Билет без очереди в самый важный музей 🖼 Турции на всем Балканском полуострове.
Для вас проведет одночасовую экскурсию ⛳ англоговорящий гид, который расскажет вам всю историю 📖 дворца.
На экскурсии 🧭 по дворцу Топкапы вы:
- узнаете, как в 1466-1478 годы строился дворец Топкапы
- услышите историю о 400-летней резиденции и административном штабе османских султанов
- полюбуетесь на величественную архитектурную красоту этого важного памятника Османской империи
Важная информация:
- Экскурсия проводится на английском языке
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Бесплатная отмена за 72 ч. до начала мероприятия
- Посещение музея невозможно без гида
- Обязательно возьмите с собой документы (загранпаспорт на себя и детей), при входе в музей их проверят
Что входит
- Билет в музей без очереди
- Профессиональный англоговорящий гид
- Свободное время во дворце
Что не входит
- Проезд до места сбора
- Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 музей ковров (Hali Müzesi)
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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