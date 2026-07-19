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Стамбул: Старый город с прогулкой по Босфору

Площадь Ипподром (Султанахмет): во времена Древнего Рима площадь использовалась
Стамбул: Старый город с прогулкой по БосфоруФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стамбул: Старый город с прогулкой по БосфоруФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стамбул: Старый город с прогулкой по БосфоруФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Площади Ипподром (Султанахмет):

Во времена Древнего Рима площадь использовалась для спортивных состязаний. Сегодня здесь находятся главные памятники Старого города.

Голубая мечеть (С посещением): построенная султаном Ахметом первым, памятник архитектуры 17-го века.

Храм Святой Софии (Внешнийосмотр): Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение русская княгиня Ольга.

Главные ворота дворца Топкапы (Внешнийосмотр): резиденции Османских султанов

Гранд Базар: Ослепительное богатство прилавков и улиц Базара поражает посетителей. Он был основан еще в 15-м веке султаном Мехметом вторым- завоевателем Константинополя.

Университет Стамбула: Одно из старейших учебных заведений в мире. Основан в 15-м веке.

Мечеть Сулеймание (С посещением): творение великого архитектора Синана.

Мавзолей султана Сулеймана и Хюррем (С посещением)

Египетский базар. Это место поражает обилием специй, восточных напитков и сладостей. Именно здесь продавали товары привезенные с Востока еще в 17-м столетии.

Прогулка по Босфору. (На муниципальном морском транспорте) 1,5 2 часа проведем на корабле, совершая прогулку по Проливу. Насладимся морскими видами Стамбула.

  • Я познакомлю Вас с главными достопримечательностями Стамбула, иллюстрирующими его многовековую историю от Древней Византии до Османской империи. А также во время морской прогулки Вы сможете оценить величие города и гармонию природы и архитектуры.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Цистерну-Базилика 2250 лир с человека (вход по желанию)
  • Билет на паром: 10 евро
О чём нужно знать до поездки

На сайте вносится только необходимая предоплата. Оставшаяся часть суммы передается гиду при встрече на экскурсии наличными

Пожелания к путешественнику

Для входа в мечеть женщинам надо иметь платок и закрытую одежду

Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
MAHMUT
MAHMUT — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте уважаемые гости! Меня зовут Махмут, я профессиональный гид с многолетним опытом работы и тысячами довольных путешественников. Я гид по удивительному Стамбулу — городу, где пересекаются история и культура множества
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народов, Стамбул город контрастов и я вам это покажу на наших экскурсиях. Образование я получил в Москве, диплом магистра международных отношений в РГГУ. Моя команда — это профессионалы, влюбленные в Стамбул и свое дело. Мы с радостью откроем для вас самые интересные уголки города, познакомим с его культурой и традициями. Будем рады встрече!

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