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Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди

5
27 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Величественный дворец Топкапы, бесспорно, один из самых популярных музеев Стамбула.

Чтобы попасть в главную султанскую резиденцию Османской империи, особенно в туристический сезон, придется стоять в очереди не меньше часа.

Предлагаем вам запланировать свой визит заранее и пройти в музей 🖼 без очереди.

Наш англоязычный гид покажет вам роскошные дворцовые покои и раскроет секреты строительства и жизни при дворе.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная

  • €23 за человека

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Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
Билет без очереди в самый важный музей 🖼 Турции на всем Балканском полуострове.
Для вас проведет одночасовую экскурсию ⛳ англоговорящий гид, который расскажет вам всю историю 📖 дворца.

На экскурсии 🧭 по дворцу Топкапы вы:

  • узнаете, как в 1466-1478 годы строился дворец Топкапы
  • услышите историю о 400-летней резиденции и административном штабе османских султанов
  • полюбуетесь на величественную архитектурную красоту этого важного памятника Османской империи

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на английском языке
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Бесплатная отмена за 72 ч. до начала мероприятия
  • Посещение музея невозможно без гида
  • Обязательно возьмите с собой документы (загранпаспорт на себя и детей), при входе в музей их проверят
Что входит
  • Билет в музей без очереди
  • Профессиональный англоговорящий гид
  • Свободное время во дворце
Что не входит
  • Проезд до места сбора
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 музей ковров (Hali Müzesi)
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди
Стамбул: экскурсия на английском по дворцу Топкапы с проходом без очереди

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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27 отзывов оставили туристы

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