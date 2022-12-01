Стамбул известен своим многообразием фирменных магазинов. Без сомнения можно назвать этот город раем для шопинга.
Мы заранее обговариваем, что туристы хотят приобрести и в зависимости от этого составляем программу локаций в Стамбуле.
Приобретаемые товары могут быть разными: одежда, обувь, текстиль для дома, сувениры, специи, сладости и многое другое. Товары могут приобретаться для Вашего бизнеса так и для собственного пользования.
Мы заранее обговариваем, что туристы хотят приобрести и в зависимости от этого составляем программу локаций в Стамбуле.
Приобретаемые товары могут быть разными: одежда, обувь, текстиль для дома, сувениры, специи, сладости и многое другое. Товары могут приобретаться для Вашего бизнеса так и для собственного пользования.
Описание экскурсииВас ожидает: Уникальность программы в том, что самое главное — это интересы гостя. У нас нет договоренностей с магазинами и цен для туристов, гостям покажут торговые центры, и пункты реализации для местного населения. Сопровождающий Вас переводчик не только покажет лучшие места для шопинга, но и переведет и поторгуется для оптимизации цен. Торговля- тоже часть восточной культуры. Вы окунетесь в этот увлекательный и колоритный мир восточных базаров. Вы сможете весело торговаться и быть желанным гостем в каждой лавочке, где вас угостят ароматным чаем и традиционными турецкими сладостями. Вы несомненно порадуете себя и своих близких приобретением качественных товаров, брендовой одежды и обуви и просто сувениров на память. А комфортабельное авто, вежливый водитель и русскоговорящий переводчик сделают Ваш шопинг действительно удовольствием! С нами удобно, надежно и безопасно!
с 10:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые центры, рынки, базары
- Все заранее обговоренные локации исходя из предпочтений гостей приобрести желаемые товары
Что включено
- Трансфер в обе стороны и по городу на комфортабельном авто Мерседес Вито
Что не входит в цену
- Обед в кафе или фастфуд на улице на выбор гостей.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Накупили кучу сувениров, услышали кучу комплиментов, восточные базары мы сами захотели, потом в огромном супермаркете конечно и одежды прикупили, все успели, очень удобно с трасфером, не нужно искать такси, маршрут заранее обговорили. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Накупили кучу сувениров, услышали кучу комплиментов, восточные базары мы сами захотели, потом в огромном супермаркете конечно и одежды прикупили, все успели, очень удобно с трасфером, не нужно искать такси, маршрут заранее обговорили. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Конечно одежды модной себе и мужу купила на сезон вперед, магазины все лицензированные, нигде тебя не обманывают цены фиксированые, трансфер личный знает как довезти без пробок, сумки загрузили, вообще не устали, еще гулять пошли потом вечером.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Конечно одежды модной себе и мужу купила на сезон вперед, магазины все лицензированные, нигде тебя не обманывают цены фиксированые, трансфер личный знает как довезти без пробок, сумки загрузили, вообще не устали, еще гулять пошли потом вечером.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сделали кучу хороших покупок, ходили не в туритические места, трансфер забрал нас с отеля и в отель доставил, вежливый водитель терпеливо ждал, остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сделали кучу хороших покупок, ходили не в туритические места, трансфер забрал нас с отеля и в отель доставил, вежливый водитель терпеливо ждал, остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Шопинг-тур в Стамбуле с личным водителем»
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
11 авг в 16:00
14 авг в 16:00
от €125 за всё до 4 чел.
-
70%
Индивидуальная
Индивидуальная шопинг-экскурсия в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €90
€300 за всё до 150 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€110
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Ежедневно с 10:00
€550 за всё до 4 чел.
-20%
€200 за экскурсию