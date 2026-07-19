Описание экскурсии
Площади Ипподром (Султанахмет):
Во времена Древнего Рима площадь использовалась для спортивных состязаний. Сегодня здесь находятся главные памятники Старого города.
Голубая мечеть (С посещением): построенная султаном Ахметом первым, памятник архитектуры 17-го века.
Храм Святой Софии (Внешнийосмотр): Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение русская княгиня Ольга.
Главные ворота дворца Топкапы (Внешнийосмотр): резиденции Османских султанов
Гранд Базар: Ослепительное богатство прилавков и улиц Базара поражает посетителей. Он был основан еще в 15-м веке султаном Мехметом вторым- завоевателем Константинополя.
Университет Стамбула: Одно из старейших учебных заведений в мире. Основан в 15-м веке.
Мечеть Сулеймание (С посещением): творение великого архитектора Синана.
Мавзолей султана Сулеймана и Хюррем (С посещением)
Египетский базар. Это место поражает обилием специй, восточных напитков и сладостей. Именно здесь продавали товары привезенные с Востока еще в 17-м столетии.
Прогулка по Босфору. (На муниципальном морском транспорте) 1,5 2 часа проведем на корабле, совершая прогулку по Проливу. Насладимся морскими видами Стамбула.
- Я познакомлю Вас с главными достопримечательностями Стамбула, иллюстрирующими его многовековую историю от Древней Византии до Османской империи. А также во время морской прогулки Вы сможете оценить величие города и гармонию природы и архитектуры.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Цистерну-Базилика 2250 лир с человека (вход по желанию)
- Билет на паром: 10 евро
О чём нужно знать до поездки
На сайте вносится только необходимая предоплата. Оставшаяся часть суммы передается гиду при встрече на экскурсии наличными
Пожелания к путешественнику
Для входа в мечеть женщинам надо иметь платок и закрытую одежду