которыми Турция славится на весь мир: меха, кожу, текстиль, ювелирные изделия. Если у вас уникальный запрос — мы сделаем всё, чтобы его удовлетворить!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Стамбуле можно купить что-то интересное почти на каждой улице. Как любители роскоши, так и ценители элегантной простоты не останутся здесь без покупок. Вот только некоторые из локаций, которые мы предлагаем посетить:

Центр текстильной и кожевенной промышленности Зейтинбурну. Это идеальный выбор для любителей экономного шопинга. Особенно если вы заинтересованы в покупке изделий из кожи, меха и текстиля.

Торговый комплекс Мертер. Он включает множество магазинов, предлагающих изделия из местных тканей.

Район Лалели. Здесь расположено более семи тысяч торговых точек с аксессуарами и одеждой. В основном они продают товары оптом, однако мы знаем адреса и розничных магазинов с теми же брендами.

Гранд-базар. Это один из древнейших и крупнейших рынков мира. Здесь можно купить всё что угодно: антиквариат, ювелирные изделия, одежду, сувениры, специи и многое другое.

Организационные детали