Вы познакомитесь с Азиатской стороной Стамбула на экскурсии по Ускюдару — консервативному религиозному району.
Вы увидите:
Потрясающий вид с холма Чамлыджа — самой высокой обзорной точки в восточной части города
Настоящий красочный турецкий базар
Наследство османских султанов: особняки, мечети и древние улочки
Грандиозную мечеть Чамлыджа
Места, горячо любимые стамбульцами
А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.
Восточный базар
А ещё вы побываете на настоящем азиатском восточном базаре! На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.
Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.
Организационные детали
Будет несколько коротких поездок на городском транспорте, в том числе на пароме по Босфору. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро
С вами будет лицензированный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Одна из остановок трамвая номер 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 888 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет.
С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена.
Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.
Гайни
Признательны Елене за содержательный экскурс, за возможность увидеть уникальные стороны жизни Стамбула. Особенно хотим отметить ответственность Елены, эрудированность, владение обширной информации по Турции.
Алёна
Посетили с Еленой две очень интересные экскурсии, за 2 дня увидели все самые интересные районы: от религиозных до развлекательных и элитных, узнали много интересного. Были с ребенком (10лет), тк экскурсия была в спокойном (нашем) ритме, дочка выдержала обо дня абсолютно спокойно. Советуем к посещению эти экскурсии, чтобы увидеть Стамбул с другой стороны, а не классических экскурсий.
Ксения
Спасибо Елене за приятную прогулку по азиатской части. Елена рассказала много интересного про жизнь в Турции и практически «держала нас за руку» во время всего путешествия, помогала советами и проявила истинное гостеприимство