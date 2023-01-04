Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто (гибкий маршрут)

Удобный тур на автомобиле с личным гидом и водителем.
Вы посетите ключевые достопримечательности, включая Святую Софию, Голубую мечеть, ипподром и Галатскую башню, а также откроете для себя азиатскую часть города. Гибкий маршрут позволяет делать остановки на кофе, шопинг или корректировать план экскурсии.
Мы обеспечим комфорт, профессионализм и полную организацию, чтобы вы могли наслаждаться путешествием без забот.
Вы посетите ключевые достопримечательности, включая Святую Софию, Голубую мечеть, ипподром и Галатскую башню, а также откроете для себя азиатскую часть города. Гибкий маршрут позволяет делать остановки на кофе, шопинг или корректировать план экскурсии.
Мы обеспечим комфорт, профессионализм и полную организацию, чтобы вы могли наслаждаться путешествием без забот.
Описание экскурсииУвидеть всё самое главное в Стамбуле Этот тур — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет увидеть Стамбул во всей его красоте за один день. Вас встретит профессиональный водитель и лицензированный русскоговорящий гид, которые позаботятся о вашем удобстве и незабываемых впечатлениях. На автомобиле Mercedes Vito вы объедете ключевые достопримечательности города! Уникальность экскурсии — возможность посетить как европейскую, так и азиатскую часть города. Вы увидите контрасты культур, прогуляетесь по живописным улицам и ощутите дух Стамбула. Комфорт без спешки и суеты Маршрут гибкий: по желанию вы можете сделать остановку на кофе, чай или перекус, заехать на шопинг или попросить гида скорректировать программу прямо во время экскурсии. Мы организуем всё с высочайшим уровнем сервиса: встречу у вашего отеля, сопровождение на протяжении всей экскурсии и доставку обратно. Вам не нужно ни о чём беспокоиться — отдыхайте и наслаждайтесь городом! Не упустите возможность посетить популярные достопримечательности Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Стены Константинополя, Галата и другие… Важная информация:
- Мы согласуем удобное для вас время. Если хотите изменить время старта, сообщите заранее.
- Если у вас есть особые пожелания или вопросы, не стесняйтесь сообщить об этом при бронировании. Мы сделаем всё, чтобы ваша экскурсия прошла идеально!
- У нас самое быстрое подтверждение бронирования! Бронируйте экскурсию и в течении нескольких часов можем начать!
Ежедневно с 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Дворец Топкапы
- Галатская башня
- Район Балат
- Мечеть Сулеймание
- Телевизионная башня Çamlıca
- Парк и мечеть Чамлыджа
- Маршрут можно корректировать по вашему желанию
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на комфортном авто
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворцы и музеи
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы согласуем удобное для вас время. Если хотите изменить время старта, сообщите заранее
- Если у вас есть особые пожелания или вопросы, не стесняйтесь сообщить об этом при бронировании. Мы сделаем всё, чтобы ваша экскурсия прошла идеально
- У нас самое быстрое подтверждение бронирования! Бронируйте экскурсию и в течении нескольких часов можем начать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Был на обзорной экскурсии по городу: Долмабахче, Сулеймание, цистерна Базилика, Ипподром. Топкапы по вторникам закрыт, в Айя София была большая очередь, поэтому туда не попал, но и того, что посетил
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Е
Был на обзорной экскурсии по городу: Долмабахче, Сулеймание, цистерна Базилика, Ипподром. Топкапы по вторникам закрыт, в Айя София была большая очередь, поэтому туда не попал, но и того, что посетил
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А
Посетили экскурсию 4 ноября. Посетили Голубую Мечеть, Дворец Топкапы, Айя Софию, Египетский базар, Цистерну Базилика. Гид, Салих, очень подробно и очень увлекательно рассказывал обо всех достопримечательностях, помогал на Египетском рынке
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А
Посетили экскурсию 4 ноября. Посетили Голубую Мечеть, Дворец Топкапы, Айя Софию, Египетский базар, Цистерну Базилика. Гид, Салих, очень подробно и очень увлекательно рассказывал обо всех достопримечательностях, помогал на Египетском рынке
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В
Моя девушка была впервые в Стамбуле и тур на авто с гидом самый лучший тур я считаю, так много увидели, ездили на комфортном авто, гид рассказывал все и показывал,если было интересно мы конечно выходили и гуляли пешком, остались очень довольны.
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В
Моя девушка была впервые в Стамбуле и тур на авто с гидом самый лучший тур я считаю, так много увидели, ездили на комфортном авто, гид рассказывал все и показывал,если было интересно мы конечно выходили и гуляли пешком, остались очень довольны.
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