Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Стамбул известен своим многообразием фирменных магазинов. Без сомнения можно назвать этот город раем для шопинга.



Мы заранее обговариваем, что туристы хотят приобрести и в зависимости от этого составляем программу локаций в Стамбуле.



Приобретаемые товары могут быть разными: одежда, обувь, текстиль для дома, сувениры, специи, сладости и многое другое. Товары могут приобретаться для Вашего бизнеса так и для собственного пользования. 5 20 отзывов

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -20% €250 выгода €50 €200 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 8 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Уникальность программы в том, что самое главное — это интересы гостя. У нас нет договоренностей с магазинами и цен для туристов, гостям покажут торговые центры, и пункты реализации для местного населения. Сопровождающий Вас переводчик не только покажет лучшие места для шопинга, но и переведет и поторгуется для оптимизации цен. Торговля- тоже часть восточной культуры. Вы окунетесь в этот увлекательный и колоритный мир восточных базаров. Вы сможете весело торговаться и быть желанным гостем в каждой лавочке, где вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями. Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием! С нами удобно, надежно и безопасно!

с 10:00 до 17:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Торговые центры, рынки, базары

Все заранее обговоренные локации исходя из предпочтений гостей приобрести желаемые товары Что включено Трансфер в обе стороны и по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито Что не входит в цену Обед в кафе или фастфуд на улице на выбор гостей. Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: с 10:00 до 17:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.