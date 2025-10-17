Мои заказы

Стамбул: волшебная Азия

Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Вы словно перенесётесь на несколько столетий назад и окажетесь в Великолепном веке Османской империи в аутентичном Ускюдаре.

Окунуться в древнюю историю Азии Стамбула и дотронуться до религиозных святынь времён султана Сулеймана, полюбоваться восточным колоритом этих мест — и удивиться, какой разной может быть Азия!
5
3 отзыва
Стамбул: волшебная Азия
Стамбул: волшебная Азия
Стамбул: волшебная Азия

Описание экскурсии

Стамбульский колорит

Вы познакомитесь с Азиатской стороной Стамбула на экскурсии по Ускюдару — консервативному религиозному району.

Вы увидите:

  • Потрясающий вид с холма Чамлыджа — самой высокой обзорной точки в восточной части города
  • Настоящий красочный турецкий базар
  • Наследство османских султанов: особняки, мечети и древние улочки
  • Грандиозную мечеть Чамлыджа
  • Места, горячо любимые стамбульцами

А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.

Восточный базар

А ещё вы побываете на настоящем азиатском восточном базаре! На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.

Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.

Организационные детали

  • Будет несколько коротких поездок на городском транспорте, в том числе на пароме по Босфору. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро
  • С вами будет лицензированный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Одна из остановок трамвая номер 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 888 туристов
Наша команда гидов покажет вам Стамбул, который вас удивит! Мы не новички в этом городе и изучаем его уже много лет. С нами вы увидите неожиданные грани Стамбула. Рассмотрим его так, как рассматривают драгоценный камень на ладони под лучом света, — чтобы каждая грань была замечена. Вы увидите Стамбул глазами стамбульцев — как свой город. Город, в который возвращаются как домой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Признательны Елене за содержательный экскурс, за возможность увидеть уникальные стороны жизни Стамбула.
Особенно хотим отметить ответственность Елены, эрудированность, владение обширной информации по Турции.
Признательны Елене за содержательный экскурс, за возможность увидеть уникальные стороны жизни Стамбула.Признательны Елене за содержательный экскурс, за возможность увидеть уникальные стороны жизни Стамбула.Признательны Елене за содержательный экскурс, за возможность увидеть уникальные стороны жизни Стамбула.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Посетили с Еленой две очень интересные экскурсии, за 2 дня увидели все самые интересные районы: от религиозных до развлекательных и элитных, узнали много интересного. Были с ребенком (10лет), тк экскурсия была в спокойном (нашем) ритме, дочка выдержала обо дня абсолютно спокойно.
Советуем к посещению эти экскурсии, чтобы увидеть Стамбул с другой стороны, а не классических экскурсий.
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Спасибо Елене за приятную прогулку по азиатской части. Елена рассказала много интересного про жизнь в Турции и практически «держала нас за руку» во время всего путешествия, помогала советами и проявила истинное гостеприимство
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбул: волшебная Азия»

Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
30 мая в 13:00
2 июн в 08:00
€168 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
74 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€257€270 за всё до 3 чел.
Великолепный Стамбул в Европе и Азии
На автобусе
12 часов
68 отзывов
Групповая
Великолепный Стамбул в Европе и Азии
Проехать, пройти, проплыть - и влюбиться в город (всё включено)
Начало: В центре Стамбула
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за человека
Азиатский Стамбул: полное погружение
Пешая
5 часов
186 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
Отправиться туда, где не суетятся туристы, исследовать район без путеводителя и очароваться им
Начало: В районе Сиркеджи
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €208 за экскурсию