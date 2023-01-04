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Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто (гибкий маршрут)

От древнего Константинополя до современного Стамбула: обзорная экскурсия
Удобный тур на автомобиле с личным гидом и водителем.

Вы посетите ключевые достопримечательности, включая Святую Софию, Голубую мечеть, ипподром и Галатскую башню, а также откроете для себя азиатскую часть города. Гибкий маршрут позволяет делать остановки на кофе, шопинг или корректировать план экскурсии.

Мы обеспечим комфорт, профессионализм и полную организацию, чтобы вы могли наслаждаться путешествием без забот.
4.8
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто (гибкий маршрут)
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто (гибкий маршрут)
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто (гибкий маршрут)

Описание экскурсии

Увидеть всё самое главное в Стамбуле Этот тур — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет увидеть Стамбул во всей его красоте за один день. Вас встретит профессиональный водитель и лицензированный русскоговорящий гид, которые позаботятся о вашем удобстве и незабываемых впечатлениях. На автомобиле Mercedes Vito вы объедете ключевые достопримечательности города! Уникальность экскурсии — возможность посетить как европейскую, так и азиатскую часть города. Вы увидите контрасты культур, прогуляетесь по живописным улицам и ощутите дух Стамбула. Комфорт без спешки и суеты Маршрут гибкий: по желанию вы можете сделать остановку на кофе, чай или перекус, заехать на шопинг или попросить гида скорректировать программу прямо во время экскурсии. Мы организуем всё с высочайшим уровнем сервиса: встречу у вашего отеля, сопровождение на протяжении всей экскурсии и доставку обратно. Вам не нужно ни о чём беспокоиться — отдыхайте и наслаждайтесь городом! Не упустите возможность посетить популярные достопримечательности Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Стены Константинополя, Галата и другие… Важная информация:
  • Мы согласуем удобное для вас время. Если хотите изменить время старта, сообщите заранее.
  • Если у вас есть особые пожелания или вопросы, не стесняйтесь сообщить об этом при бронировании. Мы сделаем всё, чтобы ваша экскурсия прошла идеально!
  • У нас самое быстрое подтверждение бронирования! Бронируйте экскурсию и в течении нескольких часов можем начать!

Ежедневно с 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Дворец Топкапы
  • Галатская башня
  • Район Балат
  • Мечеть Сулеймание
  • Телевизионная башня Çamlıca
  • Парк и мечеть Чамлыджа
  • Маршрут можно корректировать по вашему желанию
Что включено
  • Услуги гида
  • Поездка на комфортном авто
Что не входит в цену
  • Входные билеты во дворцы и музеи
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы согласуем удобное для вас время. Если хотите изменить время старта, сообщите заранее
  • Если у вас есть особые пожелания или вопросы, не стесняйтесь сообщить об этом при бронировании. Мы сделаем всё, чтобы ваша экскурсия прошла идеально
  • У нас самое быстрое подтверждение бронирования! Бронируйте экскурсию и в течении нескольких часов можем начать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
2
Е
Был на обзорной экскурсии по городу: Долмабахче, Сулеймание, цистерна Базилика, Ипподром. Топкапы по вторникам закрыт, в Айя София была большая очередь, поэтому туда не попал, но и того, что посетил
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за 7 часов хватило с лихвой и в части эмоциональной, и в части физической нагрузки.
Гид - Рашид, великолепно эрудированный и погруженный в материал специалист! К тому же и просто как человек очень приятн в общении.
Транспорт - минивен Mercedes Vito, в отличном состоянии и вполне комфортабельный.

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Е
Был на обзорной экскурсии по городу: Долмабахче, Сулеймание, цистерна Базилика, Ипподром. Топкапы по вторникам закрыт, в Айя София была большая очередь, поэтому туда не попал, но и того, что посетил
читать дальшеуменьшить

за 7 часов хватило с лихвой и в части эмоциональной, и в части физической нагрузки.
Гид - Рашид, великолепно эрудированный и погруженный в материал специалист! К тому же и просто как человек очень приятн в общении.
Транспорт - минивен Mercedes Vito, в отличном состоянии и вполне комфортабельный.

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А
Посетили экскурсию 4 ноября. Посетили Голубую Мечеть, Дворец Топкапы, Айя Софию, Египетский базар, Цистерну Базилика. Гид, Салих, очень подробно и очень увлекательно рассказывал обо всех достопримечательностях, помогал на Египетском рынке
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выбрать нужный товар, активно помогал торговаться) Невероятно приятный гид и очень знающий, грамотный. Рассказал обо всех аспектах постройки той или иной достопримечательности, о жизни в Стамбуле. В итоге оказалась очень довольна экскурсией.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Посетили экскурсию 4 ноября. Посетили Голубую Мечеть, Дворец Топкапы, Айя Софию, Египетский базар, Цистерну Базилика. Гид, Салих, очень подробно и очень увлекательно рассказывал обо всех достопримечательностях, помогал на Египетском рынке
читать дальшеуменьшить

выбрать нужный товар, активно помогал торговаться) Невероятно приятный гид и очень знающий, грамотный. Рассказал обо всех аспектах постройки той или иной достопримечательности, о жизни в Стамбуле. В итоге оказалась очень довольна экскурсией.

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В
Моя девушка была впервые в Стамбуле и тур на авто с гидом самый лучший тур я считаю, так много увидели, ездили на комфортном авто, гид рассказывал все и показывал,если было интересно мы конечно выходили и гуляли пешком, остались очень довольны.
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В
Моя девушка была впервые в Стамбуле и тур на авто с гидом самый лучший тур я считаю, так много увидели, ездили на комфортном авто, гид рассказывал все и показывал,если было интересно мы конечно выходили и гуляли пешком, остались очень довольны.
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