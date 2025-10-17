Вы словно перенесётесь на несколько столетий назад и окажетесь в Великолепном веке Османской империи в аутентичном Ускюдаре. Окунуться в древнюю историю Азии Стамбула и дотронуться до религиозных святынь времён султана Сулеймана, полюбоваться восточным колоритом этих мест — и удивиться, какой разной может быть Азия!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стамбульский колорит

Вы познакомитесь с Азиатской стороной Стамбула на экскурсии по Ускюдару — консервативному религиозному району.

Вы увидите:

Потрясающий вид с холма Чамлыджа — самой высокой обзорной точки в восточной части города

Настоящий красочный турецкий базар

Наследство османских султанов: особняки, мечети и древние улочки

Грандиозную мечеть Чамлыджа

Места, горячо любимые стамбульцами

А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.

Восточный базар

А ещё вы побываете на настоящем азиатском восточном базаре! На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.

Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.

Организационные детали