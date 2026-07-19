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Описание экскурсии

Площади Ипподром (Султанахмет):

Во времена Древнего Рима площадь использовалась для спортивных состязаний. Сегодня здесь находятся главные памятники Старого города.

Голубая мечеть (С посещением): построенная султаном Ахметом первым, памятник архитектуры 17-го века.

Храм Святой Софии (Внешнийосмотр): Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение русская княгиня Ольга.

Главные ворота дворца Топкапы (Внешнийосмотр): резиденции Османских султанов

Гранд Базар: Ослепительное богатство прилавков и улиц Базара поражает посетителей. Он был основан еще в 15-м веке султаном Мехметом вторым- завоевателем Константинополя.

Университет Стамбула: Одно из старейших учебных заведений в мире. Основан в 15-м веке.

Мечеть Сулеймание (С посещением): творение великого архитектора Синана.

Мавзолей султана Сулеймана и Хюррем (С посещением)

Египетский базар. Это место поражает обилием специй, восточных напитков и сладостей. Именно здесь продавали товары привезенные с Востока еще в 17-м столетии.

Прогулка по Босфору. (На муниципальном морском транспорте) 1,5 2 часа проведем на корабле, совершая прогулку по Проливу. Насладимся морскими видами Стамбула.