GetYourGuide – Гид из Стамбула

Величественный дворец Топкапы, бесспорно, один из самых популярных музеев Стамбула.



Чтобы попасть в главную султанскую резиденцию Османской империи, особенно в туристический сезон, придется стоять в очереди не меньше часа.



Предлагаем вам запланировать свой визит заранее и пройти в музей 🖼 без очереди.



Наш англоязычный гид покажет вам роскошные дворцовые покои и раскроет секреты строительства и жизни при дворе.